U na bella citazione in lingua originale permette di mantenere il senso profondo e rispettare la scelta delle parole di chi l’ha pronunciata. Non sempre è possibile, ma l’inglese aiuta parecchio. E le citazioni non mancano di certo!

Le più belle frasi in inglese sono quelle che riescono a preservare il senso profondo del testo e a trasmettere un’emozione. Oltre a veicolare i tuoi pensieri in maniera che tutti, anche chi non vive in Italia, possano capirli, le citazioni in inglese ti permettono di raggiungere un pubblico più ampio.

E che bello per scambiare le proprie idee e i propri sentimenti con tutti, anche con gli amici che vivono all’estero. Si adattano a tutte le situazioni e sono indicate per tutti i gusti e tutti gli stati d’umore. Le abbiamo scelte in base alla loro potenziale destinazione, ma anche per aiutarti, per esempio, ad augurare un buon compleanno ai tuoi amici.

Frasi in inglese per Instagram

Immagini ad alto impatto visivo e una caption, ovvero una frase in inglese per Instagram, degna di nota. Sembra facile, ma la giusta alchimia non si trova facilmente. Ecco perché queste frasi sono perfette per il social media più in voga degli ultimi anni, e soprattutto ti permettono di raggiungere tutti, anche grazie agli hashtag.

Scrivere in inglese su Instagram permette di aprire il proprio profilo a un ampio pubblico di interessati ai propri contenuti. La scelta degli hashtag e la giusta frase sotto la foto perfetta ti aiuteranno a farti seguire da un gran numero di anime affini.

When you are downie, eat a brownie. (Quando sei triste, mangia un brownie)

Be a Warrior not a Worrier. (Sii un guerriero, non un angosciato)

All you need is love. (Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore)

I put the “Pro” in procrastinate. (Metto il pro(fessionale) in procastinare)

It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness. (Non è quanto abbiamo, ma quanto sappiamo apprezzare, che fa la felicità)

Comparison is the thief of joy. (Il paragone è ladro di gioia) Theodore Roosevelt

Enjoy at least one sunset per day! ( Goditi almeno un tramonto al giorno!)

Normal? Normal are only the people you do not know well enough. (Normale? Normali sono solo le persone che non conosci abbastanza bene.)

Doubt kills more dreams than failure ever will. (Il dubbio uccide più sogni di quanti ne ucciderà mai il fallimento)

Act without expectation. (Agisci senza aspettative) Lao Tzu

Stupidity talks, vanity acts. (La stupidità parla, la vanità agisce) Victor Hugo

Frasi belle in inglese

Le frasi in inglese belle sono tante, anzi, tantissime. Virtualmente quasi infinite. Si adattano bene ai social, alle dediche private o semplicemente a ispirare una giornata priva di mordente.

Da mandare ai propri amici lontani, da scrivere per tutti coloro che hanno voglia di starti a sentire e da riproporre all’occorrenza. Qualcuno annota queste frasi sulla vita in taccuini, così da potersele rileggere quando si sente giù di morale.

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. (Non tutto quello che si può contare conta, e non tutto quello che conta può essere contato) Albert Einstein

Dream big and dare to fail. (Sogna in grande e osa fallire) Norman Vaughan

The best way to make your dreams come true is to wake up. (Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi) Paul Valéry

You only live once, but if you do it right, once is enough. (Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza) Mae West

Man is sometimes extraordinarily, passionately, in love with suffering. (A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza) Fëdor Dostoevskij

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. (La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare) Søren Kierkegaard

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. (L'amicizia è l'unico cemento capace di tenere assieme il mondo) Woodrow T. Wilson

Never regret anything that made you smile. (Non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere) Mark Twain

Fate loves the fearless. (Il destino ama gli intrepidi)

I am not young enough to know everything. (Non sono abbastanza giovane per sapere tutto) Oscar Wilde

Frasi in inglese corte

Le frasi in inglese corte ti permettono di inviare un messaggio chiaro e preciso, fatto per fare breccia in maniera lapidaria. Anche il lettore più distratto non si farà scappare una frase corta e ben piazzata: ecco perché le consigliamo anche per le dediche più speciali.

