P arlare del piacere femminile senza tabù non è mai semplice, ma cinque donne (super famose) sono riuscite a farlo nel modo giusto

Sono forti, indipendenti e non hanno paura di parlare pubblicamente di sesso. Sono le donne – famose – che hanno rotto ogni tabù per raccontare il piacere femminile senza alcun limite. Dall’orgasmo al rapporto con il partner sino al piacere solitario: le dive ci aiutano a scoprire che non dobbiamo temere nulla e che abbiamo diritto a conquistare lo spazio che ci spetta…anche sotto le lenzuola!

Cara Delevigne

Top model, attrice, ma soprattutto donna fuori dagli schemi. Fra le prime a parlare pubblicamente di fluidità sessuale, Cara Delevigne ha più volte abbattuto tabù legati al piacere femminile. In particolare la modella ha sottolineato come sia sbagliato dipingere sempre gli uomini come “bisognosi di sesso” e le donne indifferenti a questa sfera della vita. Certo, queste ultime vivono la sessualità in maniera differente, ma le loro esigenze restano comunque identiche. "Non si tratta di alienare uomini e donne o di indicare con precisione come ti identifichi, si tratta di aprire una conversazione sul piacere personale e sul cosa significa per te – ha raccontato Cara -. È così interessante parlare di sesso, le persone si sentono incredibilmente a disagio". La modella ha evidenziato anche la necessità di parlare sempre liberamente con il proprio partner, svelando i propri bisogni sessuali senza paura o vergogna.

Gwyneth Paltrow

La diva di Hollywood è stata fra le prima star a sciogliere molti tabù legati alla sfera sessuale, dimostrando come anche le donne possano parlare liberamente di piacere. Il sesso (e la scelta di non renderlo un argomento intoccabile) è così importante per Gwyneth Paltrow che ha realizzato persino una serie Netflix sul tema, Sex, Love & Goop. “Con un orgasmo, ti rilassi. Entri nel tuo corpo. Non puoi pensare a nient'altro quando stai avendo un orgasmo”, ha spiegato. Rivelando di aver trovato un’intesa sessuale ottima con il marito Brad, grazie al dialogo e alla voglia di intimità. “Noi fortunatamente lo facciamo e comunichiamo. Credo che Brad sia una persona incredibilmente, emotivamente intelligente – ha rivelato -. Amiamo tantissimo le coccole e stare pelle a pelle. Lui è molto dolce. Se ho avuto una giornata difficile, vuole sempre massaggiarmi le spalle”.

Jada Pinkett Smith

Moglie di Will Smith e donna libera, Jada Pinkett ha abbattuto uno dei tabù più comuni legati alla sessualità femminile: il rapporto con la masturbazione. L’attrice ne ha parlato durante un dibattito sui social con la figlia Willow Smith. "Ricordo che alla tua età ero già attratta dalla masturbazione - ha raccontato -. Orgasmi multipli, tra l’altro. Ero davvero coinvolta a un certo punto". Jada ha cercato di far capire alle altre donne come il piacere solitario non è assolutamente qualcosa di sbagliato, ma aiuta a migliorare il rapporto con il proprio corpo, a conoscerlo e a comprendere ciò che si desidera.

Giulia Salemi

L’anorgasmia indica la difficoltà nel raggiungere l'orgasmo dopo una stimolazione sessuale adeguata. Si tratta di un problema che coinvolge sia uomini che donne, ma se ne parla ancora molto poco. Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, Giulia Salemi ha avuto il coraggio di parlare di questo tema, portandolo all’attenzione grazie alla sua esperienza. L’influencer ha spiegato di non aver mai avuto un vero orgasmo e di aver sempre finto con i suoi partner.

“Io ad oggi non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale – ha confidato -. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto”.

Demi Lovato

Regina del body positive, Demi Lovato ha scelto di abbracciare appieno la sua sessualità non binary, scegliendo di divertirsi e non demonizzare la sessualità. Proprio per ribadire questo concetto ha lanciato sul mercato il suo primo vibratore: Demi Wan, con lo scopo di spingere i suoi fan a parlare di piacere apertamente. “Volevo creare il mio sex toy per togliere lo stigma dal piacere e portare la tua relazione sessuale al livello successivo – ha spiegato -, Non c'è niente di più potente che prendere il tuo piacere nelle tue mani”. Il suo motto? “Tutte ci meritiamo l’orgasmo”.