W hatsapp è forse l’applicazione che usiamo di più, e a molti piace tenere aggiornato il proprio profilo con frasi e citazioni sempre diverse. Per aiutarvi in questa ricerca, abbiamo scelto per voi le frasi per lo stato Whatsapp più accattivanti da condividere con i vostri contatti.

Le frasi stato per Whatsapp

Whatsapp è certamente una di quelle applicazioni che usiamo tutti, e lo scambio di messaggi durante il giorno impiega molto del nostro tempo libero. E come su altri social, da Facebook a Instagram, è molto diffusa l’abitudine di condividere degli stati con la nostra rubrica, solitamente frasi famose e citazioni prese dal web. Farlo ogni giorno (così come mandare le frasi della buonanotte o del buongiorno) richiede tempo, per questo abbiamo deciso di venirvi incontro, selezionando per voi una serie di frasi imperdibili da scegliere come stato Whatsapp.

Quando la vita è appesa a un filo, è assurdo il prezzo del filo! (Daniel Pennac)

Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai nulla. (Charles Bukowski)

Tutto quello che sei capace di immaginare è reale (Pablo Picasso)

Un vecchio non ha più vizi, sono i vizi che hanno lui. (Max Jacob)

Avere qualcuno a cui poter dire -A domani- tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli (Marilyn Monroe)

Le cose che ami di più, hai paura di perderle. (Audrey Hepburn)

Chi va per primo segna il cammino, coloro che seguono lo percorrono. (massima cinese)

È spiacevole e tormentoso quando il corpo vive e si dà importanza per conto suo, senza alcun legame con lo spirito. (Thomas Mann)

Chi non ha uno scopo non prova quasi mai diletto in nessuna operazione. (Giacomo Leopardi)

Ognuno di noi lavora per giungere al riposo : è la stessa pigrizia a fare in modo che siamo laboriosi. (Jean-Jacques Rousseau)

Se non riesci ad essere una strada maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. (Martin Luther King)

Chi ha l'occhio, trova quel che cerca anche a occhi chiusi. (Italo Calvino)

Solo quando è buio riusciamo a vedere le stelle. (Martin Luther King Jr.)

Il silenzio è l’unica risposta logica da poter dare agli stupidi. (Marilyn Monroe)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno. (William Shakespeare)

Lo stupido può anche dire una cosa giusta, ma per ragioni sbagliate. (Umberto Eco)

Possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi. (William Shakespeare)

Giudica un uomo dalle sue domande, piuttosto che dalle sue risposte. (Voltaire)

Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi. (John Fitzgerald Kennedy)

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. (William Shakespeare)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Per essere sé stessi bisogna essere qualcuno. (Stanislaw Jerzy Lec)

Mi piace sempre camminare nella pioggia, così nessuno può vedermi piangere. (Charlie Chaplin)

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. (Muhammad Ali)

La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

Una vita spesa a commettere errori, non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente. (George Bernard Shaw)

Come scrivere frasi sullo stato di Whatsapp

Se vuoi inserire per la prima volta una frase nel tuo stato Whatsapp e non sai come fare, o non lo cambi da molto tempo e non ricordi più la procedura, non temere, è molto semplice. Avvia l’app di messaggistica, e dalla pagina principale clicca su Stato. Ora vedrai che, in basso a destra, troverai la matita, che dovrai cliccare. A questo punto potrai digitare la frase che inserisci inserire o, più semplicemente incollare il testo preso altrove, magari proprio dal nostro articolo. Clicca il triangolo bianco (sempre in basso a destra) e avrai pubblicato il tuo nuovo stato.

Frasi stato Whatsapp divertenti

Specie a fine giornata, ci piace far sorridere i nostri contatti con frasi divertenti per lo stato Whatsapp. Spesso si tratta di descrizioni ironiche della vita, di paradossi che fanno riflettere con umorismo, di pensieri semplicemente divertenti, che portano il buon umore a chi li legge. Mandatele anche a chi conoscete poco, vedendo la reazione potreste scoprire cose nuove e inaspettate su di loro.

