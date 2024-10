Territory: Tradimenti, potere e vendetta nella nuova serie tv Netflix

L a nuova serie tv drammatica Territory ci porta nel cuore selvaggio dell'Australia, dove la famiglia Lawson, segnata da rivalità generazionali e oscuri segreti, lotta per preservare il proprio impero di bestiame. Ma quando nemici potenti e fazioni senza scrupoli si avvicinano, il rischio di perdere tutto è più alto che mai.

Territory è una nuova serie tv drammatica targata Netflix disponibile dal 24 ottobre. Ambientata nell'aspro Outback australiano, la serie tv Netflix Territory è incentrata su una potente dinastia di allevatori, i Lawson, che vede il proprio impero vacillare dopo la morte dell'erede Daniel Lawson. In questo scenario, fazioni rivali — magnati minerari, gangster del deserto, baroni del bestiame e comunità indigene — si preparano a prendersi ciò che resta di Marianne Station, la più grande stazione di bestiame del mondo.

Dopo la morte improvvisa di Daniel Lawson, l'erede prescelto della famiglia Lawson, la Marianne Station, simbolo del potere e della ricchezza della famiglia, si ritrova senza una guida. Colin Lawson, il patriarca della famiglia, deve affrontare una difficile scelta: designare un successore che possa continuare la tradizione familiare o lasciare che la stazione cada nelle mani di nemici che bramano la sua distruzione.

Emily Lawson, la nuora di Colin, è una donna forte e ambiziosa che cerca di mantenere il controllo della stazione nonostante il disprezzo di Colin, che la considera una cercatrice di dote e un'insidiosa ladra di bestiame. Nel frattempo, il figlio sopravvissuto di Colin, Graham Lawson, lotta contro i demoni dell'alcolismo, mentre il nipote ribelle, Marshall, torna alla Marianne dopo anni di assenza, ma senza alcun desiderio di seguire le orme familiari.

I rapporti si complicano ulteriormente quando Susie, la figlia di Emily e Graham, si innamora di Lachie, il figlio di Sandra Kirby, una spietata magnate mineraria con un piano segreto per distruggere i Lawson e trasformare la stazione in un sito di stoccaggio nucleare. Intanto, una figura misteriosa, Elton, è a conoscenza di un segreto sulla morte di Daniel che potrebbe sconvolgere l'equilibrio di potere.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano l’universo della serie tv Netflix Territory.

Emily (Anna Tory)

Emily Lawson è una donna complessa e determinata, il cui passato la segna profondamente. Nata nella famigerata famiglia Hodge, nota per il furto di bestiame, Emily ha trascorso la sua vita lottando per staccarsi da quel passato e ottenere rispetto in un mondo dominato dagli uomini, quello dell’allevamento del bestiame. La Marianne Station rappresenta per lei più di un semplice luogo di lavoro; è il simbolo del potere e della legittimità.

Il suo matrimonio con Graham Lawson, figlio maggiore di Colin, le ha permesso di sedere al tavolo della famiglia Lawson, ma questo non le ha risparmiato l’odio e il disprezzo del patriarca Colin, che la considera una cacciatrice di doti. Emily è disposta a tutto pur di assicurare un futuro stabile a sua figlia Susie, ma la sua ambizione nasconde un lato oscuro.

Nonostante la facciata di moglie e madre devota, Emily mantiene un rapporto segreto con Campbell Miller, un barone del bestiame, il che rivela la sua natura pragmatica e spietata. Mentre si scontra con Colin per il controllo della stazione, Emily rivela una spiccata abilità nel manipolare e giocare su più fronti, dimostrando che è disposta a sfidare qualsiasi limite pur di raggiungere i propri obiettivi.

Graham (Michael Dorman)

Graham Lawson è l’emblema del figlio trascurato e deluso. Sebbene da giovane fosse affascinante, capace di attrarre facilmente le persone grazie alla sua simpatia e abilità come cavaliere, la dura educazione di suo padre, Colin, lo ha trasformato in un uomo insicuro e vulnerabile. Incapace di sopportare la continua competizione con il fratello Daniel per l’amore e il rispetto del padre, Graham ha cercato rifugio nell’alcol. L’alcolismo ha distrutto non solo la sua autostima, ma anche la sua famiglia, allontanandolo dal figlio Marshall e mettendo a rischio il suo secondo matrimonio con Emily.

Con la morte di Daniel, Graham intravede una possibilità di riscatto e si impegna a dimostrare a se stesso e alla sua famiglia che può essere l’erede degno della Marianne Station. Tuttavia, la sua fragilità e il suo passato complicano il suo percorso, rendendo il suo futuro incerto e mettendo alla prova la sua determinazione a cambiare.

Colin (Robert Taylor)

Colin Lawson è un uomo vecchio stampo, un allevatore incrollabile e brutale, cresciuto in un’epoca in cui il potere era detenuto con la forza e il rispetto si guadagnava con la paura. Patriarca della famiglia Lawson e della Marianne Station, Colin è ossessionato dal futuro della sua dinastia, ma il suo modo di governare con un pugno di ferro ha alienato i suoi figli e minato la coesione familiare. La morte del suo figlio prediletto, Daniel, lo lascia devastato e più che mai preoccupato per il destino della stazione.

