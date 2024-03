I l tentativo di stare vicini a qualcuno che sta vivendo un lutto spesso ci porta a dire frasi sconvenienti, che possono infastidire l'altro invece che rasserenarlo in un momento così difficile da attraversare.

Ti sei mai chiesta cosa non dire assolutamente a una persona in lutto? Affrontare il dolore è qualcosa che può lasciare un'impronta duratura nel cervello e causare una miriade di sintomi. Può far sentire le persone tristi, depresse, incapaci di concentrarsi, nervose, ansiose o irritabili e può causare problemi di sonno. Se conosci qualcuno che sta piangendo la perdita di una persona cara, potresti chiederti cosa dovresti dire e cosa non dovresti dire.

Ci sono, infatti, molte frasi di circostanza o domande che le persone in lutto trovano offensive, e che invece che consolarle, le hanno fatte sentire semplicemente peggio. Ma quali sono le parole assolutamente da evitare con chi ha perso una persona cara?

Cosa non dire mai a chi ha perso una persona cara

Senza dubbio può essere difficile sapere cosa dire o cosa non dire nei momenti più difficili della vita. Molti di noi non sono preparati al dover consolare chi ha perso una persona cara, e sono colti alla sprovvista in questa evenienza, non trovando le parole adatte a un momento così delicato.

Comprendere il dolore degli altri non è facile, e spesso non si ha la concezione di quanto quella persona stia male, e rischiamo di banalizzare il tutto con frasi vuote come “non piangere”, “andrà tutto bene” e “starai meglio”. Per quanto l’istinto sia quello di incoraggiare l’altro, il risultato può essere contrario, e si può finire per risultare indelicati con qualcuno che è talmente affranto, da non poter capire che non c’è banalità nelle nostre parole, ma solo un tentativo (seppur maldestro) di rendersi utili.

Ecco perché dovremmo stare molto attente a ciò che diciamo, soprattutto se proiettiamo l’altro in un futuro che noi vediamo luminoso per lui/lei, ma che la persona del caso riesce a immaginare solo drammatico senza il caro estinto.

Non dovremmo dire a questa persona cosa fare o non fare (non piangere, mangia, pensa a stare bene), né spingerla a trovare un diversivo o uno svago, proposta non accettabile nei primi giorni, ma solo in seguito, quando sarà necessario (con i propri tempi), tornare alla quotidianità.

Le peggiori frasi da dire a una persona in lutto

Come anticipato, ci sono proprio delle frasi di circostanza, che appartengono al linguaggio comune, e che troppo spesso rivolgiamo a una persona in lutto commettendo un grave errore, anche se in buona fede. Non teniamo conto di quel dolore, rischiando di banalizzarlo, e dunque, quali sono le frasi assolutamente da evitare? Vediamole insieme:

"Come va?"

«Tra un po' starai bene.»

"Capisco come ti senti."

"Non dovresti sentirti così."

"Basta piangere."

“Almeno è in un posto migliore; la sua sofferenza è finita”.

"Almeno ha vissuto una lunga vita, molte persone muoiono giovani."

"Non l'hai ancora dimenticato, è morto ormai da un po'."

"C'è una ragione per tutto."

“Era una brava persona; Dio voleva che fosse con Lui”.

“Il tempo guarisce tutto."

"Sei giovane; puoi rifarti una vita”.

“Era solo un cane o un gatto. Puoi prenderne un altro."

“Tieniti impegnato. Non pensarci”.

“Devi essere forte per il tuo coniuge, i tuoi figli, tua madre, ecc.”

"Vai avanti, la vita è una."

Come aiutare una persona in lutto

Dopo aver visto i comportamenti e le frasi assolutamente da evitare con qualcuno che ha perso un caro, analizziamo cosa possiamo fare, invece, per essere d’aiuto. Esercitare l’empatia è senza dubbio la chiave principale: in un caso come questo è impossibile mettersi nei suoi panni (a meno che non sia vissuto tale dolore), ma l’empatia significa essere gentili, ascoltare, dare tempo agli altri, rendersi partecipi di quel dolore, senza esagerazioni.

Sii semplicemente presente, a patto che questa persona non preferisca restare sola. È molto importante rispettare gli spazi e i tempi durante un lutto, ma se necessario sii presente, sarà più utile di tante parole.

Condividi un ricordo della persona che se n'è andata. A chi ha perso una persona cara fa piacere sentirne parlare, ricordare vecchi aneddoti o scoprirne di nuovi: nel suo cuore è un modo per tenere viva la memoria.

Continua a essere presente, anche dopo pochi mesi. Molte persone sono sommerse nelle prime settimane, ma hanno bisogno di sostegno per molto tempo dopo il tragico avvenimento, per alcune il peggio arriva dopo, quando si avverte davvero l’assenza di chi non c’è più.

Frasi da dire a chi ha perso una persona cara

Concludiamo vedendo le frasi ben accette da chi ha perso una persona cara. Ci sono delle interazioni sane, che possono risultare utili oltre che di conforto, per questo è sempre giusto fare attenzione ai sentimenti dell’interlocutore nel momento in cui vi approcciate, se si tratta del momento subito successivo al lutto o nelle settimane seguenti:

"Mi dispiace così tanto per la tua perdita."

“Vorrei avere le parole giuste.”

“Sappi che ci tengo e che sono qui per te”.

"Tu e i tuoi cari siete nelle mie preghiere."

"Non riesco a immaginare come ti senti."

"Sono qui per te."

“Se posso fare qualcosa per te sono a disposizione.”

"Posso venire al funerale?"

"Vuoi parlare di quello che è successo?"

“Ne parleremo quando te la sentirai di farlo, senza fretta.”

“Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno”.