M olte persone sperimentano un calo di interesse sessuale verso il partner con il progredire della relazione. Ma questo calo della libido è davvero fisiologica e naturale o si può contrastare?

All'inizio di una relazione, nella fase dell'innamoramento, si prova un desiderio bruciante verso il proprio partner, tanto che sembra quasi impossibile stargli lontano. Ogni scusa è buona per vedersi e avere rapporti sessuali sempre appassionati e appaganti. Con il progredire di una relazione, però, questa passione bruciante diminuisce e, spesso, finiamo per considerare il partner quasi come un familiare con il quale passare bei momenti più che altro fuori dalla camera da letto. Ma la passione si affievolisce per forza con il progredire di una relazione?

Diversi studi hanno comprovato la tendenza degli esseri umani all'adattamento edonico, una capacità innata di abituarsi alla maggior parte dei cambiamenti che avvengono nel corso della vita, siano essi positivi o negativi. Il brivido per l'ottenimento di un nuovo lavoro, per l'acquisto di una nuova casa o per l'inizio di una nuova relazione, dunque, tende a svanire in fretta. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si stima che l'attrazione fisica verso il partner si riduce dopo due anni dall'inizio della relazione. Ma la passione si affievolisce sempre con il progredire di una relazione o si può invece conservarla nel tempo?

Adattamento edonico: che cos'è

L'adattamento edonico, ovvero la capacità umana di adattarsi velocemente a qualsiasi situazione, si verifica più spesso quando sono coinvolte esperienze positive. È crudele ma vero: siamo inclini, psicologicamente e fisiologicamente, a dare per scontate le esperienze positive. Ogni volta che nella nostra vita raggiungiamo un obiettivo, ne desideriamo subito un altro dando vita a un circolo vizioso che non ci permette di goderci appieno ciò che abbiamo ottenuto (spesso anche con fatica).

La passione e l'eccitazione sessuale sono particolarmente inclini all'adattamento edonico. Alcune ricerche condotte in Australia e negli USA hanno constatato che sia gli uomini che le donne sono meno eccitati dopo aver visionato ripetutamente le stesse immagini erotiche o aver messo in pratica le loro fantasie sessuali. La familiarità può quindi naturalmente portare a una crescente indifferenza.

Scarsa passionalità nella relazione: come combatterla

Ci sono ragioni evolutive e pratiche per cui è improbabile che l'amore appassionato duri a lungo. Se fossimo ossessionati, all'infinito, dai nostri partner e avessimo rapporti sessuali con loro più volte al giorno, tutti i giorni, non saremmo molto produttivi sul lavoro o molto attenti ai nostri figli, ai nostri amici o alla nostra salute.

Un sano interesse sessuale verso il partner, però, può aiutare la relazione a durare più a lungo e a renderla più soddisfacente e appagante. Ecco come fare per riaccenderla!

1 - Comunicare

La perdita dell'iniziale passionalità tra due partner può portare frustrazione e tensione all'interno della coppia. Parlare e discutere apertamente con il proprio compagno è un ottimo punto di partenza per superare il problema e riscoprire l'intimità perduta. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Se il partner vi ama, farà di tutto per risolvere il problema in sinergia con voi.

2 - Vivere esperienze di coppia intense

La routine di coppia può annichilire anche la relazione più stabile e serena. Ecco perché è molto importante dare nuova linfa vitale alla relazione, cercando sempre nuovi modi per divertirsi insieme al partner e vivere con un lui esperienze nuove ed entusiasmanti. Vivere avventure adrenaliniche può davvero dare un boost alla relazione e riaccendere immediatamente la passione!

3 - Prendersi del tempo per stare da soli

Passare con il partner ogni momento libero e trascurare le amicizie e gli hobby può essere controproducente per la relazione: come si potrebbe, infatti, desiderare ardentemente qualcuno con cui si sta sempre insieme? Ecco perché è necessario prendersi del tempo per se stessi, lontano dal partner, in modo da riaccendere il desiderio sia in voi che in lui. Cercate di vivere una vita interessante, solo così potrete apparire interessanti anche agli occhi degli altri!

4 - Far sentire speciale il partner

Una delle cose che accade più di frequente in una relazione di lunga durata è dare per scontato il partner e mettere in secondo piano la relazione con lui. Niente di più sbagliato. Come qualsiasi cosa nella vita, anche (e soprattutto) una storia d'amore ha bisogno di cure e attenzioni per sopravvivere e progredire. Fare qualche regalino al partner o qualche piacevole sorpresa del tutto inaspettata di sicuro non farà che rinvigorire la vostra unione.

5 - L'importanza del romanticismo

Di volta in volta, concedersi un appuntamento galante con il partner come quelli che usavate avere all'inizio della relazione può riportare a galla gli splendidi ricordi di quando vi siete conosciuti e innamorati. Questo, naturalmente, non farà che rendere ancor più significativa e importante la vostra storia d'amore. Anche i giochi di ruolo durante l'appuntamento possono aiutare a riaccendere la passione. Potreste, ad esempio, fingere di essere al vostro primo appuntamento o far finta di non conoscervi. Tutti espedienti che vi aiuteranno a vedere la vostra relazione con occhi sempre nuovi.