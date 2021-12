Come si può mantenere una relazione sana e forte con il proprio partner?

I legami finiscono di continuo. Si trasformano e assumono delle forme che mai avresti immaginato. L'amore non può bastare a se stesso: ci sono delle cose che devi fare per avere una relazione sana con il partner e per mantenerla nel tempo. Scopriamo insieme come devi fare

Sono storie comuni. Le unioni finiscono o si evolvono, ma tutte richiedono il giusto impegno. Avere una relazione sana con il partner non è infatti facile, ma devi sapere che niente arriva per caso. È richiesta tenacia, impegno e una certa dose di sacrificio al quale devi essere pronta per mantenere saldo il vostro amore.

Il carico di routine e le fatiche quotidiane non fanno di certo bene al rapporto. Ed è così che, invece di sbocciare, il legame si logora e finisce per deteriorarsi inesorabilmente. Ci sono dei segnali che devi imparare a riconoscere, anche provando a superare degli ostacoli, che possono aiutarti a darvi una nuova spinta. Scopriamo cosa devi fare per mantenere una relazione sana e forte con il tuo partner.

Cambia mentalità

Inizia pensare che no, l'amore da solo non può bastare. Devi riconoscerti uno spazio, che ti garantisca il giusto equilibrio individuale. Ansia, depressione e sbalzi d'umore non fanno bene alla coppia. Sarebbe auspicabile parlarne insieme, ma mai e poi mai il partner deve diventare la tua valvola di sfogo.

L'atmosfera giusta è quella in cui ognuno possa esprimersi liberamente, senza sentirsi addossare delle colpe per le quali non si è responsabili (come nel caso del blame shifting). La quotidianità dev'essere sana, con una condivisione che dev'essere continua. In un momento in cui l'individualismo è imperante, è necessario che la realizzazione sia un progetto comune. Non è necessario fare le cose insieme, ma pensare di farle l'uno per l'altra.

Dai spazio all'amore

Gli impegni sono tanti, ma cerca sempre di trovare un momento per lasciare spazio alla complicità, all'ascolto e per soddisfare i bisogni l'una dell'altro. Chiediti se condividete gli stessi obiettivi e se guardate ancora dalla stessa parte, come agli inizi.

Le crisi di coppia nascono spesso perché le prospettive si sono spostate, sia per un'evoluzione emotiva e sentimentale sia per una fattore pratico. I rapporti mutano con il tempo, talvolta anche i sentimenti. Non siete più interessati a quello che vi aveva unito all'inizio: cerca sempre di lavorare per salvare quello che merita di essere salvato. Sii sempre coerente: fai corrispondere le parole alle azioni.

Tieni la giusta distanza

Un rapporto troppo stretto difficilmente è destinato a durare nel tempo. Inoltre, potrebbe essere pericoloso perché ancora troppo legato alla fase iniziare dell'innamoramento. Mantieni sempre la tua identità, senza che la coppia parli per te. Devi essere sempre in grado di scegliere autonomamente.

La distanza non deve essere troppa perché, in quel caso, l'amore non c'è più. Il rapporto non esiste perché non c'è più dialogo, non c'è condivisione ed è qui che il legame finisce definitivamente. Il sentimento muore giorno dopo giorno e non si può che arrivare alla fine.

Riconosci i tuoi errori

Potrebbe sembrare semplice, ma saper individuare i propri errori non è da tutti. Devi avere l'umiltà e il coraggio di ammetterlo, per mostrare un comportamento maturo. Chi ne è capace è anche dotato di una certa intelligenza emotiva che fa bene al rapporto e lo rafforza.

Capire e riconoscere gli sbagli è importante per non ricadere nello stesso errore. Aver imparato è un grande passo avanti e trasforma l'esperienza negativa in qualcosa da custodire. E ricordare. Sbagliare è umano e capita. È però importante trarne il giusto insegnamento.

Impara a perdonare

Amore non è solo sentimento, ma è anche capacità di perdonare. Non è facile e fa parte delle persone generose di cuore. Esistono situazioni in cui non si può prescindere da questo ed è necessario fare un passo indietro per il bene del rapporto.

Nessuno è perfetto, quindi devi sapere che è necessario passare sopra ad alcune incomprensioni per il bene della coppia. Perdonare significa accettare di essere diversi, di avere punti di vista differenti ma con lo stesso obiettivo: esserci sempre l'uno per l'altra.

Non chiedere delle prove

È una forma di insicurezza che fa male al rapporto. Non chiedere che l'amore ti venga dimostrato, perché questo è il modo migliore per sminuire il vostro legame. I gesti che il partner decide di fare per te devono essere naturali, spontanei. Fai attenzione al modo in cui ti dimostra amore, quali sono i piccoli gesti che preferisce. Puoi capirlo più a fondo, senza sentire l'esigenza di fare assurde richieste.

Alimenta la passione

La passione è uno degli aspetti fondamentali della coppia ed è uno degli elementi che danno stabilità. Non è facile da mantenere nel tempo ed è quindi necessario che si evolva in qualcosa diverso. Riscoprite voi stessi, sentendo il partner non solo da punto di vista dell'intimità ma anche emotivamente.

Ci deve essere fiducia reciproca. È su questa base che si fonda un rapporto di coppia sano e duraturo. Solo così è possibile rivelarsi all'altro, svelare i propri segreti e mettersi completamente nelle mani dell'altro. Mostrare le proprie fragilità è un segno di grande affiatamento, che non si dovrebbe perdere.