Quanto sono importanti le fantasie sessuali in un rapporto di coppia?

L’amore va coltivato e il rapporto di coppia mai trascurato, le fantasie sessuali hanno un ruolo importante nel mantenere vivi il desiderio

La fase dell’innamoramento è magica, ogni sensazione si vive al massimo e tutto sembra avvolto in una nuvola fatta di attrazione, desiderio e voglia di conoscersi meglio.

In questo caso è tutto spontaneo e naturale (aspetti che non bisogna perdere), ma perché un legame sia duraturo ci vuole impegno e non bisogna tralasciare determinati dettagli.

Le fantasie sessuali fanno parte di quei particolari che possono contribuire fattivamente a mantenere vivo il desiderio e, quindi, anche il sentimento. Perché la noia non prenda il sopravvento e la libido non lasci spazio all’abitudine si deve fare attenzione.

Cosa sono

Le fantasie sessuali sono lo strumento che la mente utilizza per assecondare l’impulso che spinge uomini e donne all’autoerotismo (indipendentemente che poi si decida di metterlo in pratica o meno). Rappresentano i desideri più intimi, quei pensieri che accendono la psiche e mettono in moto un meccanismo di eccitazione.

Questi pensieri possono tornare molto utili all’interno di un rapporto di coppia. Possono smorzare la routine, dare un pizzico di pepe e aiutare a variare. Il segreto è parlare con il proprio partner e confessare i propri desideri.

Possono essere costituite da una o più immagini, manifestarsi attraverso uno scenario più articolato. Il bello è scoprirle, da soli ma anche in compagnia. Se poi si intuisce che le fantasie sono corrisposte, il gioco è fatto.

Come nascono

Le strade percorribili sono due: la fantasia può svilupparsi inconsciamente e poi far capolino in seguito, e anche in maniera improvvisa, oppure è la persona in questione a ricercare volontariamente qualcosa che la stuzzichi, magari da condividere con il partner.

Determinate abitudini sono assolutamente positive, salutari e da assecondare (nel rispetto della sensibilità di eventuali altri soggetti coinvolti). Infatti, stimolano la creatività, risvegliano il desiderio, mantengono viva l’eccitazione e favoriscono il raggiungimento del culmine del piacere.

Inoltre, danno la possibilità di realizzare – almeno sul piano teorico - desideri erotici non facilmente traducibili in realtà. Non si tratta di un impulso di cui vergognarsi, anzi: la maggior parte degli individui fantastica su quello che potrebbe avvenire fra le lenzuola.

Di norma, le persone che hanno una fantasia particolarmente sviluppata, fervida sono maggiormente inclini a immaginare scenari a sfondo sessuale. Inoltre, non sono state riscontrate differenze di genere: sia gli uomini che le donne assecondano determinati impulsi.

Le differenze fra uomo e donna

Posto il fatto che non ci sono distinzioni circa la capacità di produrle, le fantasie sessuali però possono variare fra uomo e donna. Quello che immagina il sesso maschile, in genere, cambia rispetto alle tendenze del sesso femminile.

Le donne tendono a includere il legame emotivo, i protagonisti delle loro fantasie spesso sono soggetti con cui hanno un rapporto di tipo mentale, affettivo, che conoscono nella vita reale.

È più facile, invece, che nella mente degli uomini facciano capolino persone sconosciute o intraviste per caso e di sfuggita. Le prime danno più importanza ai dettagli, i secondi alle immagini visive e alle caratteristiche fisiche.

Le fantasie più frequenti

Contrariamente a quanto si possa pensare, fra le donne è molto frequente immaginare di fare sesso con uno sconosciuto, di essere in un luogo pubblico e di rischiare di essere scoperti, magari in un ambiente esotico, selvaggio e deserto. Piace loro anche l’atmosfera tipica dello strip-tease di fronte a degli spettatori. Le situazioni di dominazione, di sottomissione e di costrizione, poi, non sono rare.

Agli uomini piace lo scambismo, il voyerismo – e quindi guardare altri o il/la proprio/a partner mentre fa sesso con qualcun altro – e infine anche a loro piacciono i contesti di sottomissione o dominazione, almeno a livello teorico. Perché la fantasia non pone limiti.

Fantasie che possono preoccupare

Se è vero che la nostra mente può permettersi di immaginare di tutto, ci sono delle fantasie sessuali che potrebbero mettere in allarme, preoccupare l’autore o il partner che ne sente il racconto. Ne sono esempio le violenze sessuali. Posto il fatto che rimangano sempre nella sfera dell’immaginario, indicano il desiderio di lasciarsi andare, di non avere responsabilità, la voglia che l’uomo persa la testa e infranga le regole.

Anche le fantasie omosessuali oppure bisessuali destano qualche timore negli eterosessuali. Fermo restando che la sfera sessuale non è netta che tutto è possibile, determinati scenari immaginari indicano il desiderio di conoscere meglio sé stessi e la propria sessualità.

Una spia potrebbe rappresentare il pensiero ossessivo e ripetitivo. Potrebbero essere il sentore di un disagio emotivo che vale la pena approfondire e riconoscere per, eventualmente, risolverlo.

Condivisione, sì o no?

La condivisione delle fantasie sessuali, spesso, migliora il rapporto di coppia. Ne giova la comunicazione, la consapevolezza del proprio corpo in relazione all’altro. Inoltre, stimola l’eccitazione. Parlarne serve anche a metterle in pratica, qualora ci fosse un desiderio comune.

Purtroppo, però, molto spesso – per imbarazzo o per paura di ferire o di essere giudicati – non si parla liberamente della propria sfera erotica immaginaria. Come si può risolvere? Basta muoversi con prudenza, restando in ambito ludico e svelando poco alla volta. A seconda della risposta dall’altra parte, si stabilisce come procedere.

In ogni caso, non bisogna mai scoraggiarsi alla prima reazione di sorpresa o imbarazzo. In generale la comunicazione è positiva, sia a livello personale che di coppia. Il segreto è valutare il tipo di relazione instaurato con il partner prima di lasciarsi andare, se la confidenza è profonda non c’è nulla di rischioso.