C i sono tante occasioni per dedicare dolci parole d'amore, e non c'è bisogno necessariamente di una ricorrenza, questo sentimento andrebbe espresso ogni giorno. Per questo abbiamo raccolto le più belle frasi d'amore per lei, adatte ad ogni situazione.

Frasi d'amore per lei

Le frasi d’amore per lei riempiono le pagine dei libri, le canzoni, i film e ormai affollano il web. Quando vogliamo ricordare a chi amiamo ciò che proviamo, quando vogliamo confessare a qualcun* i nostri sentimenti, nelle occasioni speciali da celebrare, spesso ci mancano le parole e le frasi per dire ti amo vengono in nostro soccorso, specie quando vogliamo fare bella figura.

Sono tanti gli scrittori, i poeti, gli artisti in genere che hanno scritto parole piene d’emozione verso la figura femminile, che si tratti di una compagna, di un’amica, di una sorella, di una mamma, frasi d’amore a tutto tondo, che riecheggiano nella nostra memoria e che fanno da portavoci delle nostre emozioni. Noi abbiamo raccolto le più belle da dedicare.

Gli artisti romantici e i poeti innamorati hanno scritto pagine e pagine di frasi sull’amore per lei, che fanno parte del nostro patrimonio culturale, ma anche del nostro cuore. Le più belle e delicate, quelle divertenti o cariche di passione, le parole sognanti e romantiche, se volete dedicarle, queste fanno al caso vostro, nessuna donna potrà rimanere impassibile al fascino di queste citazioni senza tempo.

Preferirei passare una vita con te, piuttosto che affrontare tutte le età di questo mondo da solo. (J.R.R. Tolkien)

Giuro che non potrei amarti più di quanto ti ami in questo momento, eppure so che lo farò domani. (Leo Christopher)

Non ami qualcuno per il suo aspetto, o per i suoi vestiti, o per la sua macchina elegante, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. (Oscar Wilde)

Voglio te. Tutti voi. I tuoi difetti I tuoi errori. Le tue imperfezioni. Voglio te e solo te. (John Legend)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo, ti amerò allora. (Cassandra Clare)

C’è una follia nell’amarti, una mancanza di ragione che lo fa sentire così impeccabile. (Leo Christopher)

Ti amo senza sapere come, quando o da dove. Ti amo in modo diretto, senza complessità o orgoglio; quindi ti amo perché non conosco altro modo. (Pablo Neruda)

Perché vedi, ogni giorno ti amo di più, oggi più di ieri e meno di domani. (Rosemonde Gerard)

Cento cuori sarebbero troppo pochi per portare tutto il mio amore per te. (Henry Wadsworth)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è finalmente migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso… potrei camminare nel mio giardino per sempre. (Alfred Tennyson)

Frasi d'amore per lei per il compleanno

Le frasi d’amore per lei sono come una magia che riecheggia nei nostri cuori e vengono in nostro soccorso quando dobbiamo scrivere un biglietto d’auguri per il compleanno. Che si tratti di una moglie, di una fidanzata o di una mamma, persino di una figlia, abbiamo scelto le più gioiose, che raccontano il legame speciale con questa personale, e le augurano di trascorrere una giornata ricca di divertimento e di soddisfazioni.

Ti porterò su una stella e le darò il tuo nome, ma piccola sappi già, che sei incisa nel mio cuore. Buon compleanno. (Anonimo)

Passa il tempo ma non l’amore per te che si rafforza anno dopo anno! Buon compleanno amore mio! (Anonimo)

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Alla donna che mi ha rivoluzionato la vita, alla mia compagna e al mio amore più grande, tantissimi auguri di buon compleanno! (Anonimo)

Ogni giorno mi fai innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul tuo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, di un pensiero, di un sogno. Non smettere mai di stupirmi. Buon compleanno! (Anonimo)

I battiti del mio cuore pronunciano sempre il tuo nome… Buon compleanno. (Anonimo)

Buon compleanno amore mio. È impossibile poter esprimere in poche parole tutto l’amore che provo per te… posso solo ringraziarti per tutti i sorrisi che mi regali. (Anonimo)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere. Buon compleanno. (Anonimo)

