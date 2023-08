U n tema sempre difficile da affrontare, eppure la morte è qualcosa che tutti dobbiamo fronteggiare: ecco le frasi per rifletterci e per esserci con chi ne ha bisogno

Perdere la persona amata, rischiare di morire sono due delle paure più ataviche dell’essere umano. Le frasi sulla morte permettono di esorcizzare e di imparare ad affrontare qualcosa di inevitabile, ma che vorremmo non arrivasse mai.

Le parole di autori più o meno famosi di coloro che già sanno cosa significa interfacciarsi con la dipartita sono uno spunto di riflessione prezioso per prepararsi a ogni eventualità o per superare un momento delicato (magari improvviso) che volenti o nolenti siamo stati chiamati a vivere.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi può rappresentare una vera salvezza per persone di tutte le età, appartenenza sociale, politica e origine. Di fronte alla morte, e a tante altre situazioni, siamo tutti uguali: vulnerabili, impauriti, inermi e sofferenti.

Frasi sulla morte di un caro

Le frasi sulla morte che più sono utili, probabilmente, sono quelle che riguardano la perdita di una persona cara. Spesso accade che si teme più l’allontanamento da chi si ama rispetto alla propria dipartita. Cambiare equilibri, perderli ancor prima, ritrovarli è un’esperienza faticosa, dolorosa e alle volte si rischia anche di non trovare più la retta via. Ecco allora che accettare e attraversare le naturali fasi del lutto è l’unica strada percorribile.

Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime (Sant’Agostino).

La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte non potrebbe esserne una anche più grande (Vladimir Nabokov).

Il giorno che temiamo come ultimo è soltanto il nostro compleanno per l’eternità (Seneca).

La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto (Fernando Pessoa).

La morte o è un ponte o un abisso: un passaggio verso qualcosa d’altro oppure un precipizio nel nulla. Spero la prima. Ma temo la seconda (Roberto Gervaso).

Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson).

Gli uomini dell’occidente vivono come se non dovessero non morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto (Dalai Lama).

La morte è un mantello calato all’improvviso, capace di convertire in buio la delicata docilità della luce sopra le cose (Fabrizio Caramagna).

In mezzo alla vita accade che la morte venga a prendere le misure dell’uomo. Quella visita si dimentica e la vita continua. Ma il vestito si cuce in silenzio (Tomas Tranströmer).

Quando un uomo muore, un capitolo non viene strappato dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore (John Donne).

Vita e morte non sono due estremi lontani l’uno dall’altro. Sono come due gambe che camminano insieme, ed entrambe ti appartengono. In questo stesso istante stai vivendo e morendo allo stesso tempo. Qualcosa in te muore a ogni istante. Nell’arco di settant’anni la morte arriverà a compimento. In ogni istante continui a morire, e alla fine morirai davvero (Osho).

Il problema più importante, quello della morte, è trattato sempre e solo da incompetenti. Non conosciamo il parere di nessun esperto (Francesco Burdin).

La morte con tutta probabilità è la più grande invenzione della vita. Spazza via il vecchio per far spazio al nuovo (Steve Jobs).

Alla stupida domanda “Perché io?” l’universo si prende a malapena il disturbo di replicare: perché no? (Christopher Hitchens).

Questo paese sconosciuto da cui nessun viaggiatore è tornato (William Shakespeare).

Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà (Woody Allen).

Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile (Erich Fromm).

Un sillogismo: gli altri muoiono; ma io non sono un altro; dunque non morirò (Vladimir Nabokov).

Frasi sulla morte di un padre

Chi ci ha messo al mondo, di norma, è colui con il quale il legame è talmente forte da essere indissolubile. Tuttavia le frasi sulla morte risultano fondamentali per trovare un senso a un dolore così grande all'interno della famiglia, per cercare tragitti diversi, che permettano di continuare a vivere da soli (ma con la sensazione di avere sempre un angelo custode a proteggerci), con un nuovo assetto.

La morte di un genitore è raramente prevista e mai accettata (Shane Pendley).

Non importa quanti anni abbiamo, abbiamo ancora bisogno dei nostri papà e ci chiediamo come faremo a cavarcela senza di loro (Jennifer Williamson).

L’amore di un padre è impresso per sempre nel cuore di suo figlio (Jennifer Williamson).

Non importa quanti anni passano senza di te, non importa quanto sei lontano, nel mio cuore rimarrai sempre vicino e nei miei pensieri sempre presente.

Papà, sarai sempre nel mio cuore … perché lì sei ancora vivo.

Grazie per essere stato il miglior padre che un figlio possa desiderare. I tuoi insegnamenti saranno sempre al mio fianco.

Sono una bimba che piange suo padre. Sono una donna che si dà il permesso di soffrire. Sono un essere umano forte che trema.

Caro papà, è passato un altro anno dalla tua scomparsa e ho ancora tanto bisogno del tuo aiuto, delle tue braccia e delle tue parole.

E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio (Tiziano Terzani).

Tutto quello che faccio nella mia vita lo faccio per rendere orgogliosi mia madre e mio padre. Voglio continuare a seguire le orme di mio padre e assicurarmi che la sua eredità viva per sempre (Bindi Irwin).

