E mozionarsi con una frase, riallacciare un rapporto o rinfocolare una storia. La prima dichiarazione non si scorda mai, è vero, ma l’amore è un atto quotidiano che si dimostra a fatti e, con un po’ di inventiva, anche a parole

Ti amo: le frasi per dirlo

L’amore non si dice, si fa. Però a volte le frasi bellissime per dire “ti amo” hanno qualcosa che riesce a catturare la vera essenza del sentimento, e sarebbe un vero peccato non prenderle in considerazione. Ecco perché una sana ispirazione dalla letteratura, dalla cinematografia o dalla grande saggezza popolare, antica o digitale, può fare la differenza nelle dichiarazioni.

Questo elenco contiene uno scrigno di frasi belle e romantiche da dedicare a una persona speciale, a cui si desidera comunicare quel messaggio – quello che è tanto prezioso da non poterlo mai sprecare.

Ti amo: frasi per lui

Ti sei innamorata e vorresti dedicare al tuo lui o alla tua lei una frase speciale, che sembra fatta apposta per la relazione che stai vivendo? Forse questa frase esiste già, e deve solo essere trovata. Più probabilmente in questo elenco troverai la giusta ispirazione per esprimere con le tue parole il grande sentimento che ti riscalda.

Questo elenco di frasi d’amore per lui contiene tanti modo di dichiararsi, o rinfocolare il proprio sentimento, ispirate al bisogno che di tanto in tanto sentiamo di fare una dichiarazione verbale.

Non pensare che io sia impazzita, è il mio sentimento per te che mi spinge a commettere azioni folli, ti amo tanto.

Mai avrei pensato nella vita di provare un amore così profondo per qualcuno, perché non ero a conoscenza del fatto che esistessero uomini come te.

Tesoro, sei l’amore della mia vita, voglio condividere con te ogni gioia, ogni dolore ed ogni mio respiro, promettimi che mi sarai sempre accanto, io sono pronta a fare lo stesso.

Ho promesso che avrei potuto rinunciare a tutto solamente per un uomo di cui sarei stata follemente innamorata, tu sei quell’uomo, andrei anche in capo al mondo insieme a te.

Le tue mani sono tanto forti quanto delicate al contatto con la mia pelle, abbracciami, stringimi forte e ti prometto che mi abbandonerò fra le tue braccia, ti amo.

Di qualunque cosa avrai bisogno devi sapere che potrai sempre contare su di me, oltre che la tua donna sarò la tua migliore amica, ti amo e ti starò sempre accanto.

Sento il bisogno di darti tutto l’amore del mondo, il mio sentimento per te è così profondo che al solo guardarti il mio cuore sembra voler fuoriuscire dal petto.

Ovunque andrai sappi che avrai sempre una persona su cui contare, io sono qui per te, sarò pronta ad offrirti tutto quello che posso, perché ti amo più della mia stessa vita.

Sei un uomo meraviglioso, contraddistinto da una bellezza ed una nobiltà d’animo uniche, non riesco ancora a credere di aver avuto la grande fortuna di incontrarti, ti adoro.

Ti amo: frasi per lei

Le frasi d’amore per lei dovrebbero sempre essere poetiche, ma non troppo. Dovrebbero essere costruite su ciò che il rapporto è davvero, e non su ciò che si vorrebbe da esso. Una frase d’amore viene dal cuore ma soprattutto dai fatti, e da ciò che si è costruito o si desidera costruire insieme.

Se ci si sente pronti per esprimere un sentimento, le frasi di certo non mancano. Specialmente quelle dedicate a lei.

Sei bella come il sole del mattino, nell’aspetto e nei modi: illumini le mie giornate e porti serenità nella mia vita.

È proprio vero che la vita riserva sempre delle sorprese: mai avrei immaginato che potesse esistere qualcosa di così bello e profondo come l’amore nato tra noi due.

Averti tra le mie braccia sentendo il tuo cuore che batte insieme al mio, basta solo questo per rendere la vita davvero degna di essere vissuta.

Perdonami se a volte non riesco a completare una frase quando ti parlo, è che mi manca il fiato per l’emozione che mi provoca guardarti.

Nulla avrebbe più senso se non ti avessi accanto, sei tutto il mio mondo, ed è da quando tutto questo è cominciato che ho iniziato a sentirmi vivo per davvero.

Tutte le volte che tocco il tuo corpo è come se toccassi quello di una dea, le mie mani tremano e mi sento trasportato in un altro universo.

Quando trascorro il mio tempo insieme a te talvolta mi sento uno sciocco: ho sempre una strana espressione in viso, non riesco proprio a smettere di sorridere.

