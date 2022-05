Come parlare apertamente al partner delle proprie fantasie sessuali

A prirsi con il proprio partner e parlare liberamente delle proprie fantasie sessuali non è sempre facile: ma è un'abitudine che può migliorare intimità e complicità. Ecco come fare se ti senti bloccata

Persino con il proprio partner parlare apertamente delle proprie fantasie sessuali potrebbe non essere esattamente semplice: anche se la relazione va a gonfie vele e si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca, potresti temere di essere giudicata, e magari andare a incrinare il legame, invece che renderlo più forte.

Tuttavia, malgrado questi timori, parlare di queste cose con il proprio partner può migliorare non solo la sfera dell'intimità ma il rapporto in generale, facendoti sentire non solo più sicura di te stessa, ma anche della tua relazione.

Tutti abbiamo fantasie sessuali

Per prima cosa, non devi assolutamente vergognarti di avere fantasie sessuali più o meno particolari: le abbiamo tutti, ed è perfettamente normale - sia che siano molto soft, che più spinte. Ad esempio, potresti proporre di guardare un porno in coppia o provare una nuova posizione del kamasutra.

Puoi decidere di tenertele tutte per te certo, ma a volte potresti aver voglia di parlarne con il tuo partner, per confrontarti, condividerle e magari anche metterle in pratica, perché no!

Certamente, esporsi così tanto e aprirsi su un aspetto così intimo come la sessualità non è facile, nemmeno in una relazione. Tuttavia è importante raccontare queste fantasie al partner per rafforzare il rapporto di coppia, l'intimità e costruire un rapporto di fiducia reciproca ancora più forte... e potrebbe essere persino più facile di quanto pensi!

Basta trovare il momento adatto e seguire alcuni semplici consigli.

Parlare al partner delle proprie fantasie sessuali

Se hai deciso di buttarti e condividere con il tuo partner le tue fantasie più segrete, è bene tenere a mente alcuni semplici consigli per non rischiare di coglierlo impreparato e magari non nel momento più opportuno.

Innanzitutto, è importante che entrambi siate in un momento di relax e sintonia: non parlare di queste cose al partner se è stressato o se avete appena discusso. Secondo gli esperti delle relazioni di coppia infatti, le persone sono più aperte quando si sentono sicure e il loro sistema nervoso è rilassato.

La giusta location e il giusto atteggiamento

Inoltre, anche la location fa la sua parte: assicurati che siate in un ambiente idoneo, da soli, lontano dalla confusione. Ad esempio, potrebbe essere durante un bagno caldo, o mentre vi rilassate sul divano la sera. A questo punto, tieni un atteggiamento leggero, aperto e non giudicante: deve essere una cosa bella da condividere tra di voi, non un esame.

Trova il giusto equilibrio tra nuove idee e comfort zone e assicurati che l'altro non sia a disagio: guarda il suo linguaggio del corpo, e scoprirai cosa pensa davvero anche se non lo esprime ad alta voce. Lo step successivo, e il più importante, è finalmente quello in cui esprimi i tuoi desideri al partner.

Non partire mai con giudizi sull'attuale status quo della vostra relazione, ma mostrati propositiva: iniziare dicendo che trovi la vostra vita sessuale monotona e noiosa sicuramente farò chiudere l'altro a riccio e lo farà sentire giudicato.

Invece concentrati su quello che vuoi facciate insieme; raccontagli cosa vorresti provare e sperimentare, in modo sincero e spontaneo. Ascolta le sue reazioni, anche non verbali e tieniti pronta a un'eventuale indecisione o timore. Come te anche l'altra persona potrebbe inizialmente sentirsi a disagio nel parlarne.

Concentrati su come si sente l'altro

Una volta che il discorso è avviato e hai raccontato la tua fantasia, sposta l'attenzione sul tuo partner. Chiedigli cosa gli piace e cosa vorrebbe e prendi l'iniziativa, senza giudicarlo. Scommettiamo che entrambi sarete piacevolmente sorpresi da queste novità?

Ultimo ma non meno importante, oltre a non giudicare l'altro e a tenere la mente aperta, preparati a ricevere un no come risposta. Il tuo partner potrebbe essere a disagio con una fantasia e non volerla provare - accettalo e vai avanti, senza farglielo pesare.

Alcune persone inoltre potrebbero sentirsi in competizione o spaventate: rassicura il partner che le fantasie sono fantasie, sono belle da condividere anche solo a parole e non devono sentirsi sotto esame, anzi!

Come sbloccarsi e parlare delle fantasie sessuali nella coppia

Se ne avete parlato ma vi sentite troppo intimiditi, o siete diventati due fiumi in piena di fantasie e non sapete da dvoe iniziare, gli esperti suggeriscono di fare un gioco molto semplice.

Per entrare in argomento in modo soft potreste infatti fare a turno per descrivere una fantasia: scrivete una lista di cinque fantasie a testa, mettetele in un barattolo e poi a turno pescatene una e confrontatevi. Se entrambi vi sentite attratti e eccitati dall'idea, allora potreste decidere insieme di esplorarla meglio e metterla in pratica.

In alternativa, potrebbe venire in vostro soccorso il sexting: se parlare apertamente delle fantasie sessuali non vi viene semplice o spontaneo, perché non parlarne per messaggio? Questo può aiutare a creare uno spazio neutrale e al contempo sicuro, una specie di rifugio segreto solo vostro, dove parlarvi senza timore di essere giudicati.

Parlare apertamente delle fantasie sessuali con il partner può non essere esattamente semplice all'inizio: ma ricordati che stai parlando con la persona che ami e di cui ti fidi. Rendilo un gioco tra di voi, un modo per crescere come coppia e aumentare la vostra complicità nella vita, non solo nella sfera intima.