Corte, in inglese e naturalmente, all’occorrenza, seguite da una buona traduzione. Non c’è niente di più facile per trasmettere un’emozione o un sorriso.

What is past is prologue. (Ciò che è passato è un prologo) William Shakespeare

Begin anywhere. (Inizia da qualche parte) John Cage

We’re all mad here. (Qui siamo tutti matti) Lewis Carroll

If a thing loves, it is infinite (Se una cosa ama, è infinita) William Blake

Joy came always after pain. (La gioia viene sempre dopo il dolore) Guillaume Apollinaire

An obstacle is often a stepping stone. (Un ostacolo è spesso un trampolino di lancio) Prescott Bush

I may be no better, but at least I am different. (Potrei non essere migliore, ma almeno sono diverso) Jean-Jacques Rousseau

Do one thing every day that scares you. (Fai ogni giorno una cosa che ti spaventa) Eleanor Roosevelt

Great things never came from comfort zones. (Le grandi cose non arrivano mai dalle zone di comfort)

If not us, who? If not now, when? (Se non noi, chi? Se non ora, quando?) John Fitzgerald Kennedy

If you have the ability to love, love yourself first (Se hai la capacità di amare, ama prima te stesso) Charles Bukowski

All generalizations are false, including this one. (Tutte le generalizzazioni sono false, inclusa questa) Mark Twain

If I can’t dance to it, it’s not my revolution. (Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione) Emma Goldman

Creativity is intelligence having fun. (La creatività è l’intelligenza che si diverte) Albert Einstein

He who wants a rose must respect her thorn. (Chi vuole una rosa deve rispettarne le spine) André Gide

Hell is just a frame of mind. (L’inferno è solo uno stato d’animo) Christopher Marlowe

The best revenge is a massive success. (La migliore vendetta è un grande successo) Frank Sinatra

In heaven, all the interesting people are missing. (Nel paradiso mancano tutte le persone interessanti) Friedrich Nietzsche

Life is a long lesson in humility. (La vita è una lunga lezione di umiltà) James M. Barrie

Frasi in inglese tratte da canzoni

Le canzoni in inglese offrono un armamentario di frasi potenzialmente sterminato. Abbiamo scelto alcune frasi da canzoni che potresti conoscere, altre che invece vorrai ascoltare dopo aver letto le citazioni.

Questi brani provengono dalla musica di tutto il mondo, da chi ha scelto di comporre e di lasciare un segno indelebile non solo nella storia della musica, ma anche nella vita degli altri.

You don't have to be old to be wise. (Non devi essere vecchio per essere saggio) Judas Priest

You don't need a weatherman to know which way the wind blows (Non hai bisogno di un uomo che fa le previsioni del tempo per sapere il modo in cui soffia il vento) Bob Dylan

A man is a man when he can offer his hand. (Un uomo e' un uomo quando puo' offrire la sua mano) The Who

If we were blind and had no choice, would we hate each other by the tone of our voice? (Se fossimo ciechi e non avessimo scelta, ci odieremmo gli uni con gli altri a causa del tono della voce?) Anthrax

So tonight you better stop and rebuild all your ruins, because peace and trust can win the day despite of all your losing. (Così stanotte faresti meglio a fermarti e ricostruire tutte le tue rovine, perché la pace e la fede possono vincere il giorno nonostante tutte le tue perdite) Led Zeppelin

There are many here among us who feel that life is but a joke. (Ci sono molti qui tra noi che sentono che la vita non è nient'altro che uno scherzo) Bob Dylan

The new me is really still the real me. (Il nuovo me è davvero ancora il vero me) Drake

Time can bring you down, time can bend your knees. (Il tempo può tirarti giù, il tempo può piegare le tue ginocchia) Eric Clapton

The words of the prophets are written on the subway walls. (Le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana) Simon and Garfunkel

Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. (Non chiedermi cosa penso di te, forse non ti darei la risposta che tu vuoi che io ti dia) Fleetwood Mac

All the money you make will never buy back your soul. (Tutti i soldi che fai non ti restituiranno mai la tua anima) Bob Dylan

I used to hold my freak back, now I'm letting go. (Ero solita trattenere il mio mostro, ora mi lascio andare) Demi Lovato

They say good things come to those who wait, so imma be at least an hour late. (Dicono che le cose buone arrivano a coloro che aspettano, quindi sono in ritardo di almeno un'ora) Kanye West

Frasi di buon compleanno in inglese

Vuoi dedicare gli auguri di buon compleanno a un amico che vive all’estero e non parla italiano, ma sei stanco del solito happy birthday?

