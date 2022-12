T rova le idee regalo per far felice chi ama ascoltare e fare musica

Regali per amanti della musica

Quali sono i migliori regali per amanti della musica? Cantanti e musicisti, ma non solo: talvolta è la passione per uno strumento a condurre le giornate, qualche volte invece si tratta semplicemente dell'attitudine da ascoltatore, una qualità a dire il vero altrettanto rara e misteriosa. Le ispirazioni sono tantissime.

Allenare la capacità di ascolto è un esercizio quotidiano, che possiamo imparare a qualsiasi età e in particolare da bambini. Ascoltare musica fa viaggiare con il pensiero, svuota la mente e rilassa; accende le emozioni ed è una terapia contro la tristezza. Fra le idee regalo per chi ha già tutto troviamo tutto ciò che ci consente di fruire della musica in qualsiasi situazione e con una qualità sempre più ricercata. Scopri le ispirazioni più belle.

Speaker portatile

In casa e quando siamo in giro: grazie alle casse portatili connettere lo smartphone tramite Bluetooth e ascoltare musica ovunque è sempre più facile, con dispositivi di dimensioni ridotte e leggerissimi, comodi da trasportare nello zaino e in borsa. L'idea regalo che piacerà anche gli adolescenti.

Il giradischi

Dicono che, ormai da anni, sia tornato un trend, ma in realtà non è mai passato di moda: il giradischi è un oggetto cult. A seconda dell'abilità e degli obiettivi puoi scegliere il modello perfetto per la persona che lo riceverà. Collezionare dischi può trasformarsi in una nuova travolgente passione.

Regalare uno strumento musicale

Ecco l'occasione per qualcuno che ha manifestato il desiderio di imparare a suonare uno strumento: quale regalo migliore? Per i bambini evita gli strumenti giocattolo, al contrario meglio puntare su uno strumento vero, con il giusto prezzo: sarà un modo per prendere anche i più piccoli sul serio. Nel caso di un musicista più esperto d'obbligo accettare un consiglio da chi è più esperto.

Regalare un vinile

Ricevere un disco in vinile rappresenta un'autentica emozione e sorprende a qualsiasi età, anche i giovanissimi non saranno immuni dal fascino di quella che può diventare l'inizio di una grande passione. Hai mai ascoltato dei vinili insieme a un bambino? Togliere la custodia, posizionare il disco sul piatto, assistere alla meraviglia della musica che "gira" e si crea istante per istante è un'avventura estremamente coinvolgente per i piccoli.

Regalare musica

Quale musica ama (o potrebbe amare!) la persona a cui stai pensando? Pensa al suo carattere, alle situazioni in cui ama ascoltare musica e al modo in cui lo fa: anche un autore o un genere ancora nuovi potrebbero fare breccia nel suo cuore inaspettatamente. Dalla classica al rock le ispirazioni sono infinite.

Idee regalo per chi vuole fare musica

I programmi dedicati a chi desidera creare musica possono essere un hobby o diventare persino una delle nuove professionalità, oggi ricercate nel mondo della grafica. Creare musica libera la mente e la creatività, come una meditazione o un'attività zen capace di farci trovare nuovi accordi e ispirazioni.

Pensieri da regalare per chi ama la musica

Dal portachiavi con il codice della canzone preferita a un piccolo strumento come l'armonica a bocca, il giapponese Otamatone, le campane tibetane o il tamburo etereo, ideale anche per chi non sa suonare strumenti perché basta lasciarsi andare al flusso del suono e godersi la musica come esperienza zen. Ricorda che non c'è un'età per iniziare a sperimentare: imparare nuove cose è possibile ogni giorno, basta osare.

