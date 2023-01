C he cosa regalare in occasione della festa degli innamorati? Ecco le idee per chi vuole fare regali piccoli, ma romantici e d'effetto

Pensierini di San Valentino

Che cosa regalare alla persona che ami? Fra i pensierini di san Valentino i gioielli di coppia da dividere e condividere sono un must: un simbolo di vita insieme da indossare ogni giorno come portafortuna che non potrà piacere a chi ama i regali classici. Dagli anelli e i ciondoli, amati da lei, all'orologio o i gemelli per lui, il gioiello è l'idea regalo che non passa mai di moda.

Attenzione, anche un accessorio tecnologico può diventare romantico quando riesce a indovinare un desiderio e dare risposta a un bisogno dell'altro. Ami i pensieri originali? Punta su un oggetto da vivere insieme o da personalizzare con un messaggio speciale. Ovviamente, non dimenticare di scrivere la tua lettera d'amore: a mano, su carta, direttamente dal cuore. Buon San Valentino!

Gioco di coppia con le carte, l'idea regalo

Cosa ne dici di regalare un gioco di società pensato per la coppia? Perfetto per una serata divertente a due, esiste in tante varianti: un modo per osservare quanto ne sapete della vostra dolce metà e scoprire tante cose sull'altro attraverso quiz e domande.

Idee regalo per la coppia

Dalle tazze o le felpe coordinate al kit per il calco delle vostre mani da appendere in casa, un modo per augurarsi san Valentino con un oggetto della quotidianità da reinventare all'insegna dell'amore.

Tempo, il più bel regalo

Quale idea migliore se non un momento da vivere insieme? Per gli amanti dell'enogastronomia perfetta la cena per due a lume di candela in un posto speciale, magari una città d'arte da raggiungere con una romantica fuga in treno. In alternativa, sì ai pacchetti per le terme o le idee per il relax: faranno felici anche i più scettici.

Fra le idee regalo classiche per un uomo troviamo i gemelli per la camicia, l'orologio o un gioiello come bracciale e anello. Fare un regalo a un uomo non sempre è semplice, ma il segreto è captare i piccoli desideri nascosti fra le trame del non detto e allora anche un accessorio come le cuffie bluetooth, perfette per stare in riunione ovunque, la collezione di fumetti, il GPS o il contapassi possono diventare un dono pensato che farà sorridere.

Regali romantici per lei

La collana con l'iniziale del proprio nome potrebbe colpire al cuore lei che ama i regali romantici. In alternativa, la rosa eterna, un ciondolo da indossare come portafortuna o un oggetto che per voi rappresenti un simbolo, dal vinile con la canzone preferita al poster con una foto indimenticabile di voi due.

Un gioiello per la coppia, l'idea regalo

L'anello, un grande classico, il bracciale o un ciondolo: le idee sono tantissime. Identica, invece, l'ispirazione di fondo, che prevede un gioiello unico, per due, da dividere a metà e condividere. Il simbolo della promessa di una vita insieme.

Scrivere una lettera d'amore per san Valentino

Una dichiarazione d'amore in occasionde della festa degli innamorati, forse è questa l'essenza del regalo romantico: non serve usare belle parole. Ricorda che per scrivere una lettera d'amore basta esprimere come ti fa sentire l'altra persona. Com'è cambiata la tua vita da quando la affrontate insieme? Usa la sincerità, libera i sentimenti profondi del cuore: successo assicurato. A proposito, se lo desideri puoi aggiungere un'idea romantica golosa come la classica scatola di cioccolatini o optare per i cioccolatini personalizzati, l'ispirazione per un regalo del cuore tutto da gustare.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.