I social sono parte delle nostre vite, un modo per esprimere noi stessi: i nostri desideri, le nostre paure, i nostri successi. Le frasi per i post di Instagram, proprio come le frasi per stato Whatsapp, assumono una grande importanza. A loro affidiamo i nostri stati d’animo. Vanno scelte con cura, perché – seppur in parte – raccontano la nostra storia, scrivono le pagine della nostra vita. Un’esistenza moderna e tecnologica che si mescola a quella reale, di tutti i giorni.

Ormai, quando i profili non nascondono i veri sentimenti, il web rappresenta una naturale emanazione di ciò che succede offline. Non sempre siamo completamente sinceri, a volte edulcoriamo la verità sperando che così si possano avverare i sogni più segreti. Altre volte, attraverso una foto e una didascalia, riusciamo a dire qualcosa che era difficile da ammettere anche a noi stessi, davanti allo specchio dove ci ritroviamo ogni mattina.

Ci sono giorni in cui sappiamo perfettamente cosa dire, in cui le speranze hanno la meglio e l’ottimismo la fa da padrone. Ce ne sono altri in cui i timori e le incertezze offuscano la mente, ci fanno credere di non sapere cosa vogliamo e dove andremo. Ma, finché saremo sinceri, i post sulla nostra timeline racconteranno una versione fedele e autentica degli esseri complessi e affascinanti che siamo. Se hai bisogno di ispirazione, questi aforismi e citazioni possono fare al caso tuo.

Frasi Instagram

Le frasi per i post di Instagram sono così ricercate perché è importante che raccontino qualcosa di noi. Perché lasciare qualcosa di indelebile – e allo stesso tempo così effimero – nella homepage del nostro profilo ci dà la sensazione, forse è un’illusione, che qualcosa di noi possa sopravvivere al passare del tempo e ai sogni che si infrangono tutti i giorni in cui non riusciamo a realizzarli. Ci sono volte, però, in cui le speranze diventano realtà. E allora esprimere sé stessi è il modo più catartico per liberarsi delle paure e volare alto.

Non fermarti nel passato, non sognare il futuro, focalizza il pensiero sul momento presente (Buddha).

Non puoi vivere una vita piena a stomaco vuoto.

Quando qualcuno vi dice che siete diversi, sorridete, alzate la testa e siatene orgogliosi (Angelina Jolie).

Fai qualunque cosa faccia del bene alla tua anima.

Se giudichi le persone, non avrai il tempo di amarle (Madre Teresa di Calcutta).

Puoi pentirti di molte cose, ma non ti pentirai mai di essere gentile.

L’unica costante della vita è il cambiamento (Buddha).

La vodka può non essere la risposta, ma vale la pena provare.

Tutto ciò che puoi immaginare è reale (Pablo Picasso).

La vita è più bella quando ridi.

Ringrazio Dio di non avermi fatto nascere donna. Avrei passato tutto il giorno a toccarmi le tette! (Woody Allen).

Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati (Giorgio Armani).

Cerca di essere sempre straordinario.

Siate eroi delle vostre storie (Constance Wu).

Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui soffochi la tua voce interiore (Steve Jobs).

Avere un sogno è facile, realizzarlo è difficile (Serena Williams).

Per farmi addormentare mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù (Robin Williams).

Il paradiso lo preferisco per il clima, l’inferno per la compagnia (Mark Twain).

T’insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece (Pier Paolo Pasolini).

Posso accettare il fallimento. Ognuno fallisce in qualcosa. Ma non posso accettare di non provarci.

Te giudicheranno sempre… sia se te comporti bene, sia se te comporti male. Quindi fregatene, e vivi come te pare, ma soprattutto non da’ retta a nessuno (Alberto Sordi).

Non andare dove ti porta il sentiero. Va dove non c’è nessuna traccia e crea il tuo percorso.

La migliore libertà è essere se stessi (Jim Morrison).

Può sembrare che non stia facendo nulla, ma la mia mente è parecchio occupata.

Niente è più prezioso del vivere il momento presente.

Completamente vivo, pienamente consapevole (Thích Nhất Hạnh).

Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere (Henry David Thoreau).

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare.

Il destino mescola le carte e noi giochiamo (Arthur Schopenhauer).

Non aver paura della tua ombra; in realtà è solo un costante promemoria che c’è luce tutto intorno a te.

Chi non osa nulla, non speri in nulla (Friedrich von Schiller).

Non lasciare mai che la paura di colpire ti impedisca di giocare.

Frasi per post Instagram tratti da canzoni

Le frasi delle canzoni sono una fonte inesauribile di ispirazione. Interpreti e cantautori esprimo ciò che noi non possiamo o non riusciamo a dire. Prendere in prestito i loro versi e trasformarli in frasi belle per i post di Instagram ci permette di sentirci meno soli, compresi e accettati. Perché, se quello che sentiamo noi lo sente anche qualcun altro, allora vuol dire che non è poi così sbagliato.