Nessun regalo di compleanno sarà sufficiente a compensare il regalo che mi hai fatto, con il dono del tuo amore. Buon compleanno a te tesoro mio! (Anonimo)

Frasi d'amore per lei bellissime e corte

L’amore è diretto, è un sentimento che ti prende, alle volte alla sprovvista, improvvisamente, come un colpo di fulmine. Per questo non c’è sempre bisogno di tante parole per raccontarlo, bastano frasi d'amore brevi, seppur bellissime, per arrivare dritti al cuore, e catturare l’attenzione di chi abbiamo davanti a noi. I pensatori e i poeti ci aiutano in questo, e alcuni dei loro aforismi più belli li abbiamo raccolti per voi.

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Ti voglio bene. Sono a riposo con te. Sono tornato a casa. (Dorothy L. Sayers)

Mi hai stregato, anima e corpo, e io amo… ti amo… ti amo. (Mr. Darcy, Orgoglio e pregiudizio)

Ti ho amato ieri, ti amo ancora, l’ho sempre fatto, lo farò sempre. (Elaine Davis)

Nulla senza di te sarebbe quello che è. (Giorgio Caproni)

Non erano le mie labbra che hai baciato; ma la mia anima. (Judy Garland)

Frasi d'amore per lei per l'anniversario

Un anniversario è sempre un giorno di festa, ma capita, nella nostra vita frenetica di tutti i giorni, di non avere il tempo di scrivere un pensiero, una dedica per questa occasione speciale. Optate per una frase d’amore per lei adatta ad un anniversario, parole che esprimano i vostri immensi sentimenti, e che facciano sentire la vostra amata speciale.

Ti amo, non solo per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Se vivi fino a cento, voglio vivere fino a cento meno un giorno, quindi non dovrò mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

Amarti è un privilegio ed essere amato da te è un sogno esaudito. Ti penso ogni giorno con l’intensità del primo momento. Auguri per altri mille sempre insieme. (Anonimo)

Sei la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Sei il mio migliore amico, confidente, amante e primo vero amore…e non posso che sperare che tutto ciò durerà per sempre. (Anonimo)

Più passano gli anni e più mi scopro innamorato di te. Il tempo trascorso insieme è il bene più prezioso che ho. Grazie a te per il tuo amore e felice anniversario a noi! (Anonimo)

Che il resto della nostra vita sia sempre come il nostro primo anniversario – eccitante, giovane e follemente romantico. Buon primo anniversario! (Anonimo)

Frasi d'amore per lei commoventi

Le frasi d’amore vengono dal cuore, e servono a far emozionare chi le riceve. Quelle più dolci e commoventi sono forse le più belle, e riescono nell’intento prefissato, facendo sentire lei amata e coccolata, magari con una citazione che le riporta alla mente un ricordo, un momento vissuto insieme, un ostacolo superato.

Le ore che passo con te le vedo come una specie di giardino profumato, un crepuscolo fioco e una fontana che canta. Tu e te solo mi fate sentire che sono vivo. Si dice che altri uomini abbiano visto angeli, ma io ho visto te e tu sei abbastanza. (George Moore)

Ho visto che eri perfetta e quindi ti ho amato. Poi ho visto che non eri perfetta e ti ho amato ancora di più. (Angelita Lim)

Sono innamorato di te e non ho il compito di negare a me stesso il semplice piacere di dire cose vere. Sono innamorato di te, e so che l’amore è solo un grido nel vuoto, e che l’oblio è inevitabile, e che siamo tutti condannati e che verrà un giorno in cui tutto il nostro lavoro sarà ridotto in polvere, e so che il sole inghiottirà l’unica terra che avremo mai, e io sono innamorato di te. (John Green)

Chiedimi di definire il mio amore per te e dirò che è catturato in ogni bellissimo ricordo del nostro passato, dettagliato in vivide visioni dei nostri sogni e progetti futuri, ma soprattutto è proprio ora, nel momento in cui tutto ciò che ho sempre voluto nella mia vita è in piedi proprio di fronte a me. (Leo Christopher)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse... mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)