Voglio trascorrere ogni notte abbracciato a te, sentire il tuo respiro sul mio petto e il calore del tuo corpo stretto al mio.

Ti amo, amo tutto di te, i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua dolcezza, la tua gentilezza, il tuo modo di starmi accanto e di essere mia complice, sei la mia vita.

Tutto ciò che desidero è renderti felice, almeno in misura tale da eguagliare la gioia che riesci a donarmi tu per il solo fatto di starmi accanto.

Frasi d'amore e romantiche

L’amore è un’emozione che batte tutte le altre per intensità, sia quando inizia che quando finisce. Travolge, coinvolge e non si dimentica: per questo insegna qualcosa. Il romanticismo è un aspetto dell’amore che non tutte le persone riescono ad apprezzare, ed è bene utilizzare queste frasi quando si ha a che fare con una persona avvezza alla dolcezza.

Ci sono così tante frasi d’amore romantiche per dire ti amo là fuori: quale sceglierai per raccontare il tuo sentimento?

L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. (Rainer Maria Rilke)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

Non è proprio l’indifferenza verso il resto del mondo l’essenza del vero amore? (Jane Austen)

L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare e di temere. (François de La Rochefoucauld)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Io e la mia felicità / aspettiamo / le vibrazioni dei tuoi passi. (Maram al-Masri)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. (Goethe)

Tu pensi che quanto è successo a noi succeda a tutti? Parlo di quello che proviamo l'uno per l'altra. Non siamo... non siamo più due persone separate. C'è gente che cerca una cosa simile per tutta la vita e non la trova, altri non sanno nemmeno che esiste. (I ponti di Madison County)

Ti amo senza sapere come, quando, o dove. Ti amo semplicemente, senza problemi o orgoglio. (Pablo Neruda)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo. (Lev Tolstoj)

Ti amo con la profondità e l’ampiezza e l’altezza che l’anima mia può raggiungere. (Elizabeth Barrett Browning)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

Ti amo, senza inizio e senza fine. Ti amo come se fossi diventato un organo supplementare necessario nel mio corpo. Ti amo come solo una ragazza potrebbe amare un ragazzo. Senza paura. Senza aspettative. (Coco J. Ginger)

Un solo attimo con te. E poi si può anche morire.

Non penso a una vita senza te, ma vivo la mia vita con te ogni attimo, ogni respiro, per ogni "adesso" che ci è concesso...

Mi è bastato incontrarti. Ed ho imparato a volare.

Due cuori che si cercano, due cuori che si trovano... due cuori che si uniscono e pulsano in sintonia nell'abbraccio dell'amore.

Tra di noi è iniziato tutto come un gioco, non credevo che con il passare del tempo mi potessi innamorare di te. Più giorni passano e più mi rendo conto che non posso vivere senza di te. Sei tutta la mia vita, TI AMO!

Ho visto un dubbio diventare un sorriso e così mi sono accorto del tuo dolce viso. Ho visto un sorriso diventare un bacio che ti ho restituito adagio, e così ho visto un'illusione diventare un amore con io e te uniti nel battito di un solo cuore.

Se chiudo gli occhi e cerco di immaginare la cosa più bella che abbia mai visto, vedo te che mi sorridi e che con i tuoi occhi mi privi di ogni pensiero... e in questo momento mi sfuggono leggere le due parole più vecchie e dolci del mondo: ti amo.

Ho cercato e ricercato, ho provato a trovare un posto romantico per trascorrere il resto dei miei giorni con te. Mi spiace, ma il posto più romantico del mondo resta sempre fra le tue braccia, stretta a te, come camino i tuoi baci, come cibo le tue carezze. Ti amo, amore!

Ti immagini che bello se tutti i nostri sogni diventassero realtà? Se tutti i nostri progetti si realizzassero? Ci sveglieremmo ogni mattina l'uno al fianco dell'altro, avremmo una casa tutta per noi e faremmo tutto insieme. Svegliarsi con il sorriso, con il calore di un abbraccio, con la sicurezza che, la sera, ci ritroveremo di nuovo insieme nello stesso letto. Non riesco a vedere un futuro diverso da come lo abbiamo progettato insieme, non riesco a pensare un futuro, se non ci sei tu al mio fianco.

Non ti amo né con il mio cuore, né con la mia mente. Il cuore può fermarsi, la mente può dimenticare. Ti amo con la mia anima. L’anima non si ferma né dimentica.

Non c’è distanza non c’è tempo, non c’è energia non c’è vento, non c’è barriera o lamento c’è solo il mio amore che nel tuo essere vive in eterno.