Seguire tutto all’infinito fino a che tutto sia un po’ più chiaro (Zucchero).

L’eternità è un battito di ciglia (Jovanotti).

Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare (Pino Daniele).

Fiorivi sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo te (Rino Gaetano).

Tutto muore, tesoro, è un dato di fatto, ma forse tutto ciò che muore un giorno ritornerà (Bruce Springsteen).

Volevo solo scomparire in un abbraccio (Calcutta).

Prendi queste ali rotte e impara a volare (Beatles).

Bella tu sei davvero ed aumenta il mistero, il fatto che non lo sai, Baby, non vergognarti mai (Lucio Dalla).

Questa è la vita reale? O è solo fantasia? (Queen).

Voglio una vita maleducata, si quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì (Vasco Rossi).

E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita (Antonello Venditti).

Vivrò come se il domani non esistesse (Sia).

Io sono una parte della cura o sono una parte della malattia? (Coldplay).

Amo il modo in cui menti (Rihanna ed Eminem).

Sono una stella cadente che attraversa il cielo, una tigre che sfida le leggi di gravità (Queen).

Un fulmine colpisce ogni volta che si muove (Calvin Harris).

Le parole sono davvero superflue: possono solo fare male (Depeche Mode).

Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico (John Lennon).

Ricordati chi sei, ricordati da dove vieni, ricorda il tuo passato senza subirlo mai (Max Pezzali).

Siamo così giovani, ragazzo, non abbiamo niente da perdere (Doja Cat).

Frasi per Ig stories

Le stories su Ig hanno un potere inesauribile. Possiamo essere ancora più sinceri perché la loro principale caratteristica è la fugacità. Il coraggio di essere sé stessi, in questo modo, riesce a emergere più facilmente. Non è solo il filtro di uno schermo (o quelli presenti nelle app che utilizziamo ogni giorno) a infondercelo: è la consapevolezza che queste frasi per i post di Instagram – nel bene e nel male – hanno una data di scadenza. Questo accade quantomeno sui social, nei nostri cuori la faccenda è certamente molto più complessa.

Voglio l'impossibile e lo voglio adesso.

Quando tutti cominciano a raccontare la stessa bugia, allora non è più una bugia. Non più (Chuck Palahniuk).

La gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te (Abraham-Hicks).

La libertà inizia dove finisce l’ignoranza (Victor Hugo).

Un amico conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole (Aristotele).

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai (Oscar Wilde).

Volere e non volere le stesse cose, questa è la vera amicizia. (Virginia Woolf).

La pace viene da dentro. Non cercarla al di fuori da te (Buddha).

Ho bisogno di 6 mesi di vacanza... due volte l'anno!

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo (Karl Popper).

Non è finita finché non è finita" (Yogi Berra).

Un uomo coraggioso riconosce la forza degli altri (Veronica Roth).

Meglio fare e poi pentirsi che pentirsi di non avere fatto.

Credi di potere ed ha già compiuto metà del cammino (Theodore Roosevelt).

Frasi per post Instagram da sola

Sola di fronte al mondo. Sola contro tutti o, forse, nonostante tutti. Le frasi per i post su Instagram hanno una valenza maggiore. In qualche modo sono dei consiglieri, dei diari a cui confidiamo le nostre emozioni. Bella, fiera e consapevole di ciò che sei, non devi mai pensare di non essere abbastanza. La speranza è sempre quella che le didascalie social siano schiette e vere come la vita che ognuno di noi si merita.

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo (Dr. Seuss).

L'amore: ti ucciderà e ti salverà(Lauren Oliver).

Ci sono momenti di solitudine che cadono all’improvviso come una maledizione, nel bel mezzo di una giornata. Sono i momenti in cui l’anima non vibra più (Alda Merini).

È molto meglio essere infelici da soli che infelici in compagnia (Marilyn Monroe).

La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista (Bernardo Bertolucci).

La solitudine aggiunge bellezza alla vita. Mette colore speciale sui tramonti e rende migliore l’odore dell’aria notturna (Henry Rollins).

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi (José Saramago).

Un giorno di solitudine è il modo di Dio per dire che vuole passare un po’ di tempo di qualità con te (Criss Jami).

La solitudine non è mai con voi; è sempre senza di voi, e soltanto possibile con un estraneo attorno (Luigi Pirandello).

Frasi per post Instagram corte

E, per essere sé stessi, dire al mondo ciò che si pensa, non servono pensieri contorti e articolati. A volte, qualche semplice parola giunge a destinazione molto più facilmente che interi paragrafi. L’importante è che sia l’espressione onesta di ciò che proviamo. Non lo dobbiamo ai nostri follower, ma a noi stessi.

La tempesta perfetta.

Non mi manca niente.

Tutto o niente.

La bellezza salverà il mondo.

Il cervello è il freno del cuore.

Nel dubbio, fai la cosa più bella.

Gli inizi hanno un fascino indescrivibile.

Io non mollo mai.

Dal principio alla fine.

