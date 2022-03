I n inglese si parla di sex addiction per indicare lo stesso comportamento compulsivo dl sesso: ecco chi è, come si comporta e come può guarire una persona con dipendenza sessuale

Michael Douglas fu in un certo senso il primo ad ammettere di avere una dipendenza dal sesso, ma in realtà è in compagnia di vari colleghi, da Kanye West a Lindsay Lohan, da Tiger Woods a Kate Moss. Attori, cantanti, atleti, uomini e donne: parecchi nomi famosi nel tempo hanno avuto a che fare con questo problema. La dipendenza sessuale, tuttavia, non riguarda solo i vip, ma anche le persone comuni.

Chi è un "sex addicted" può essere paragonato a qualsiasi persona che soffra appunto di una qualche dipendenza. E del resto sono tanti gli ambiti in cui si possono sviluppare dipendenze, dalle sostanze stupefacenti all'alcol (forse le dipendenze più stigmatizzate) fino al gioco d'azzardo o allo shopping compulsivo. Chi soffre di sex addiction instaura con il sesso una relazione patologica, in grado di alterare l’umore e condizionare la quotidianità. Per un dipendente sessuale il sesso diventa più importante della famiglia, degli amici e del lavoro.

Cos’è la dipendenza sessuale

La dipendenza dal sesso (in inglese, sex addiction) è detta anche ipersessualità, e rientra tra le cosiddette dipendenze comportamentali. Gli esperti indicano con il termine di sex addiction un insieme di condizioni psico-patologiche caratterizzate da pensieri e fantasie sessuali intrusive associate a perdita di controllo sui comportamenti sessuali.

Chi soffre di ipersessualità vive il sesso come un’attività sfrenata, caratterizzata da un incontrollabile aumento di desiderio, da soddisfare a ogni costo. Oltre alla mancanza di controllo, nella dipendenza dal sesso è associata all’incontrollabilità anche la compulsione, cioè l’incapacità di scegliere se interrompere o meno questo tipo di comportamento.

Come si manifesta la dipendenza sessuale e perché

Chi è dipendente dal sesso ha una sorta di confusione nella risposta allo stress e agli stati d’animo sgradevoli, per cui potrebbe usare il sesso (eccessivo e promiscuo) come strategia per ridurre e compensare il malessere. Tali comportamenti sessuali possono arrivare a interferire con il funzionamento sociale, lavorativo e/o relazionale.

Una persona dipendente dal sesso potrebbe cercare di mettere in atto una serie di comportamenti per cercare di ridurre la dipendenza sessuale, che però possono fallire molto facilmente. Proprio a causa del probabile insuccesso sviluppa dei forti sentimenti di colpa e vergogna, a seguito della perdita di controllo sugli impulsi. Di conseguenza, si rituffa negli stessi comportamenti compulsivi.

Ma perché una persona diventa dipendente dal sesso? Come per tutte le altre dipendenze, anche la sex addiction è una risposta (patologica) agli eventi difficili e stressanti, ai traumi e via dicendo.

La differenza tra sessualità vivace e dipendenza

Spesso alle persone il sesso piace: ma come si distingue tra chi vive in maniera libera (ma sana) un appetito sessuale vivace e chi, invece, ha una vera e propria dipendenza dal sesso?

A fare la differenza è la percezione di incontrollabilità. La sessualità porta con sé istinti e pulsioni talvolta prorompenti: i rapporti possono essere cercati con frequenza e con diversi partner. Ciò che distingue la sex addiction è la sensazione di non riuscire a gestire gli eccessi, insieme al fenomeno del craving (intenso desiderio della cosa dalla quale l’individuo dipende), dell’assuefazione e ai sintomi di astinenza.

Una persona dipendente, infatti, ha bisogno di aumentare i comportamenti sessuali o la loro intensità, al fine di mantenere l’effetto desiderato. Con l’andare del tempo, si manifestano dei veri e propri cambiamenti psicofisiologici (tra tutti un aumento della sintomatologia ansiosa) e lo stesso comportamento di dipendenza sessuale viene attuato per alleviare o evitare tali sintomi di astinenza.

‍I sintomi della dipendenza sessuale

Chi soffre di sex addiction ha sintomi di vario tipo: comportamentali, emotivi e cognitivi. Di seguito sintetizziamo quali sono i segni più riconoscibili di questa dipendeza in questi ambiti.

Sintomi comportamentali

Dal punto di vista del comportamento, in chi ha una dipendenza dal sesso si osservano questi sintomi:

frequenti incontri di tipo sessuale;

masturbazione compulsiva;

ricerca di partner sessuali sempre diversi;

numerosi tentativi falliti di interrompere o ridurre il comportamento sessuale problematico o eccessivo;

uso frequente di pornografia;

conseguenze legali derivanti dal comportamento sessuale.

Sintomi emotivi-cognitivi

Per quanto riguarda i pensieri e le emozioni, nella dipendenza sessuale le persone spesso manifestano:

ansia e pensieri ossessivi legati al sesso;‍

razionalizzazione del proprio comportamento sessuale compulsivo;

senso di colpa legato a un comportamento sessuale eccessivo o problematico;

solitudine, noia o rabbia;‍

depressione, bassa autostima;‍

vergogna e segretezza sui propri comportamenti sessuali;

desiderio di evitare o eliminare le emozioni negative;

progressiva disconnessione tra sesso e intimità.

Le conseguenze

Un dipendente sessuale è una persona che ha comportamenti patologici. Spesso la sex addiction, come tutte le altre forme di dipendenza, è un disturbo invalidante che sconvolge la vita di chi ne soffre. Le conseguenze si riflettono in tutti i campi:

A livello sessuale: disturbi della sfera sessuale, come eiaculazione precoce o ritardata, malattie veneree, ecc;

disturbi della sfera sessuale, come eiaculazione precoce o ritardata, malattie veneree, ecc; A livello relazionale e sociale : la persona si allontana dai propri cari, per nascondere la sua dipendenza; le conseguenze posso essere invalidanti anche sul lavoro;

: la persona si allontana dai propri cari, per nascondere la sua dipendenza; le conseguenze posso essere invalidanti anche sul lavoro; A livello economico: eccessivo consumo di denaro, soprattutto se la compulsione viene messa in atto attraverso prostituzione e chat erotiche.

Trattamento della dipendenza sessuale

Per le persone che soffrono di dipendenza sessuale è stata dimostrata l’efficacia di programmi di trattamento integrato che includono la terapia di gruppo, la psicoterapia individuale e quella farmacologica. L’obiettivo non è l’astinenza ma il ritorno ad una sessualità sana attraverso la consapevolezza delle ragioni che hanno causato la dipendenza stessa.Imparando a individuare le emozioni e gli eventi che innescano il desiderio compulsivo, chi è un dipendente sessuale, impara a gestire gli impulsi attraverso modalità alternative e più sane.

Tra le tecniche più comunemente utilizzate nel trattamento della dipendenza sessuale:

esercizi di visualizzazione;

esercizi di mindfulness;

monitoraggio delle attività quotidiane;

esperimenti comportamentali;

tecniche di rilassamento.