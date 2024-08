Quali sono le cose che possono rendere sgradevole un appuntamento?

U n appuntamento può trasformarsi velocemente da sogno a incubo se accadono queste cose!

Il primo appuntamento può essere un momento emozionante, ma anche...terrificante se si verificano alcuni inconvenienti. D’altronde parliamo dell’incontro con qualcuno che non conosci bene e con cui non hai mai parlato dal vivo.

Certo, forse avete chiacchierato in chat o vi siete scambiati lunghe telefonate prima di vedervi, ma l’appuntamento rappresenta un banco di prova essenziale. Sei pronta ad affrontarlo e a cogliere le red flag?

Parlare (male) degli ex

Ok raccontare il proprio passato amoroso o almeno accennarlo, ma l’appuntamento diventa sgradevole quando tutta la conversazione diventa incentrata sugli ex. Peggio ancora se lui comincia a criticare aspramente le persone con cui è stato, raccontando nel dettaglio cosa non sopporto o – peggio ancora – insultandole con nomignoli dispregiativi.

Criticare qualsiasi cosa

Immagina di sederti al tavolo con qualcuno, di ordinare un cibo che ti piace e all’improvviso di venire travolta dalle critiche. Se l’altra persona non fa altro che criticare il locale in cui siete, il personale di servizio, il cibo e i frequentatori del posto l’appuntamento potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Soprattutto se chi hai di fronte ha una tendenza a criticare. Potrebbe arrivare a commentare negativamente chiunque, non solo le ex, ma anche amici, colleghi, capi e parenti, stendendo un velo grigio su ogni cosa.

Arrivare in ritardo

Se tu o lui arrivate in ritardo al primo appuntamento non è una tragedia. L’importante è che ci sia una spiegazione valida a questo comportamento. Il tempo degli altri infatti ha un valore e non è giusto lasciarli aspettare dopo aver fissato un orario di incontro. Dunque meglio essere sinceri e chiedere spiegazioni, raccontando la verità.

Monopolizzare la conversazione

Gli fai una domanda, giusto per iniziare la conversazione, e lui monopolizza il discorso, parlando per ore della sua vita, con dettagli, nomi e riferimenti che ti riempiono la testa e ti confondono. Al tempo stesso non chiede nulla di te e quando provi a prendere la parola ti sovrasta, tornando al suo discorso e dimostrando di non volerti ascoltare davvero.

Decidere cosa ordinare (per due) da soli

Ad alcuni potrebbe sembrare un segno di grande sicurezza, in realtà il gesto di ordinare sia per sé che per l’altro al ristorante o al bar, senza dare modo al commensale di dire la sua, è un’enorme red flags. Ad un primo appuntamento indica non solo scortesia, ma anche il segno di una persona con un’enorme senso del controllo.

Non avere opinioni

Può accadere di sentirsi a disagio di fronte ad una persona nuova e quindi di avere difficoltà ad impostare un discorso. Tutt’altra cosa è l’incapacità di avere delle opinioni. Avere davanti qualcuno che dice sempre “scegli tu”, “fai tu”, “per me è uguale”, può diventare fastidioso.

Soprattutto perché ti impedisce di conoscere davvero l’altra persone e capire com’è, svelando – nella maggioranza dei casi – un livello di autostima piuttosto basso.

Esagerare con il romanticismo

Il primo appuntamento è un momento in cui ci si conosce e in qualche modo si “prendono le misure” dell’altra persona. Proprio per questo un eccesso di romanticismo – anche se lusinghiero – stona parecchio.

Complimenti continui, regali, gesti affettuosi rientrano in quello che viene comunemente definito love bombing. Ovvero una valanga di romanticismo che arriva e ti travolge quando tu e l’altra persona non avete ancora creato le basi per una relazione.

Usare nomignoli

Se lui ti chiama “splendida”, “tesoro”, “baby”, “bellissima” dieci minuti dopo che l’appuntamento è iniziato, la situazione potrebbe rivelarsi imbarazzante.

Senza contare che questo è il segnale che la persona che hai di fronte non è interessata a conoscerti, ma vuole solo conquistare la tua fiducia creando in te un falso senso di sicurezza.

Stare sempre al telefono

Durante un appuntamento bisognerebbe dare attenzione alla persona che si ha di fronte, non al telefono. Se l’altro non fa altro che controllare il telefono, finendo per ignorare ciò che dici e arrivando persino a non guardarti negli occhi, forse c’è qualcosa che non va.

Mentire spudoratamente

Cercare di fare colpo al primo appuntamento è normale, magari anche pronunciando qualche piccola bugia. Un altro conto è mentire spudoratamente e venire sorpresi. Accade quando azioni e parole non corrispondono affatto e la cosa è piuttosto palese.

Immagina, ad esempio, di bere un drink con qualcuno che si professa ambientalista e che afferma che per lui le questioni ecologiche sono fondamentali, qualcosa su cui è davvero intransigente. E poi lo vedi usare senza pensarci troppo cannucce di plastica o gettare la gomma da masticare a terra.

Peggio ancora quando lui continua a sostenere di amare la tua stessa musica e i libri che leggi, avere hobby identici ai tuoi, sottolineando continuamente quanto siete in sintonia. Salvo poi scoprire che non è proprio così!