Tutto quello che sono, tutto quello che sarò è grazie a mia madre e a mio padre. Volevo salvarli ma loro hanno salvato me, e continuano a farlo.

Frasi sulla morte della mamma

Le frasi sulla mamma sono la dimostrazione di quanto la sua presenza sia fondamentale nella crescita di ogni individuo. Non importa a che età si debba fare i conti con le frasi sulla sua morte: è sempre troppo presto, lascia un vuoto, segna una linea di demarcazione fra prima e dopo, fra la spensieratezza e l’età adulta.

Dopo la morte dei nostri genitori moriamo per la prima volta e nasciamo per la seconda (Andrzej Coryell).

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce (Frida Kahlo).

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore (Pier Paolo Pasolini).

E penso a te che cammini lungo un promontorio di avena verde a giugno, così pieno di riposo, così ricco di vita. E ci vedo incontrarci alla fine di una città. In una bella giornata, per caso camminare insieme attraverso negozi, bancarelle e mercati, liberi nelle strade orientali del pensiero (Patrick Kavanagh).

C’è qualcosa di sacro nelle lacrime, non sono un segno di debolezza, ma di potere. Sono messaggere di dolore travolgente e di amore indescrivibile (Washington Irving).

Il tempo è l’unico consolatore per la perdita di una madre (Jane Welsh Carlyle).

Tu avevi ieri una madre in terra: oggi hai un angelo altrove. Tutto ciò che è bene sopravvive, cresciuto di potenza, alla vita terrena. Quindi anche l’amore di tua madre. Essa t’ama ora più che mai (Edmondo De Amicis).

Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava, finché il suo sguardo non divenne nebbia e la vita uscì da lei (Isabel Allende).

L’amore di una madre è impresso per sempre nel cuore di suo figlio (Jennifer Williamson).

Frasi sulla morte improvvisa



E quando le frasi sulla morte cominciano a balenare nella propria mente all’improvviso, dall’oggi al domani, affrontare il dolore è forse ancora più difficile. È un po’ come essere catapultati in una centrifuga senza sapere come e perché. Si rimane stonati, confusi, ma – piano, piano – si deve ritrovare il proprio Nord, accettando che le frasi sulla vita non narrano sempre lieti eventi, ma anche vere e proprie tragedie che vanno superate per uscirne ancora più forti.

La morte è una sorpresa che rende inconcepibile il concepibile (Paul Valéry).

Mi ricordo di te e la mia anima è piena di gioia per tutto quello che mi hai dato mentre eri con me. Ci ricorderemo sempre di te.

La realtà è che ti affliggerai per sempre. Non “supererai” la perdita di una persona cara, imparerai a conviverci. Guarirai e ti ricostruirai attorno alla perdita che hai subito. Sarai di nuovo intero ma non sarai più lo stesso. Né dovresti essere lo stesso né vorresti (Elizabeth Kubler).

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero (Paulo Coelho).

Non avrei mai immaginato di doverti dire addio. Mi manchi terribilmente e vorrei tornare indietro per ritrovare di nuovo il tuo abbraccio e dirti ancora una volta quanto sei stato importante per me.

Perchè senza cercarti ti incontro ovunque, soprattutto quando chiudo gli occhi (Julio Cortàzar).

La mia vita non sarà più la stessa senza di te. Porterò sempre nel cuore il tuo ricordo, ti terrò sempre nei miei pensieri, non smetterò mai di parlare di te e in questo modo proverò ad annullare la terribile distanza che ci separa.

È per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri cento (Eros Ramazzotti).

Frasi sulla morte di un amico

“Chi trova un amico trova un tesoro”: non è banale, non è una frase fatta, ma la pura e semplice verità. Gli amici sono i compagni di viaggio che scegliamo, con i quali abbiamo una profonda affinità elettiva, con i quali possiamo anche litigare ma dei quali non possiamo fare a meno. Questa condizione ci porta a un confronto con le frasi sulla morte duro, complicato, doloroso, ma a volte inevitabile.

Anche i migliori amici non possono frequentarsi il funerale l'uno dell'altro (Kehlog Albran).

Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai spigionato continueranno a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornate.

entusiasmo e lo spirito vitale che hai spigionato continueranno a sostenerci, nel tuo ricordo, rallegrando le nostre giornate. La vita di ogni uomo finisce allo stesso modo. Sono solo i dettagli di come ha vissuto e come è morto che distinguono un uomo da un altro (Ernest Hemingway).

La vera amicizia rende inseparabili, e niente, neanche la morte, può separare i veri amici. Ora che non ci sei più tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora.

Poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come il fiume e il mare sono uno (Khalil Gibran).

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore (Mahatma Ghandi).

Come possono i morti essere veramente morti quando vivono ancora nelle anime di coloro che sono rimasti indietro? (Carson McCullers).

Piango la tua assenza ma non riesco a sentirti distante. Ti sento vicino e voglio continuare a parlarti. So che mi amerai dal cielo esattamente come mi hai amato sulla terra.

Niente è tanto caro a un amico come la tristezza per la sua morte. Il piacere della sua compagnia non ha un'influenza così potente (David Hume).