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene (Mark Twain)

All'infuori del cane, il libro è il migliore amico dell'uomo. Dentro il cane è troppo buio per leggere. (Groucho Marx)

Ho sette figli. Le tre parole che senti di più a casa mia sono "ciao", "arrivederci" e "sono incinta". (Dean Martin)

La durata di un film dovrebbe essere direttamente commisurata alla capacità di resistenza della vescica umana. (Alfred Hitchcock)

Cerca di essere uomo, reagisci! La tua ragazza ti ha lasciato? E lasciala anche tu. (Tiziano Sclavi)

Batteria scarica, disturbare più tardi. (Anonimo)

La vita è troppo importante per essere presa seriamente. (Oscar Wilde)

Alcune persone non impazziscono mai. Che vita veramente orribile che devono vivere. (Charles Bukowski)

L’unico modo per mantenersi in buona salute è mangiare quello che non vuoi, bere ciò che non ti piace e fare ciò che non vorresti. (Mark Twain)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Il mio portafoglio è come una cipolla: quando lo apro mi viene da piangere. Ecco perché gli auguri di buon compleanno te li faccio qui su whatsapp. (Anonimo)

Non parlo a mia moglie da anni. Non voglio interromperla. (Rodney Dangerfield)

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Lei ci va il martedì e io il venerdì. (Henny Youngman)

Frasi stato Whatsapp prese da canzoni

Le frasi per lo stato Whatsapp prese da canzoni sono le più gettonate: che si tratti di una hit del momento o di un classico che conosciamo tutti, le frasi tratte dalle canzoni sono facilmente ricordabili e ci suscitano emozioni che, magari, avevamo messo in un cassetto. Non solo una dedica, questa scelta nasce anche solo dalla voglia di condividere un ricordo legato a quella canzone, che può allietare la giornata anche a chi, quel pezzo, lo ha amato tanto. Vediamo le citazioni musicali più gettonate su Whatsapp:

Che cosa c’è?! C’è che mi sono innamorato di te. (Gino Paoli, Che cosa c'è)

Le meraviglie in questa parte di universo, sembrano nate per incorniciarti il volto. (Jovanotti, Tutto l'amore che ho)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante (Tiziano Ferro, Il regalo più grande)

C’ho una festa dentro al cuore, lo sai che ti vorrei invitare? (Luca Carboni, Le ragazze)

Molto spesso una crisi è tutt’altro che folle: è un eccesso di lucidità. (Bluvertigo, La crisi)

Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. (Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio)

Luce dei miei occhi, brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. (Gianna Nannini, Meravigliosa creatura)

Quante cose che si muovono che si dicono che si credono quante cose che si pensano, e poi cambiano (Vasco Rossi, Ci credi)

Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. (Pino Daniele, Anna verrà)

E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. (Antonello Venditti, Che fantastica storia è la vita)

La notte è più bello, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. (Jovanotti, Gente della notte)

Come sempre son sicuro, crescerai come sempre al mio fianco resterai (Negramaro, Come sempre)

Se un’emozione ti cambia anche il nome tu dalle ragione. (Paola Turci, Fatti bella per te)

Non criticare gli altri, prova a far di meglio tu. (Tiziano Ferro, 10 piegamenti)

Si vivesse solo d’inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. (Niccolò Fabi, Costruire)

Aspettavo te, da tanto tempo ormai… che quasi non ci credevo che arrivassi più. (Vasco Rossi, Stammi vicino)

Ho messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mail perché io non riesca a metter via te. (Luciano Ligabue, Ho messo via)

Frasi per stato Whatsapp sull'amicizia

L’amicizia è uno dei sentimenti più nobili, e spesso i nostri stati Whatsapp sono proprio dedicati agli amici, che ci sono al fianco, che ci fanno sorridere o che hanno bisogno di un abbraccio. Sono tante le frasi sull'amicizia d’autore che possiamo dedicare agli amici, abbiamo scelto alcune delle più belle, che racchiudono cosa debba significare un’amicizia nella nostra vita, una vicinanza di cuore e di spirito, e non per forza fisica. L’amic* è chi c’è sempre, anche quando è lontano, specie oggi con i social che ci tengono in contatto.

La prima legge dell'amicizia è di chiedere agli amici cose oneste, e di fare per gli amici cose oneste. (Cicerone)

Amici si nasce, non si diventa. (Henry Adams)

L'amicizia è una pianta che deve saper superare la siccità. (Joseph Joubert)

Gli amici non sono né molti né pochi ma in numero sufficiente. (Hugo von Hofmannsthal)

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore. (Helen Keller)

Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. (Aristotele)

Nessuno è inutile se ha un amico. Se siamo amati, siamo anche indispensabili. (Robert Louis Stevenson)

L'amicizia è amore senza le sue ali. (George Gordon Byron)

Un amico è colui che indovina sempre quando si ha bisogno di lui. (Jules Renard)

Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te. (Totò)

Sono gli amici che puoi chiamare alle quattro del mattino, quelli che contano. (Marlene Dietrich)

Quando due amici si comprendono completamente, le parole sono soavi e forti come profumo di orchidee. (Lao Tzu)

Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli. (Eustache Deschamps)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francesco Bacone)

Un amico è uno che ti conosce come sei, che capisce dove sei stato, che accetta quello che sei diventato, e che tuttavia, gentilmente ti permette di crescere. (William Shakespeare)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Quello che rende indissolubili le amicizie e ne raddoppia l’incanto è un sentimento che manca all’amore: la sicurezza. (Honorè De Balzac)

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, e la cosa migliore che tu possa essere. (Douglas Pagels)

L’amico è con te nel momento del bisogno, ma il vero amico gioisce con te nel momento del tuo successo senza esserne invidioso. (Anonimo)

Frasi stato Whatsapp d'amore

L’amore è certamente il sentimento che spinge le nostre dediche nella maggior parte delle occasioni, e le frasi d’amore per lo stato Whatsapp abbondano. Intense, emozionanti, gioiose e dolorose, le citazioni variano a seconda di cosa l’amore ci sta facendo provare in quel preciso momento, sono dediche, esternazioni, riflessioni: insomma, l’amore muove il mondo, no? Quali sono le frasi più belle da condividere con i nostri contatti?

Esiste solo una felicità nella vita : amare ed essere amati (George Sand)

Ma come è sempre tardi per amare. (Salvatore Quasimodo)

Innamorarsi è dar vita a una religione il cui Dio è fallibile. (Jorge Louis Borges)

Sono platonici solo gli amori impossibili. (Mario Vassalle)

Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. (William Shakespeare)

L'amore sopporta tutto, crede a tutto, spera in tutto, resiste a tutto. L'amore non tradisce mai. (San Paolo)

L'amore che dura più a lungo è l'amore non corrisposto. (Somerset Maugham)

Se due persone sono fatte l'una per l'altra finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze. (Nora Ephron)

Se hai perso la fede nell’amore e nella musica c’è poco che tu possa fare. (Anonimo)

Ti amo, non solo per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (Giosuè Carducci)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Chi l’avrebbe mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano. (Alessandro Baricco)

Ti amo come mai un’altra donna sarà in grado di amarti. (Frédéric Dard)

Non erano le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. (Judy Garland)

Sei sempre stato tu. (Francis Scott Fitzgerald)

Amore è tutto ciò che si può ancora tradire. (Andrea Pazienza)

L’amore può essere definito con una parola. Te. (Anthony T. Hincks)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

La vita senza amore è come un albero senza fiori né frutti. (Khalil Gibran)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

È una tempesta anche la tua dolcezza. (Eugenio Montale)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (Jorge Riechmann)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata. (Frida Kahlo)

Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due (Ernest Hemingway)

Stati Whatsapp originali e corte

Se non amate essere prolissi, se preferite le frasi d’effetto, corte e originali, ecco una selezioni di stati Whatsapp che fanno al caso vostro. Divertenti, malinconiche, intense, scegliete quelle che preferite e aggiungetele al vostro profilo, piaceranno davvero a tutti, e sono adatte ad ogni occasione.

Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta. (Groucho Marx)

Sono libero da ogni pregiudizio. Odio tutti allo stesso modo. (W.C. Fields)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Ama la verità ma perdona l'errore. (Voltaire)

Ci si abbraccia per ritrovarsi. (Alda Merini)

La volontà non si impara. (Seneca)

Supera te stesso e supererai il mondo. (Sant'Agostino)

L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento. (Stephen Hawking)

La pubblicità è il rumore di un bastone in un secchio di rifiuti. (George Orwell)

Tanto tuonò che piovve. (attribuita a Socrate)

Un passo alla volta mi basta. (Mahatma Gandhi)

La libertà è un vago concetto. (Otto von Bismarck)

Il tempo è un galantuomo, rimette a posto tutte le cose. (Voltaire)

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. (Napoleon Hill)

Chi non ride mai non è una persona seria. (Fryderyk Chopin)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio)

Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. (Eraclito)

Il vaso vale per ciò che può contenere. (proverbio cinese)

Chi può, fa. Chi non può, insegna. (George Bernard Shaw)

Se puoi sognarlo puoi farlo. (Walt Disney)

Siate affamati, siate folli. (Steve Jobs)