Ho ancora troppe cose da dirti.

Vorrei mettere le ali ai tuoi sogni.

Toglietemi tutto, ma non il mio sorriso.

Vivi, lotta, sogna.

Non è fortuna incrociarsi. Lo è accorgersene.

Let it be [lascia che sia].

Alle piccole attenzioni.

Respirando la libertà.

Non sei sbagliata. Sei per pochi! È diverso.

La vita continua, nonostante te.

Da qui la Terra è bellissima.

Sul più bello.

Senza compromessi.

Senza te.

Riportami dove mi hai visto felice.

Dammi un motivo.

Prendimi anche l’anima.

Good vibes [buone sensazioni].

Sono il bene ed il male, dipende da come mi tratti.

Thinking about you [pensando a te].

Qualche volta vinci, qualche volta impari.

Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che pesa.

Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti.

C’è una storia in ogni paio di occhi.

Livello di fiducia: selfie senza filtri.

Più dolce di un cupcake.

L’amica del cuore vede la tua prima lacrima, raccoglie la seconda e ferma la terza.

Il mio filtro preferito è la realtà.

Grande amicizia genera grand’odio.

Nobody’s perfect [nessuno è perfetto].

Chi vola da solo, ha le ali più forti.

Panta rei [tutto scorre].

Diverso è bello.

Carpe diem [cogli l’attimo].

Tu sei il tuo unico limite.

Frasi per foto con fidanzato

Le frasi per i post di Instagram, quando diventano frasi sull’amore, hanno una potenza inesauribile. Ci fanno sentire vivi, coraggiosi e pronti a tutto per stare con chi amiamo davvero. Le rivolgiamo a chi speriamo possa custodire il nostro cuore con la stessa cura con cui siamo pronti a farlo noi. Anche a costo di andare contro tutto e tutti, follower compresi.

Ti amo con un amore che è più dell’amore (Edgar Allan Poe).

Esiste nella vita una sola felicità: amare e essere amati.

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno (Émile Verhaeren).

L’amore consiste nell’essere cretini insieme (Paul Valéry).

Non sono perfetta, ma ti amerò con tutto il mio cuore.

Le cose più belle devi lottare per averle, e poi lottare per tenerle.

Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre (Jacinto Benavente).

Nell’amore non c’è più e meno (Lev Tolstoj).

Sei il mio oggi e il mio domani.

L’amore vuole tutto, e ha ragione (Ludwig van Beethoven).

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai (Arrigo Boito).

Amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla (Henry Albert Harper).

Non conosco altra ragione di amarti che amarti (Fernando Pessoa).

Quando siamo amati, non dubitiamo di niente. Quando amiamo, dubitiamo di tutto (Colette).

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo (Nicholas Sparks).

Potrai avere tutte le ricchezze materiali di questo mondo, ma se non hai amore nel cuore, resterai sempre povero (Massimo Troisi).

In mezzo a un mare di persone i miei occhi cercherebbero sempre e solo te.

Quando dico che ti amo lo dico perché sei la migliore cosa che mi sia mai successa.

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata (Frida Kahlo).

Niente è reale ad eccezione dei sogni e dell’amore (Anna de Noailles).

Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare (Albert Camus).

(Albert Camus)

Frasi sul mare per Instagram

Le frasi sul mare sono profonde tanto quanto gli abissi che ci ritroviamo ad ammirare nella speranza di capirci qualcosa rispetto a ciò che vogliamo nella vita, a quello che ci serve per essere sereni e – ogni tanto – raggiungere degli sprazzi di felicità. Mentre puntiamo alla meta, le emozioni possono essere mutevoli come le correnti, ma l’importante è che siano sempre sincere.

Caro mare, grazie per farci sentire piccoli, umili, ispirati e salati, tutto in una volta.

Quelli che vivono in riva al mare difficilmente possono formare un solo pensiero di cui il mare non faccia parte (Hermann Broch).

Calmo in superficie, agitato in profondità.

La voce del mare parla all’anima. Il tocco del mare è sensuale, avvolge il corpo nel suo morbido e stretto abbraccio (Kate Chopin).

Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice (Jean-Claude Izzo).

Il mare è l’acqua più pura e più impura: per i pesci essa è potabile e conserva loro la vita, per gli uomini essa è imbevibile e esiziale (Eraclito).

L’eternità è il mare mischiato col sole (Arthur Rimbaud).

Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento (Irène Némirovsky).

Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti tiene per sempre nella sua rete di meraviglia (Jacques Cousteau).

Loda il mare, ma resta a terra (George Herbert).

Uomo libero, amerai sempre il mare! (Charles Baudelaire).

Soltanto la musica è all’altezza del mare (Albert Camus).

Non potrai mai attraversare l’oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la riva (Cristoforo Colombo).

I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra (Vincent Van Gogh).

Non c’è fine al mare (Samuel Beckett).

Il mare non è altro che una biblioteca di tutte le lacrime della storia (Lemony Snicket).

Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò (Cesare Pavese).