Colin non riesce a concepire che Graham possa essere un leader adeguato, data la sua debolezza, e disprezza Emily, ritenendola indegna di prendere il controllo. Colin ripone quindi le sue ultime speranze in Marshall, il nipote ribelle, che vede come l’unico in grado di riportare la stazione alla sua antica gloria, anche se ciò significa piegarlo con la forza alla sua volontà. Tuttavia, dietro il suo carattere duro e spietato, Colin è un uomo che teme il futuro, la modernità e, soprattutto, la possibilità che l’eredità della famiglia Lawson possa svanire con lui.

Marshall (Sam Corlett)

Marshall Lawson è un giovane che ha sempre cercato di sfuggire all’ingombrante eredità della sua famiglia. Dopo anni passati a osservare suo padre Graham autodistruggersi con l’alcol e a subire le pressioni tossiche di suo nonno Colin e dello zio Daniel, Marshall decide di fuggire dalla Marianne Station e crearsi una vita lontana dai conflitti familiari. Il suo percorso di ribellione lo porta a unirsi a due amici, Rich e Sharnie, con i quali vive una vita avventurosa e selvaggia, cercando di evitare i problemi legati alla sua origine.

Tuttavia, la morte di Daniel lo trascina nuovamente nel dramma familiare, mettendolo di fronte a un bivio: continuare a fuggire o affrontare la realtà del suo ruolo nella dinastia Lawson. Anche se desidera mantenere la sua indipendenza, Marshall si ritrova sempre più attratto da Sharnie, un’amica fidata con cui inizia a sviluppare sentimenti romantici. Questo triangolo amoroso con Rich complica ulteriormente la sua vita, mentre la tensione tra il suo passato e il suo desiderio di libertà lo costringe a confrontarsi con la possibilità che non potrà mai davvero fuggire dal destino familiare.

Sandra (Sara Wiseman)

Sandra Kirby è una delle figure più potenti della regione, una magnate mineraria spietata e manipolatrice. Cresciuta nell’ombra del padre, un duro allevatore di bestiame, Sandra ha superato di gran lunga le sue origini, costruendo un impero minerario che le ha conferito una posizione di controllo sul futuro economico del Top End australiano. Sandra vede in Marianne Station un’occasione d’oro per espandere il suo impero, e la distruzione della famiglia Lawson è per lei una vendetta personale oltre che un’opportunità di potere.

La sua determinazione è alimentata da un segreto piano che prevede la trasformazione della stazione in un sito di stoccaggio di scorie nucleari, un progetto che potrebbe garantire la sua supremazia nella regione. Sandra non ha scrupoli, ma la sua unica debolezza è il figlio Lachie, per il quale nutre sentimenti di protezione ma anche di controllo. La sua ambizione senza limiti la rende una minaccia costante per i Lawson, e la sua capacità di manipolare le persone la pone in una posizione di vantaggio strategico in ogni situazione.

Il poster della serie tv Netflix Territory.

Lotte di potere e conflitti generazionali

Uno dei temi centrali della serie tv Netflix Territory è il conflitto generazionale all'interno della famiglia Lawson. La serie esplora le dinamiche familiari tra il patriarca Colin e i membri più giovani della famiglia, ciascuno dei quali si confronta con il peso dell'eredità e le aspettative poste su di loro. Colin rappresenta il passato, radicato in valori tradizionali e in una visione autoritaria del potere, mentre i suoi figli e nipoti sono intrappolati tra il desiderio di affermare la propria indipendenza e la responsabilità di portare avanti il nome della famiglia. Questo scontro generazionale diventa il fulcro delle tensioni della serie, esacerbando i conflitti interni e mettendo a rischio l’integrità della famiglia.

Un altro tema chiave è la lotta per il controllo della terra. In un contesto dove il possesso della terra è sinonimo di potere e ricchezza, la Marianne Station diventa l'oggetto del desiderio di molteplici fazioni. Oltre ai membri della famiglia Lawson, anche figure esterne come Sandra Kirby, i Brannock e Campbell Miller sono pronti a tutto per ottenere una fetta di quel potere. La terra non è solo uno spazio fisico, ma rappresenta anche identità, eredità e sopravvivenza. La serie esplora come la brama di possedere e controllare la terra diventi una forza distruttiva che mina le relazioni, non solo tra rivali, ma anche all’interno della stessa famiglia.

Il tema dello sfruttamento delle terre indigene e della complessa relazione tra le comunità indigene e i proprietari terrieri è un altro pilastro di Territory. La serie non solo riflette su come il potere economico venga esercitato a spese delle comunità locali, ma anche su come le tradizioni indigene vengano spesso ignorate o sfruttate per scopi economici. Nolan Brannock, un proprietario terriero indigeno, si trova diviso tra il mondo delle tradizioni della sua comunità e il desiderio di affermarsi nel mondo competitivo dell'allevamento di bestiame. Il suo dilemma rappresenta il conflitto più ampio che la serie affronta riguardo all'identità culturale, al potere economico e alla sopravvivenza delle comunità indigene in un mondo sempre più dominato da interessi corporativi.

Infine, Territory esplora in profondità il tema della mascolinità tossica. Gli uomini della famiglia Lawson, in particolare Colin e Daniel, incarnano una visione della mascolinità basata sulla forza, sul dominio e sulla capacità di imporsi sugli altri. Questo modello di mascolinità distrugge relazioni e lascia una scia di traumi emotivi in chi lo subisce, come dimostrato da Graham e Marshall, che lottano per conciliare la loro sensibilità con le aspettative paterne. La serie mette in luce quanto sia pericoloso questo modello di comportamento e come esso perpetui una catena di dolore e disfunzione nelle famiglie e nelle comunità.

