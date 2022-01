Si può essere una coppia completa pur facendo poco sesso?

Anche se pensi che sia inconcepibile, ci sono coppie che sono felici pur non facendo faville a letto. Però, sono rare: secondo gli esperti, infatti, per essere una coppia completa non si può rinunciare al sesso. Ecco perché

Il sesso è sopravvalutato? Probabilmente pochi lo ammetterebbero, ma sicuramente molti lo pensano. Anzi moltissimi, perlomeno stando ai dati dell’Associazione matrimonialisti italiani, secondo cui in Italia quasi 1 coppia su 3 è bianca, cioè sta insieme senza avere rapporti. E tu che ne pensi? Si può davvero essere una coppia completa senza avere incontri bollenti sotto le lenzuola?

Secondo gli esperti, la questione è alquanto complessa e certamente non può essere liquidata con un semplice sì o no. Le variabili in gioco sono tante e tu dovresti prenderle in considerazione tutte prima di stabilire da che parte stare.

Il sesso è un ingrediente fondamentale di un’unione

Perlomeno sulla carta, il sesso è uno degli ingredienti fondamentali per essere una coppia completa. Secondo molte teorie psicologiche, infatti, l’amore destinato a durare è quello che costituisce un triangolo, ai cui vertici si collocano intimità, progettualità e passione, appunto. I rapporti sessuali costituiscono un forte collante che aiuta a tenere insieme i due partner.

No, non è come credi: non è solo una questione meramente fisica. Certo, gli istinti e le pulsioni hanno un ruolo importante. Ma non si tratta solo di questo. Fare sesso significa anche mantenere un’intimità con il partner, accrescere la fiducia reciproca, accettare e sentirsi accettati, condividere qualcosa di molto personale, creare una connessione emotiva e mentale.

E, poi, non dimenticarlo mai: fare sesso è divertente. Si tratta di una grande fonte di piacere e di intrattenimento: privarsene significa rinunciare a qualcosa di molto bello e unico, che potrebbe regalare molto al singolo e anche alla coppia.

C’è anche chi opta per la castità

Eppure ci sono coppie che, pur essendo completamente caste o quasi, sono felici. Com’è possibile? Evidentemente, si tratta di coppie che hanno deciso di puntare soprattutto su altri elementi e di fondare la propria unione su punti di forza diversi dal sesso.

In questi casi i collanti della relazione potrebbero essere, per esempio, il lavoro, la gestione dei figli, la condivisione di passatempi, un’ottima comunicazione, la capacità di sostenersi a vicenda, il ridere insieme.



In fin dei conti, se la mancanza di passione e sesso è ben compensata potrebbe non essere così deleteria e la coppia potrebbe comunque farcela.

Ogni caso è a sé

Le coppie bianche non sono tutte uguali. In alcuni casi, i due partner decidono semplicemente di rimanere fedeli e impegnati in una relazione senza sesso. In altri casi, i due membri della coppia acconsentono a una relazione aperta, cioè decidono di avere relazioni extraconiugali pur restando insieme, e magari di sperimentare il poliamore.

In altri casi ancora, i membri della coppia (o anche uno solo) si identificano come asessuali, ossia come persone non attratte sessualmente da nessuno e decidono reciprocamente di non avere rapporti sessuali.

L’importante è che i due partner siano d’accordo

Molto, naturalmente, dipende dagli accordi, più o meno taciti ed espliciti, presi dai due partner. Un conto è se entrambi pensano che il sesso sia un elemento accessorio e del tutto trascurabile. Un altro è se sul tema hanno opinioni opposte.

Se uno dei due non è convinto, alla lunga finirà con l’essere insoddisfatto e, con tutta probabilità, anche con l’accumulare una certa dose di risentimento, malcontento e frustrazione. Difficilmente, quindi, la coppia potrà essere felice nel tempo.

Una coppia completa è una coppia che riesce a raggiungere un buon equilibrio, a compiere un’opera di mediazione, a creare dei compromessi. Improbabile che possa resistere se uno dei due è costretto a rinunciare a tempo indeterminato a qualcosa che reputa importante.

Naturalmente, se la rinuncia al sesso è la conseguenza di un tradimento, di un periodo di litigi e incomprensioni, di un allontanamento dal partner è il caso di azionare l’allarme e di fare estrema attenzione. Se non si vuole arrivare alla rottura, meglio chiedere aiuto.

I cali di passione sono fisiologici

Con il tempo, è normale che la passione scemi un po’ e che i due partner non facciano faville come un tempo a letto. Se sta succedendo anche a te, dunque, non preoccuparti: una certa dose di deflessione è fisiologica. L’importante è prenderne atto e agire di conseguenza.

Una coppia completa e felice è una coppia che riesce a superare questi momenti di impasse e a ravvivare l’unione anche sotto le lenzuola.

In ogni caso, ricorda che avere meno rapporti - magari perché si è presi dai troppi impegni, si è tristi per un evento in particolare, si è molto stanchi, si è appena avuto un figlio - non equivale a non averne affatto: si tratta di due cose ben diverse.

Coppia completa, i consigli utili

Pensi che la tua coppia sia un po’ stanca? Ecco qualche consiglio utile per ravvivare la passione:

sperimentate posizioni nuove , ma anche piccoli “giochi” stimolanti, come accarezzamenti audaci a cena, sguardi languidi mentre siete a casa di amici, messaggi piccanti al telefono e così via;

, ma anche piccoli “giochi” stimolanti, come accarezzamenti audaci a cena, sguardi languidi mentre siete a casa di amici, messaggi piccanti al telefono e così via; cerca di mettere da parti imbarazzi, vergogne e timori e di parlare al tuo partner dei tuoi desideri e delle tue fantasie erotiche: aprire il “cassetto dei segreti” vivacizza il rapporto e cementa l’unione;

e delle tue fantasie erotiche: aprire il “cassetto dei segreti” vivacizza il rapporto e cementa l’unione; curatevi di più, in modo da stuzzicare la fantasia dell'altro. Ricordatevi: una buona vita sessuale inizia fuori dalla camera da letto.