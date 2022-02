Alla scoperta dell'”erotic blueprint” per migliorare la vita sessuale

S i può esprimere il sesso e l'erotismo attraverso diversi linguaggi, uno di questi è proprio l'erotic blueprint, una nuova teoria che aiuta le coppie a capirsi meglio e a migliorare la propria vita sessuale

Quando crediamo di sapere tutto quanto sul sesso, ecco che arriva qualcuno che ci spiega un'altra sfumatura di questo meraviglioso mondo. Da qualche anno a questa parte si sta parlando di erotic blueprint, ovvero una teoria sviluppata dalla sessuologa Jaiya Ma, che recentemente ha collaborato alla realizzazione della serie tv Sex, Love & Goop insieme all'attrice Gwyneth Paltrow.

Questa teoria porta le coppie a scoprire se stesse in quanto individui e a conoscere profondamente il partner, in modo tale da poter migliorare la vita di coppia, soprattutto dal punto di vista sessuale. Approfondiamo insieme questa curiosa teoria, che potrebbe cambiare il vostro modo di vedere il sesso.

Che cos'è l'Erotic Blueprint?

Traducendo letteralmente il termine, Erotic Blueprint vuol dire Matrice Erotica. Già da questa traduzione approssimativa, possiamo capire da subito qual è lo scopo di questa teoria. Ognuno di noi ha il proprio modo di approcciarsi al sesso. Le fantasie sono diverse, così come le pratiche sessuali preferite, le posizioni e tanto altro. Tutte queste caratteristiche formano il nostro Erotic Blueprint e definiscono la nostra vita sessuale e il modo in cui percepiamo il sesso.

La sessuologa Jaiya ha sviluppato questa teoria nel corso dei suoi vent'anni di carriera, risolvendo la vita sessuale di molte persone. Di recente ha collaborato con l'attrice Gwyneth Paltrow, nella docu-serie Sex, Love & Goop durante la quale viene affrontato anche questo particolare argomento.

Per capire al meglio la nostra "matrice erotica" non dobbiamo limitarci ad analizzare ciò che ci fa eccitare, ma bisogna anche capire cosa non ci piace. Anche le cose che spengono la nostra libido ci aiutano a tracciare quello che siamo e a conoscerci nel profondo. Infatti, ancor prima di conoscere il nostro partner, è fondamentale capire chi siamo e cosa vogliamo per poter vivere una vita sessuale appagante.

I Cinque Tipi di Erotic Blueprint

Ognuno ha il proprio linguaggio erotico e le sfumature sono tante, ma possiamo dividere i vari profili erotici in cinque categorie.

Energetic

Il primo profilo è l'Energetic, ovvero quelle persone che vengono eccitate dall'attesa e dal desiderio. È un modo molto mentale di approcciarsi all'atto sessuale perché non è legato al contatto diretto, ma più all'idea di quello che si sta per fare o che si farà. Le persone che corrispondono a questo profilo amano giocare con il proprio partner sessuale e si godono l'energia scaturita da queste dinamiche. In definitiva, se il sexting o il pensiero di fare sesso con qualcuno vi eccita più dell'atto in sé, allora probabilmente il vostro erotic blueprint è proprio l'Energetic.

Sensual

Il secondo Erotic Blueprint è il Sensual, legato a doppio filo ai cinque sensi. Chi ha questo profilo si eccita quando udito, olfatto, gusto, vista e tatto vengono stimolati. Accendete le candele, create atmosfera e preparate qualcosa di gustoso, perché se il vostro partner corrisponde a questo profilo in questo modo impazzirà.

Sexual

Andando avanti le categorie si fanno più vicine all'atto vero e proprio, infatti il terzo profilo è il Sexual. Tutto ciò che è sesso puro fa impazzire chi possiede questo erotic blueprint, ovvero penetrazione, coito, orgasmo, genitali e nudità.

Kinky

Il quarto profilo è il Kinky, ovvero il profilo apparentemente più estremo dei cinque. Chi corrisponde a questo profilo ama tutto ciò che viene considerato tabù. Non disdegna il dirty talk, ama i giochi di dominazione e sottomissione ed è incuriosito dalle pratiche BDSM.

Ma non fermiamoci al primo significato di kinky. Infatti questo profilo si può esprimere anche dal punto di vista mentale, senza dover necessariamente agire. Ovviamente non c'è un solo modo per essere kinky, ma sicuramente non ci si limita alla posizione del missionario.

Shapeshifter

L'ultimo è lo Shapeshifter, il mutaforma. Come possiamo dedurre dal nome, le persone con questo Erotic Blueprint sono sensibili a tutti gli stimoli sopracitati. Dalle persone che rispettano questo profilo ci si può aspettare di tutto e si adattano perfettamente ad ogni tipo di situazione. Possiamo definire questa categoria come un vero e proprio jolly.

Perché è così importante?

Non è necessario avere un'etichetta per avere una vita sessuale appagante, ma questo è un modo efficace per poter conoscere al meglio il nostro linguaggio e anche quello della persona che abbiamo accanto. Possiamo essere in una coppia fissa oppure no, ma l'Erotic Blueprint ci spinge a conoscerci e a conoscere, migliorando così molti aspetti della nostra vita sessuale.

È interessante notare come i cinque profili appena elencati siano molto simili alle cinque lingue dell'amore. Secondo lo scrittore Gary Chapman, esistono molti modi diversi per far sentire il proprio partner amato, ma se si conosce il proprio allora saremo capaci di dare il massimo nelle relazioni. Lo stesso vale per l'Erotic Blueprint, perché porta i componenti della coppia a capire quali sono i desideri del partner e a soddisfarli reciprocamente.

Il sesso migliore è quello dove tutti quanti si divertono e capire che cosa ci eccita e cosa piace al nostro partner è utile a raggiungere questo scopo. Non è importante credere alla teoria dell'Erotic Blueprint, però potrebbe essere un buon modo per capire meglio le nostre fantasia e i nostri desideri.