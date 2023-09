N ulla ha mai raccontato i sentimenti come le canzoni d'amore: le frasi più belle ed emozionanti tratte da brani cult e straordinari

Cosa c’è di meglio che dedicare (e dedicarsi) frasi di canzoni d’amore? Brani indimenticabili e citazioni che fanno palpitare, emozionare e riflettere. Dalle canzoni in inglese a quelle rap, passando per i classici (e indimenticabili) della musica italiana, è arrivato il momento di scoprire i versi più belli che raccontano il sentimento più antico e bello del mondo: l’amore.

Frasi d'amore da canzoni rap

Il bello delle frasi d’amore da canzoni rap sta in citazioni che raccontano la vita vera e colpiscono nel segno, svelando il lato più sincero e reale dell’amore. Amori contrastati e sentimenti forti, svelati nei versi di Marracash, Tedua, Salmo e tanti altri.

Non siamo uguali, ma ci completiamo. (Capo Plaza – Street)

Io e te a stupirci per come fanno a mentirsi giurando il falso ad avere il coraggio. Solo io e te, a farci ancora le scenate a urlare per le strade con le persone affacciate. (Marracash - Solo io e te)

Noi parlavamo di tutto ma forse un ti amo non siamo riusciti mai a dirlo. (Fred De Palma - Il cielo guarda te)

Tu che hai fatto l’impossibile, mi hai ridato la voglia di vivere. (Mostro – L’ottava meraviglia del mondo)

Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto. (Luché - Non abbiamo età)

A parte te nient’altro di speciale. (Tedua – SpecialAir)

Sei il pezzo mancante del puzzle che formerà il quadro del mio paradiso. (Nitro - San Junipero II)

Preferisco l’infarto a vederti piangere quando riparto. (Salmo – Faraway)

Se starai male, saprai che ci sono. (Niko Pandetta – Senza di te)

Vorrei proteggerti da tutto quanto. (Achille Lauro - Amore e grammi)

Perché potrei vederti ovunque. Negli angoli delle città. Mi basta immaginarti per averti qua. (Salmo – Faraway)

A te che stai appresso a me da anni in questo mio dannarmi, è dura amarmi lo so. È dura calmarmi, però solo te puoi, solo con te “noi”. (Jesto – Che ne sarà di noi)

Stammi vicino e non abbandonarmi mai. (Massimo Pericolo - Punto 4)

L’amore esiste in natura, la coppia è un’invenzione dell’uomo. (Marracash - Niente canzoni d’amore)

E tu sei bella, ma sto mondo no. (Fred De Palma – Canterai)

Io non posso prometterti che ti salverò, ma giuro puoi scommetterci che ci proverò. (Mostro - Supereroi falliti)

Non resto calmo se incrocio il tuo sguardo, mi strega in un attimo. (Gemitaiz - Ciò che fa per me)

È il tuo sorriso mentre dormi che mi tiene sveglio. (Vegas Jones - Pelle toscana)

Frasi canzoni d'amore di Ultimo

Fra i cantanti più romantici di sempre, Ultimo ci regala frasi d’amore struggenti e piene di malinconia. Citazioni e aforismi da scrivere, appuntare e dedicare alla persona che si ama, per dare voce al cuore in modo inedito e straordinario.

Tu portami con te. Dov’è leggero il mio bagaglio. Dove mi ami anche se sbaglio. Dove vola e si ribella. Ogni rondine al guinzaglio. (Rondini al guinzaglio)

È colpa della vita, oh. Che mi ha steso in questo posto senza avermi chiesto prima. Almeno un tipico permesso. (Quando fuori piove)

Le confesso che non guardo mai i suoi occhi da vicino. Perché poi ci casco dentro e non mi accorgo che respiro. (Amati sempre)

Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo. Nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso. Nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare. (Pianeti)

Portami con te. Portami con te. Dove tutto si trasforma. Dove il mondo non mi tocca. (Rondini al guinzaglio)

E ti dedico il rumore. Di queste inutili parole. Un quadro senza il suo colore. Che è andato via volare altrove. Io ti dedico il silenzio tanto non comprendi le parole. (Ti dedico il silenzio)