Non mi basterebbe tutto il cielo per scriverti ti amo, non basterebbero tutte le stelle per illuminare tutto l’amore che provo per te, amore mio.

La mia stella sei tu e non ti lascerò mai più, brilli lassù nel cielo stellato ed io ne sono stregato.

Amore mio tu sei entrato nel mio cuore e lo hai fatto battere ancora più forte, hai dato un senso ad ogni cosa e soprattutto l’hai dato alla mia vita.

A te che sei speciale, a te che mi abbracci d’amore quando stiamo insieme e mi manchi quando non ci sei, dedico questa frase, per ricordarti, ovunque tu sia, che ti amo.

Di notte sogno che tu ed io siamo due piante che son cresciute insieme con radici intrecciate… e che tu conosci la terra e la pioggia come la mia bocca, perché di terra e di pioggia siamo fatti. (Pablo Neruda)

Riempiti di me. Desiderami, prosciugami, versami, immolami. Chiedimi. Raccoglimi, contienimi, nascondimi. Voglio esser di qualcuno, voglio esser tuo, è la tua ora. Sono colui che è passato con un salto sulle cose, il fuggitivo, il sofferente. (Pablo Neruda)

Frasi per dire ti amo

Le frasi per dire ti amo sono l’essenza della vita. Sono frasi corte e significative, ti tirano su di morale nelle giornate difficili e ti permettono di esprimere alla massima potenza quello che hai sempre pensato di dire a qualcuno, o alla tua persona speciale.

Se ti senti pronto a provare qualcosa di diverso, sentiti libero di prendere queste frasi e girarle come meglio credi, affinché rispecchino al 100% il tuo vero sentimento.

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Ho pensato per tanto tempo a come farti questa dichiarazione, ma credo che alla fine la soluzione più semplice sia dirti che ti amo, punto e basta.

Dai, tanto lo hai capito che ti amo, no?

Guardo il cielo: il mare, l'acqua, il fuoco, l'arcobaleno, il sole e la luna. Poi guardo i tuoi occhi, e non riesco a vedere altro che quelli.

Amami oggi, domani, per sempre amore mio. Perché io lo farò ogni giorno e te lo dirò ogni momento. Anche quando non avrò più voce e allora lo farò con gli occhi, con i gesti, con l'anima. Amami oggi, domani, per sempre amore mio.

Due persone e lo stesso battito di cuore, due silenzi che hanno trovato finalmente le loro parole. Ecco cosa siamo, ecco cos'è l'amore.

Non so dove condurrà il sentiero che abbiamo intrapreso. Di una cosa sono sicuro: mi piace percorrerlo e scoprirlo insieme a te, giorno dopo giorno, senza chiedermi se ci sarà un domani. Ti Amo e ti amerò per sempre, solo questo conta per me.

Ti amo per il tuo modo di fare, ti amo per i baci che mi dai, ti amo per i sorrisi che mi doni ogni giorno, ti amo per quello che sei: la mia unica ragione di vita.

Non c'è una parola sola per dirti quel che provo. Amore, amicizia, rispetto, gratitudine, ammirazione. Tutto questo è ciò che penso quando ti dico: Ti Amo!

Frasi per dire ti amo senza dirlo

Ci sono tanti modi per dire ti amo senza dirlo affatto. In che senso? Non tutte le persone gradiscono questa frase, e molte altre trovano che questa affermazione sia troppo ambiziosa, troppo impegnativa. Pur non tirandosi indietro dal coinvolgimento, le parole sono importanti. E vanno dette quando hanno il giusto peso.

Stare insieme significa rispettare gli spazi, e le parole sono solo parole finché non diventano fatti. E quando sono diventati fatti, allora, che importanza hanno le parole? Le frasi per dire ti amo senza dirlo, però, sfidano questo concetto.

È difficile sederti accanto, e non baciarti. (Francis Scott Fitzgerald)

Da quando sei entrato nella mia vita nulla è più come prima.

Non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te, io mi sento a casa. (Ernest Hemingway)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua. (Alfred de Musset)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato. (Gabriel Garcìa Marquez)

Guardami dritto negli occhi: non ti dirò nulla, ma capirai tanto.

Mi hai lasciato un'impronta sul cuore. Potresti stare più attento la prossima volta?

Non lo so cosa mi fai, ma ho sempre voglia di vederti.

Ci sono molti modi per rendere bella la vita, uno di questi è darle il tuo nome.

Non cercavo niente, ma con te ho trovato tutto. Sei come un diamante incastonato nella mia vita.