Per molti è ancora un tabù, ma non c'è niente di rischioso o di disdicevole ne fare sesso durante le mestruazioni. Semmai, ci sono alcuni accorgimenti da adottare: ecco tutto quello che devi sapere



Fare l'amore con il ciclo: pro e contro

Il sesso durante le mestruazioni rappresenta ancora un tabù per molti, ed è persino ritenuto un comportamento "impuro" per alcune culture. Ma al di là di retaggi culturali e credenze varie, è comprensibile che avere un rapporto sessuale in presenza di mestruazioni può rappresentare in qualche modo un disagio, sia per gli uomini che per le donne. Questo non vuol dire che non sia fattibile, e che possa essere anzi più che soddisfacente. Ma andiamo a vederci chiaro.

Sesso durante le mestruazioni: ci sono controindicazioni?

Da un punto di vista medico non ci sono particolari controindicazioni che impediscano o sconsiglino di avere dei rapporti sessuali nei giorni delle mestruazioni. Non vi è alcun pericolo per la salute, il ciclo non viene alterato e non ci sono particolari conseguenze a livello fisico.

Invece, sulla diffusa idea che non si possa rimanere incinta bisogna fare un appunto. Se è vero che in quei giorni si è meno fertili e quindi le possibilità di concepimento sono ridotte, questo non significa che non ci sia alcun rischio di gravidanza. Se quindi non stai cercando una gravidanza devi utilizzare un metodo contraccettivo.

A cosa bisogna stare attenti?

Fare sesso durante il ciclo è soltanto una questione di scelta. Se entrambi nella coppia sono d'accordo nel farlo non c’è nulla che lo possa impedire. Al massimo ti possiamo suggerire alcuni accorgimenti da adottare come, ad esempio, la scelta di posizioni che limitino il flusso, una penetrazione non troppo profonda e una bella doccia dopo. O, perché no, durante.

Avere un rapporto sessuale mentre si è alle prese con il ciclo mestruale è una scelta delicata e del tutto personale che dipende da molteplici fattori come l’intensità delle mestruazioni, la sensazione di eventuale disagio (tua o del partner) e l’aumento o calo di desiderio in quei giorni.

Non è detto che il sesso durante il ciclo sia meno piacevole, anzi, per molte è addirittura più soddisfacente ma, come detto, si tratta di una condizione assolutamente personale e soggettiva.

Non devi sentirti obbligata, ma è giusto che tu sappia che puoi comunque farlo. Ecco alcune cose da sapere per valutare i pro e i contro del fare sesso durante il ciclo e vivere questo momento di coppia serenamente:

Parlare con il partner

La prima cosa da fare è comunicare, a cominciare banalmente dal dire che hai le mestruazioni. Non tutti gli uomini amano il sesso durante il ciclo, perciò è meglio non iniziare un rapporto quando hai le mestruazioni, per poi fare una sorpresa imbarazzante al tuo compagno e ricevere una risposta potenzialmente frustrante per te.

Invece, parlane prima con lui serenamente e scopri cosa ne pensa. Probabilmente ha un'opinione al riguardo che è giusto rispettare. E se lui non ha voglia di fare sesso (ed esprime questa posizione con il dovuto tatto e rispetto) non prenderla sul personale: è una sua legittima posizione.

Individuare la posizione più confortevole

Scegliere con accortezza la posizione in cui fare sesso è fondamentale per avere un'esperienza soddisfacente facendo sesso durante le mestruazioni.

A livello puramente logistico sappi che draiandoti sulla schiena ridurrai il flusso di sangue durante il rapporto, cosa che rende spesso la posizione del missionario la favorita in questi casi. Ma sta a te sperimentare e decidere la posizione migliore per le tue esigenze.

Fai attenzione anche alla penetrazione profonda, perché la tua cervice potrebbe essere più bassa e più sensibile durante il ciclo. Se avverti dolore, comunicalo al tuo compagno e continuate con più delicatezza e cautela.

Usare il contraccettivo

Quando hai il ciclo, sei più vulnerabile alle malattie sessualmente trasmissibili e alle infezioni, per cui non trascurare di proteggerti.

Inoltre, se è vero che è meno probabile rimanere incinta, ciò non è impossibile. Perciò, se pensavi di poter fare sesso senza rischi, dovrai comunque fare attenzione e usare un preservativo, la pillola, o qualsiasi altro metodo contraccettivo tu prediliga.

L'ideale rimane comunque il profilattico, che è l'unico a proteggere anche dalle malattie che si trasmettono durante il sesso.

Limitare i rapporti ai giorni più "leggeri" del ciclo

Questo è un consiglio fondato sul buon senso. Se sai che gli ultimi tre giorni del ciclo sono più leggeri dei primi due, non fare sesso durante le prime 48 ore. Lascia che l'attesa salga ed eviterai così di dover fare lavatrici su lavatrici.

Se invece il tuo compagno non ha problemi ed è disposto a fare sesso anche nel primo giorno di mestruazioni e lo stesso è per te, valuta la situazione e fai come ti senti. Un paio di giorni non cambieranno il suo desiderio e magari tu ti sentirai meno a disagio.

Farlo sotto la doccia

Se c'è una cosa che sappiamo tutte benissimo dalla più tenera età è che togliere le macchie di sangue è un incubo. E in effetti uno degli effetti collaterali del sesso durante le mestruazioni è che il rischio macchia è sempre in agguato, con tutte le scocciature che ne conseguono. La soluzione più pratica è sicuramente farlo in vasca o sotto la doccia. E poi il cambio di scenario può rappresentare un divertente diversivo.