Io ti aspetto perché è nell’attesa che ci riesco. A ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. (Pianeti)

Come vola il tempo. Vedi adesso me lo ricordo. Tu che lo ami, ti darei il freddo. Se solo avessi in tasca l’inverno. (Tutto questo sei tu)

Non posso darti più quello che chiedi. Ti dedico un sogno ma tu non lo vedi. L’amore non esiste ma è quello in cui credi. E quando ti senti sola riempi la mente. Alza gli occhi nel cielo, rinchiuditi sempre. Tra l’eleganza delle stelle. (L’eleganza delle stelle)

Vorrei lasciare sul tuo comodino. Un caffè caldo per ogni mattino. Vedere che ti svegli d’improvviso, poi. Chiudi gli occhi e fingi di dormire. E non è facile, neanche difficile. Forse è impossibile sicuro instabile. (Cascare nei tuoi occhi)

Vorrei sapere che mi manca ora. Ora che ho tutto quello che volevo. Ma c’è qualcosa che mi manca ancora. Forse riavere di te il desiderio. (Domenica)

È colpa delle favole. Se tu non sei più con me. Se cammino per la strada quando una strada poi non c’è. Se non riesco ad esser grande e mi innamoro in un privèe. Perché mi illudo che la gente sia di più di quel che è. (Colpa delle favole)

Oh, fa male dirtelo adesso. Ma non so più cosa sento. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che. Siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole. Potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui. (I tuoi particolari)

Frasi di canzoni d'amore italiane corte

Non servono tante parole per dire “ti amo”, anzi, a volte ne bastano davvero pochissime. Ce lo svelano i grandi cantautori italiani con le loro frasi di canzoni d’amore corte. Versi che hanno segnato la storia della musica, da leggere e condividere, per raccontare le emozioni di un amore senza confini.

E quando guardi con quegli occhi grandi. Forse un po’ troppo sinceri, sinceri, sì. Si vede quello che pensi, quello che sogni. (Vasco - Albachiara)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. (Gianna Nannini - Sei nell’anima)

Ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai. (Jovanotti - Come musica)

Ti sento nell’aria che è cambiata. Che anticipa l’estate e che mi strina un po’. Io ti sento passarmi nella schiena. La vita non è in rima per quello che ne so. (Ligabue - Ti sento)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me: voglio te, notte e giorno. (Cesare Cremonini - Vieni a vedere perché)

Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. (Francesco De Gregori - Sempre e per sempre)

Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò. (Max Pezzali - Io ci sarò)

Frasi da canzoni d'amore in inglese

Non solo l’italiano, anche l’inglese è una lingua eccezionale per sondare le tante sfumature dell’amore. Ce lo dimostrano grandi nomi della musica come Whitney Houston, Bruno Mars, Elton John o i Queen: voci straordinarie per altrettante canzoni favolose.

You know it’s true; everything I do, I do it for you. (Trad - Tu sai che è così; tutto ciò che faccio, lo faccio per te). (Bryan Adams, Everything I do, I do it for you)

And I, will always, love you. (Trad - E io ti amerò sempre). (Whitney Houston, I will always love you)

You know I’d never ask you to change, if perfect’s what you’re searching for then just stay the same. (Trad - Lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando resta così come sei). (Bruno Mars, Just the way you are)

I don’t have much money, but boy if I did I’d buy a big house where we both could live. (Trad - Non ho molti soldi, ma se ne avessi, comprerei una grande casa dove potremmo vivere insieme). (Elton John, Your Song)

You fill my life with laughter, and somehow you make it better… Ease my troubles, that’s what you do. (Trad - Riempi la mia vita di risate, e in qualche modo la rendi migliore… Allevi i miei problemi, ecco cosa fai). (Rod Stewart, Have I told you lately)

‘Cause nothing compares, nothing compares 2 u. (Trad - Perché niente è paragonabile, niente è paragonabile a te). (Sinead O’Connor, Nothing compares 2 u)

Love of my life, you hurt me. You’ve broken my heart and now you leave me. (Trad - Amore della mia vita, mi hai ferito. Mi hai spezzato il cuore e ora mi lasci). (Queen, Love of my life)