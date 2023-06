L e frasi di condoglianze sono estremamente difficili da formulare, per via del contesto delicato nel quale si esprimono. Ecco una raccolta che può ispirare anche in questi complicati frangenti, per essere presenti nel doloroso momento del lutto

Frasi di condoglianze

In qualità di esseri umani siamo tutti consapevoli che la morte è un fatto inevitabile. Ciononostante, è altrettanto inevitabile rimanere spiazzati e senza parole quando qualcuno vicino a noi perde un caro, una persona che ha a lungo amato. È anche per questo che formulare frasi di condoglianze può essere difficile: il lutto è una fase estremamente delicata.

Anche se ogni singola circostanza sia un mondo a sé, qui vogliamo provare a raccogliere alcune delle frasi che possono ispirare in questo frangente così complesso e intimo. Naturalmente, tutto deve essere commisurato al rapporto che avete con la persona/famiglia che ha subito la perdita. Inizieremo con delle frasi più emozionali per poi esplorare altre tipologie, ma ricordate che in questo specifico contesto già poche parole possono essere sufficienti, perché sono i gesti a fare davvero la differenza.

In questo momento le parole sono superflue, ma ti porgo le mie condoglianze e sono qui per te;

Voglio che tu sappia che sarò con te in questi istanti di dolore e oltre: le mie condoglianze;

Il vuoto che (nome) ha lasciato è immenso, ma non sei solo. Ti tendo la mano, sono qui per te;

Non voglio dire nulla, ma apro le braccia per farti sapere che il mio abbraccio è qui per confortarti;

Ci sono mentre cadono le lacrime, ci sarò quando si saranno asciugate: la tua perdita è la mia;

Con immenso amore, eccomi qui. Non ci sono parole per il tuo dolore, ma ti sostengo, non vado via;

Non oso pensare di essere di conforto, ma voglio che tu sappia che ci sono e che ci sarò.

Condoglianze: le frasi appropriate

Abbiamo appena visto le parole da dedicare a delle persone vicine, ma come possiamo evitare il rischio di sembrare fuori luogo se la persona che ha subito una perdita non è tra le nostre più care amiche? Semplicemente, rimanendo più possibile neutri, senza naturalmente mancare di empatia. Ecco dei suggerimenti:

Sono enormemente dispiaciuto per la tua perdita;

Questo lutto ci spezza il cuore. Siamo con voi, uniti nel dolore;

Il nostro cuore è con voi in questo momento così triste;

Vi siamo vicini: (nome) ha lasciato un enorme vuoto nei vostri cuori, ci mancherà.

Condividiamo la tua profonda tristezza per la perdita di... e siamo uniti nel suo ricordo;

Possano le nostre preghiere giungere a confortare le vostre luminose anime;

Non ci sono parole per la perdita, ti siamo accanto in questo momento doloroso.

Se ne va una persona preziosa: vi siamo vicini e vi porgiamo le nostre condoglianze;

Preghiamo perché tu possa avere conforto in questo momento doloroso;

Rattristati dalla notizia della tua perdita, ti siamo accanto oggi e sempre;

Vogliamo ricordare la sua vita, dirti che ci spiace e farti sapere che non sei solo;

Rivolgiamo a te e alla tua famiglia le più care e devote preghiere. Le nostre sentite condoglianze;

In un momento così doloroso vogliamo dirti che condividiamo l'enorme dispiacere di questa perdita.

Condoglianze: frasi semplici

Trattandosi di circostanze delicatissime, sappiate che la verità è che spesso in questi casi more is less. Ciò significa che è bene non scartare a priori le frasi di condoglianze più semplici, dato che sono in grado di andare dritte al punto, senza fronzoli o giri di parole. Eccone alcune:

Le più sentite condoglianze;

Ho appena appreso della scomparsa di (nome): ti pongo le più care condoglianze;

Siamo fortemente dispiaciuti per il vostro enorme dolore;

Andata via da questa terra, (nome) non sarà mai dimenticata. Condoglianze;

Ti auguro pace e serenità dopo questo lungo periodo di cordoglio;

Le parole non possono esprimere il cordoglio per la tua perdita;

Il mio cuore è spezzato per la tua perdita: vi sono vicino.

Frasi di condoglianze per la perdita della mamma

Andiamo ora a dei suggerimenti per un lutto davvero delicato, per la perdita della persona che ci ha messo al mondo: la mamma. Trovare le parole, in questo caso, è davvero molto difficile, perché anche se la perdita della propria madre è un evento inevitabile, la sua mancanza lascia un vuoto enorme. Il suggerimento è sempre quello di rivolgersi alla persona che ha subito la perdita con gran delicatezza. Ecco alcune frasi che possono ispirarvi:

Nessuno al mondo è come tua madre, ma il suo amore brilla in te: condoglianze;

(nome) era una persona splendida: sarà sempre fiera di te. Condoglianze;

Non ci sono parole per alleviare il dolore di una perdita così grande, ma ti sono vicino;

Possa l'anima di tua madre riposare in pace e possano i vostri ricordi confortarti;

Le mie preghiere sono rivolte a te, che hai subito la perdita più dura. Condoglianze;

La sua mancanza ci travolge, ma siamo vicini a te. Lei sarà sempre nel tuo cuore;

Una mamma è una stella piena di luce: guarda il cielo, lei sarà lì per te.