Abbiamo scelto per te un elenco di frasi di buon compleanno simpatiche, romantiche o semplicemente carine, pensate per aiutarti a trovare le parole giuste.

Special day, special person and special celebration. May all your dreams and desires come true in this coming year. Happy birthday! (Giorno speciale, persona speciale e celebrazione speciale. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà nel prossimo anno. Buon compleanno!)

You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday! (Si è giovani una volta sola, ma si può essere immaturi per tutta la vita. Buon compleanno!)

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday! (Ti auguro una giornata piena di felicità e un anno pieno di gioia. Buon compleanno!)

It’s your day! But leave it in the capable hands of your best friends. We’ll treat you right! (È il tuo giorno! Ma lascialo nelle mani capaci dei tuoi migliori amici. Ti tratteremo bene!)

Thank you for all the memories we have. Without you the world would have been colorless to me. Happy birthday! (Grazie per tutti i ricordi che abbiamo. Senza di te il mondo sarebbe stato incolore per me. Buon compleanno!)

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday! (Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. Conta la tua età con gli amici, non con gli anni. Buon compleanno!)

Frasi motivazionali in inglese

Vuoi dare la carica a te stesso o a qualcuno e stai cercando una frase motivazionale perfetta per la situazione? Sei alla ricerca delle parole perfette, e pensi che tradurre in italiano non lascerebbe emergere la bellezza della citazione originale?

Ecco un elenco di frasi motivazionali ideali per incominciare la giornata o avviarsi verso una sfida con lo spirito giusto.

Make it happen. (Fa in modo che succeda)

It is better to fail in originality than to succeed in imitation. (È meglio fallire nell’originalità che riuscire nell’imitazione) Herman Melville

Believe you can and you’re halfway there. (Credi di potercela fare e sarai già a metà strada) Theodore Roosevelt

Do it with passion or not at all. (Fallo con passione o non farlo affatto)

Change your thoughts and you change your world. (Cambia i tuoi pensieri e cambierai il tuo mondo) Norman Vincent Peale

Try Again. Fail again. Fail better. (Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio) Samuel Beckett

Forget the mistake, remember the lesson. (Dimentica l’errore, ricorda la lezione)

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. (Se la vita ti dà cento motivi per piangere, mostrale di averne mille per sorridere)

I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. (Non ho niente da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore) Winston Churchill

Frasi d'amore in inglese

Chi è alla ricerca di una frase d’amore in inglese deve sapere che ce ne sono tantissime, là fuori, e abbiamo dovuto fare una piccola selezione che speriamo possa accontentare tutti. Ecco un elenco di parole bellissime, da dedicare a una persona importante, fatte per trasmettere le proprie emozioni così come le si prova, senza filtri.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. (L’amore è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua) Robert A. Heinlein

Love is the only thing that we can carry with us when we go, and it makes the end so easy. (L’amore è l’unica cosa che possiamo portare con noi quando ce ne andiamo, e rende la fine così semplice) Louisa May Alcott

Love consists in this, that two solitudes protect and touch and greet each other. (L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano) Rainer Maria Rilke

Love isn’t something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It isn’t a feeling, it is a practice. (L’amore non è qualcosa di naturale. Richiede disciplina, concentrazione, pazienza, fede e il superamento del narcisismo. Non è una sentimento, è una pratica) Erich Fromm

If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were. (Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata) Kahlil Gibran

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. (Tieni l’amore nel tuo cuore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole quando i fiori sono morti) Oscar Wilde

There isn’t any formula or method. You learn to love by loving. (Non esistono formule, né metodi: solo amando noi impariamo ad amare) Aldous Huxley

I have always loved everything about you. Even what I didn’t understand. (Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito) Albert Camus

Speak low if you speak love. (Parla piano, se parli d’amore) William Shakespeare