N ella vita reale, a volte fare l’amore risulta meno divertente se si ha qualche insicurezza sessuale. Ne hanno più persone di quanto credi e sono tutte superabili

Fare l’amore dovrebbe sempre essere un’esperienza piacevole, ma l’insicurezza sessuale è una di quelle condizioni che possono rovinare tutto. Si tratta fondamentalmente di un termine generico che racchiude vari tipi di insicurezze nel sesso, dall’ansia di prestazione al disagio per il proprio corpo (e molte altre).

Spesso il cinema e la televisione ci mostrano rapporti sessuali sempre esplosivi, già dal primo incontro o dalla primissima volta. La realtà, invece, è spesso molto diversa, proprio perché tante persone hanno (o hanno avuto) insicurezza sessuale. Ecco come fare per superare queste difficoltà e vivere al meglio i momenti di intimità.

Quali sono le più comuni

Come detto sopra, l’espressione «insicurezza sessuale» può indicare più difficoltà diverse che, in un modo o nell’altro, creano ansia e disagio e possono rovinare o comunque rendere meno piacevole fare l’amore. Come sempre, è importante provare a individuare con precisione il problema, in modo da poterlo risolvere.

1. Ansia da prestazione

L'ansia da prestazione è un'insicurezza sessuale molto diffusa (se non la più diffusa). Si tratta di una condizione mentale di tensione, agitazione e, in certi casi, perfino blocco nei confronti del rapporto sessuale. Questa condizione si verifica negli uomini come nelle donne, e può avere tante cause, che a loro volta possono essere, a loro volta (da sole o combinate) fonte di insicurezza sessuale.

2. Timore di non essere all’altezza

La paura di deludere il partner è un’altra insicurezza sessuale molto diffusa, soprattutto tra le persone più giovani alle prese con le prime esperienze. Questo succede soprattutto perché intorno al sesso si sviluppano sempre delle aspettative che, almeno all’inizio, sono alimentate da credenze non realistiche. C’è la “cultura pornografica”, che può incidere più o meno tanto sulle aspettative e sulle dinamiche del sesso (i corpi, l’orgasmo, e le pratiche). Poi ci possono essere le convinzioni esagerate che si sviluppano sulla base del “sentito dire” (da amici, conoscenti che hanno o vantano più esperienza) e via dicendo.

3. Ignoranza del corpo e sul sesso

Viviamo in un’epoca in cui l’informazione sembra essere alla portata di chiunque, ma in realtà non è così. C’è ancora molta ignoranza (nel senso di mancata conoscenza) rispetto al sesso e, spesso, anche rispetto all’anatomia umana. Non conoscere com’è fatto il corpo, soprattutto i genitali (propri e dell’altro sesso) provoca molto imbarazzo che, nella pratica, diventa fonte di insicurezza sessuale.

4. Bassa autostima

Avere poca considerazione del proprio corpo è fonte di insicurezza sessuale per tantissime persone, e non solo tra le più giovani. Quando il timore che il partner possa notare i difetti fisici (veri o presunti) del nostro corpo, diventa estremamente difficile godersi il momento di intimità. Per di più, può esserci anche il timore degli odori e dei fluidi genitali, del loro aspetto. Ancora, a causare imbarazzo possono esserci la convinzione che i genitali non siano belli. Oppure, timore nell’esprimere piacere vocalmente e/o con le espressioni facciali.

5. Problemi fisici

Tra le fonti di insicurezza sessuale, possono esserci anche problemi fisici. Per gli uomini, sono quelli che possono riguardare l’erezione (la durata) e l’eiaculazione precoce. Nelle donne, ci sono condizioni patologiche (psichiche o fisiche) per cui il dolore durante il rapporto sessuale condiziona tutto il resto.

Tra i problemi fisici, vanno considerati anche l’uso di farmaci (che possono incidere sulla libido o sul corpo) e l’utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti – che, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono alleati per vivere al meglio quando si fa l’amore.

Come stare meglio

Come detto sopra, una volta individuato il problema, è più facile risolverlo. È importante sottolineare che, nel mondo della sessualità, il benessere emotivo è una condizione essenziale per godere appieno del piacere. Ecco perché è importante capire che l’insicurezza sessuale è qualcosa che non dovrebbe privarti dell’intimità. Nello stesso tempo, cerca di non sentirti inferiore o inadatta, perché davvero tutte le persone possono in realtà sperimentare disagio a letto. Vediamo, quindi, come puoi superare le tue eventuali difficoltà.

1. Conosci il tuo corpo

Se a causare la tua insicurezza sessuale è la mancata conoscenza del tuo corpo, il rimedio è semplice. Prova a guardare da vicino i tuoi genitali e a scoprire cosa ti piace di più. La pratica dell’autoerotismo può essere una modalità privata per imparare a conoscere e capire il tuo corpo, imparando anche cosa ti piace di più e cosa no.

2. Ristabilisci le tue priorità

A proposito di errate convinzioni, non è affatto vero che gli uomini pensano solo al proprio piacere e che alle donne interessa che lui duri tanto. O che l’orgasmo di lei avvenga sempre e comunque. Sono tutti falsi miti e credenze che rendono il rapporto sessuale una pratica meccanica. Fare l’amore, invece, è molto di più. Certo, se si raggiunge l’orgasmo tanto meglio, ma è l’intero momento da godersi, attimo per attimo. Meno ansia da prestazione per tutti, più piacere per entrambi!

3. Trai sicurezza dal sesso

Si fa in fretta a dire: accetta il tuo corpo per com’è. Mettere in pratica questa sacrosanta verità potrebbe essere difficile. Tuttavia, prova a cambiare prospettiva: pensi davvero che il/la tua partner, con cui stai già amoreggiando, si accorgerà dei tuoi (eventuali) difetti fisici? Non c’è davvero bisogno di spegnere la luce: tu stessa, quando sei eccitata, non stai certo a squadrare l’altra persona per giudicarla, no? Vale così anche per gli altri: il tuo corpo eccita la persona con cui fai l’amore.

4. Comunica

In questo caso, non si tratta di dirty talk, ma di comunicazione, anche se sempre in ambito sessuale. È importante sentirsi liberi di dire al partner i propri pensieri sul sesso. Non solo di prevenzione, ma anche di quello che potrebbe turbarti. Per esempio, non c’è nulla di male a dire che si ha poca esperienza, o che si ha bisogno di tanti preliminari, etc etc. Idem per le pratiche, di qualunque tipo: il consenso non va mai trascurato.

5. Pratica mindful sex

L’insicurezza sessuale ti impedisce di goderti i momenti hot? Può essere d’aiuto il mindful sex, che applica in camera da letto i principi della mindfulness, per eliminare qualsiasi forma di giudizio e pensiero e godersi appieno il momento che stiamo vivendo, in altre parole fare sesso e non pensare ad altro. Nessuna pratica tantrica, nessuna posizione acrobatica. Per dare e avere il piacere serve solo la consapevolezza del presente.

6. Rivolgiti a uno specialista

Per quel che riguarda i problemi fisici, parla con un medico. Se per esempio avverti dolore durante il rapporto, dovresti chiedere alla ginecologa.