Frasi di condoglianze per un amico

Più intime, ma allo stesso tempo più difficili: quando dobbiamo scrivere delle frasi di condoglianze a un amico, potremmo sentirci (paradossalmente) più in difficoltà proprio per via del legame che ci unisce. Vi suggeriamo alcune parole, ma ricordate di seguire il cuore: in questi casi, non sbaglia.

Ci sono stato nelle gioie, ci sono in questo dolore. Condoglianze, ti abbraccio

Il tuo dolore è il mio e ti starò accanto se e quando lo vorrai;

Voglio che tu sappia che la mia mano è tesa per te: ti rialzerò, quando lo vorrai;

Non sei solo, non lo sarai mai: durante e oltre questo dolore, sono con te;

La tua amicizia mi ha dato gioia, ora sono qui per esserci nel momento più triste. Ti abbraccio;

Non abbiamo bisogno di parole, ma te lo dico lo stesso: sono qui;

Non ti dirò condoglianze, non userò frasi fatte. Sarò semplicemente qui, al tuo fianco;

Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, in qualsiasi momento: appoggiati a me, riposa;

L'amore che credi di aver perso, non è perso: brilla in te. E io sarò sempre qui a ricordartelo;

Piangi, urla, esprimi il tuo dolore. In qualsiasi frangente, non sarai solo. Sono qui.

Frasi di condoglianze su whatsapp

Sì, è vero, Whatsapp non è il mezzo d'elezione per simili messaggi, ma talvolta vuoi per distanza, vuoi per tempo, ci possiamo trovare a usarlo anche in questo contesto. Ecco allora qualche ispirazione e, se volete un consiglio aggiuntivo, in base al rapporto con cui avete con la persona a cui state scrivendo, sentitevi liberi di aggiungere che vi vedrete al più presto.

So che Whatsapp non è lo strumento migliore, ma volevo esprimerti la mia più profonda vicinanza;

Cosa può dire un messaggio, in una situazione come questa? Poche parole: ti voglio bene, sono qui;

Non so da dove iniziare, dunque non lo farò: sono qui solo per dirti che ci sono;

Ho saputo della tua perdita: voglio solo farti le mie più sincere condoglianze, sperando di abbracciarti presto.

Condoglianze: frasi brevi

I lutti possono essere annunciati o imprevedibili ma, sia come sia, potremmo sentire l'esigenza di esserci ora e subito, con delle frasi brevi. O, più tradizionalmente, potremmo voler spedire un telegramma. In questo caso, niente arzigogoli: bastano poche parole per esprimere tutto il nostro appoggio.

Sentite condoglianze per la tua perdita;

Partecipo con commozione alla perdita di (nome);

Desidero porgervi le mie più sentite condoglianze;

Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze;

Il nostro cuore è con voi. Condoglianze;

Vicini nel dolore, porgiamo sentite condoglianze.

Condoglianze, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio;

Con commozione, vi porgiamo le nostre condoglianze;

Affranti per la circostanza, vi porgiamo le nostre condoglianze.

Condoglianze. Vi siamo accanto e vi portiamo nel cuore;

Possano le nostre condoglianze giungere a voi, con amore;

Siamo vicini a voi. Condoglianze;

Siamo affranti per la dolorosa circostanza. Condoglianze;

Ci spiace per il vostro enorme dolore. Condoglianze.

Frasi di condoglianze formali

Infine, vogliamo suggerirvi alcune frasi di condoglianze per occasioni più formali, ossia per quelle perdite che riguardano colleghi, parenti lontani o conoscenti cui vogliamo esprimere il nostro supporto emotivo:

Vogliate accogliere le nostre condoglianze, in segno di sincera vicinanza;

Possa il nostro cordoglio unirsi al vostro in questo triste momento di lutto;

Desidero porgervi le mie più sentite condoglianze per il vostro incommensurabile lutto;

Esprimiamo con sincera empatia il nostro più profondo cordoglio;

Partecipiamo commossi alla perdita del vostro caro, sincere condoglianze;

Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio;

Partecipo con commozione alla vostra terribile perdita. Sentite condoglianze;

In questa triste circostanza porgiamo le nostre più sentite condoglianze;

In questo giorno così triste, vi esprimiamo massimo e sentito cordoglio;

Vogliamo esprimere le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto;

Vogliate accettare le nostre più sentite condoglianze per la vostra grande perdita;

Ci associamo al lutto per la perdita di (nome del caro); Sentite condoglianze.

Partecipiamo con profonda tristezza al dolore per la perdita di (nome);

Porgiamo le nostre più sincere condoglianze all'intera famiglia.