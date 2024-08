Quali paletti mettere se si ha una relazione aperta?

Q uali sono i paletti da mettere se si ha una relazione aperta? Scoprirli ti aiuterà ad affrontare meglio questo percorso.

Hai deciso di sperimentare la possibilità di una relazione aperta con il partner? Per affrontare al meglio questo percorso è essenziale mettere dei paletti e fissare delle regole fondamentali. Scopriamole tutte!

Come scegliere una relazione aperta

La prima regola per far funzionare una relazione aperta? Tutti i membri della coppia devono essere concordi nell’affrontare questa esperienza.

Innanzitutto è importante capire che se si gode di una particolare libertà anche il partner farà la stessa cosa. Per proteggerti dalla gelosia e da emozioni che potrebbero spiazzarti apri un dialogo e discuti a lungo con l’altra persona.

Cercate di aprirvi in modo sincero e di provare a immaginare possibili scenari. Spiegate i motivi per cui avete deciso di intraprendere questa strada, ma soprattutto quello che vi fa sentire a vostro agio e quello che invece vi mette a disagio.

Per avere una relazione aperta, d’altronde, è importantissimo essere aperti soprattutto dal punto di vista mentale, puntando sull’ascolto dell’altro e prestandogli attenzione.

Definite le vostre regole

Ogni coppia è a sé, proprio per questo non esistono delle regole che vanno bene per tutti, bensì degli accorgimenti che possono aiutare a vivere serenamente la relazione aperta. A definirli dovrete essere proprio te e il tuo partner.

Si tratta di una questione essenziale, questo perché stabilire delle precise norme è d’obbligo per evitare che possano crearsi dei problemi. Sedetevi a tavolino e discutete riguardo ciò che desiderate e ciò che vi dà fastidio, definendo le “vostre” regole per una relazione aperta.

Dopo essere giunti ad un compromesso e averle scelte con sincerità ricordatevi che dovrete rispettarle per proseguire al meglio questo nuovo percorso.

Scegliete la “vostra” relazione aperta

Ogni coppia affronta e vive unicamente a modo suo la relazione aperta, ossia un rapporto che prevede solamente due partner. C’è chi adora filtrare, ma non fare sesso, chi invece preferisce lasciarsi andare alla passione, però non cerca altri flirt, seguendo l’istinto quando vuole. Altre persone amano raccontarsi i propri incontri, altre ancora preferiscono non sapere nulla.

No alla gelosia

Quando si parla di coppia aperta la gelosia è off limits e la fiducia verso l’altro è fondamentale. Se questo elemento viene a mancare e si prova della gelosia verso il partner la situazione potrebbe precipitare, portando ad una crisi e a inutili sofferenze.

Meglio dunque evitare delle situazioni che possano creare della gelosia e chiedere al partner di dirlo a voce alta se la prova. Solo in questo modo potrete costruire con fiducia e senza problemi la vostra storia, senza mettere a rischio il legame che c’è fra di voi per colpa di silenzi e ripicche.

Usate le precauzioni (sempre)

Nei rapporti al di fuori della coppia utilizzate sempre le precauzioni per proteggervi al meglio dalle malattie sessualmente trasmissibili. L’importante è non mettere mai a rischio sia la propria salute che quella del partner.

Siate sinceri

La sincerità in una relazione aperta è importantissima e va usata sia con il partner che con le persone che si frequentano. Imparate a comunicare fra di voi, spiegando ciò che sentite e ciò che volete.

Se qualcosa ti dà fastidio, ad esempio, comunicalo subito al partner senza paura, provando a far valere il tuo punto di vista e a svelare le tue emozioni. In questo modo sarà più semplice “aggiustare il tiro” nel corso della relazione, senza rischiare di andare incontro a inutili fraintendimenti.

Il ruolo del coinvolgimento sentimentale

Essere sinceri significa prima di tutto parlare di ciò che si prova. Se uno dei due partner avverte un crescente interesse sentimentale verso qualcuno che sta frequentando al di fuori della coppia, dunque, dovrebbe farlo presente.

Si tratta di un tema difficile da affrontare, di certo però è importantissimo per non rovinare il rapporto.

Come affrontare l’argomento

Di sicuro non è assolutamente facile affrontare l’argomento e dire al partner che si desidera avere una relazione aperta. Spesso infatti c’è la paura che l’altro non possa capire sino in fondo oppure che tema un coinvolgimento sentimentale.

Trova il momento giusto in cui potrai avere tutta l’attenzione del partner e preparati mentalmente alle possibili reazioni. Metti in conto che, almeno inizialmente, il partner potrebbe sentirsi in qualche modo ferito o spiazzato, soprattutto se non c’erano i segnali di questa volontà.

Elabora un discorso per spiegare i motivi che ti hanno spinto a chiedere di avere una coppia aperta. In particolare cerca di rassicurare il partner: dovrà capire che non stai prendendo questa strada perché hai delle mancanze, ma perché sei convinta che sia la soluzione giusta.

Cerca di non far sembrare la tua decisione come un ultimatum, prova invece ad essere empatica e gentile. In sostanza parla a cuore aperto con il partner e non te ne pentirai.