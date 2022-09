P erché una relazione sia sana quante volte bisognerebbe fare sesso? La risposta degli esperti alla domanda che ci facciamo tutti

Il sesso è considerato una componente molto importante in una relazione di coppia. Cominciamo col dire che non per tutti è così (pensiamo ad esempio alle persone asessuali), ma ciò non toglie che siamo tutti molto condizionati da quest'idea. Anche per questo è capitato almeno una volta a tutti di chiedersi quanto spesso bisogna fare sesso in una relazione che si possa definire sana o normale.

La frequenza dei rapporti sessuali in un legame a due è da sempre oggetto di dibattito, soprattutto quando la relazione dura da tanti anni e la fiamma della passione rischia di spegnersi. Se nelle prime fasi di una relazione si tende generalmente ad avere rapporti più di frequente, con il passare del tempo la situazione cambia. Gli incontri d’amore diventano più sporadici e la passione iniziale viene sostituita da una rassicurante routine. Ci si conosce di più, ma ci si sorprende anche di meno.

Partendo dal presupposto che è impossibile mantenere i ritmi degli incontri sessuali dell’inizio per tutta la durata di una relazione, viene da chiedersi: qual è il punto di equilibrio?

Quanto spesso bisogna fare sesso in una relazione

Fra la frequenza eccessiva dei neo innamorati e gli sporadici incontri delle coppie consolidate: quanto spesso bisogna fare sesso per definire una relazione sana? La scienza si è già posta questa domanda, provando a dare una risposta. Una ricerca condotta dall’Università di Toronto e pubblicata sulla rivista Social Psychological and Personality Science ha individuato come cinque le volte al mese in cui si dovrebbero avere incontri sessuali. Quindi alla domanda "Quante volte a settimana bisogna fare sesso" potremmo rispondere almeno una volta a settimana. Le coppie felici dunque farebbero sesso almeno cinque volte al mese.

Detto ciò va sottolineato un elemento importante: ogni coppia ha le sue particolarità, ogni persona ha le sue esigenze e inclinazioni da far incontrare con quelle del partner. Di fatto, dunque, ognuno stabilisce il proprio ritmo in base al bisogno. Alcuni innamorati si incontrano a giorni alterni, altri ogni due settimane, altri ancora una volta a settimana. L’importante è che da parte di entrambi ci siano la voglia e il desiderio, ma soprattutto che la qualità prevalga sulla quantità. In sostanza le coppie più felici non sono quelle che fanno tanto sesso, ma che lo fanno “buono”.

Quando il sesso è troppo poco

Detto questo è importante sottolineare che la frequenza degli incontri amorosi resta un elemento importante in una relazione. Se è normale che, dopo la passione iniziale, la frequenza dei giorni in cui si fa l’amore diminuisca, è anche vero che quando il sesso è troppo poco potrebbe esserci un problema nella coppia.

A volte una diminuzione della frequenza degli incontri sessuali è legata semplicemente a un periodo di stress e stanchezza che si ripercuote sulla libido. Altre volte invece, soprattutto se si protrae nel tempo, la mancanza di sesso nella coppia potrebbe essere un importante campanello d’allarme. Se l’attrazione e la voglia di stare insieme mancano forse qualcosa non va. In questi casi è consigliabile correre ai ripari.

Come aumentare la frequenza

Se fra te e il tuo partner il sesso è poco frequente ed è evidente che qualcosa non va, prova a fare qualcosa per migliorare la situazione. La prima mossa è parlarne, per capire da cosa deriva questo abbassamento della libido. Una volta risolto il problema cercate di riaccendere la scintilla sotto le lenzuola in pochi semplici passi.

Parlate

Condividere i sentimenti che si provano e parlare delle proprie sensazioni: in un rapporto a due la comunicazione è la chiave di tutto. L’amore è un fuoco che va alimentato con energia e dedizione: dopo la fiamma iniziale è fondamentale assicurarsi che non si spenga. Il segreto è assicurarsi che entrambi i partner si sentano rispettati, al sicuro, realizzati e ascoltati.

Flirtate

Ricordi i primi mesi di relazione in cui non facevate altro che flirtare? Bene, prova a tornare indietro a quel periodo, provando a stuzzicare l’interesse del partner. Mettiti all’opera sfoderando tutte le tue tecniche di seduzione e divertiti a riconquistare la persona che ami.

Provate il sexting

L’immaginazione è un’arma potente, soprattutto quando si parla di sesso. Crea desiderio e attesa sfruttando il sexting, fra messaggi di testo e foto sensuali. Si tratta del modo ideale per spezzare la routine e riportarvi indietro nel tempo quando l’obiettivo principale era conquistarvi a vicenda.

Rivedete le priorità

La lavatrice da fare, i piatti nel lavello, quella telefonata a cui rispondere: il sesso spesso finisce all’ultimo posto nella lista delle cose da fare e il più delle volte viene addirittura accantonato per mancanza di tempo. Prova a rivedere le tue priorità, cercando di rimettere il sesso al primo posto, lasciando il giusto spazio all’intimità con il partner.

Risvegliate il desiderio

A volte la mancanza di sesso è legata solo alla pigrizia e alla routine che, purtroppo, finisce per risucchiare la coppia. Prova a puntare non sul desiderio spontaneo, ma su quello che i sessuologi chiamano desiderio reattivo. Si tratta di un tipo di desiderio che viene stimolato da un altro atto e non compare da solo. Ad esempio potresti sperimentarlo se baci all’improvviso e con passione il partner oppure se catturi il suo sguardo e inizi a spogliarti.