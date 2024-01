D edicare tempo al proprio piacere è un viaggio alla scoperta di sé: ecco alcune ispirazioni davvero utili per migliorare l'esperienza in coppia e da sol*

Come migliorare il piacere

Quando parliamo di migliorare il piacere femminile potremmo consumare fiumi di inchiostro: l'argomento è vasto, e anche molto importante da trattare. Basti pensare all'orgasm gap: dati precisi ci dicono che le donne raggiungono in media l'orgasmo molto meno degli uomini (specie nei rapporti eterosessuali). L'impressione generale è che il piacere femminile sia qualcosa di più complesso e difficile da raggiungere rispetto a quello maschile. Di sicuro è qualcosa di molto diverso, ed è qualcosa di cui dovremmo prenderci cura per migliorarlo e viverlo al meglio, senza mai dimenticare che può essere una parte bella e davvero degna di importanza del nostro vissuto, che siamo in una coppia o meno.

Migliorare il piacere vuol dire abbattere tutti i tabù legati al sesso, ma anche approfondire la conoscenza di se stesse e di come funziona il proprio corpo e migliorare la sicurezza in noi stesse. Dopo aver affrontato questi nodi si può passare ad affrontare le cose anche all'interno dell'eventuale coppia.

Sesso felice e piacere femminile

Da uno studio realizzato in Texas è emerso che l'età migliore per il sesso è dopo i quarant'anni! Ai fini dell'indagine sono state coinvolte circa 900 donne fra i 19 anni e i 50 anni, a cui è stato chiesto di rispondere a una serie di domande circa le abitudini sulla vita sessuale. I dati hanno rivelato che le fantasie erotiche mostrano un miglioramento con l'età. Perché il sesso diventa più felice? La risposta in questo caso è abbastanza intuitiva: molti tabù cadono, diminuisce l'insicurezza. Grazie agli anni accumuliamo più esperienza, ma soprattutto la capacità di pensare ai nostri bisogni senza sensi di colpa.

Ecco perché la prima ispirazione che possiamo trarre per migliorare il piacere è proprio l'allenamento a diventare più attive e cominciare a prendere in mano la situazione. Non abbiamo paura di chiedere e di dire forte chiaro cosa ci piace.

L'importanza di lasciarsi andare

Dopo aver ripreso il controllo, è ora di perderlo. Il sesso autentico non è solo questione di posizioni, bensì accettare di perdere il controllo imparando a viaggiare insieme al partner attraverso la mappa del piacere espressa dal nostro corpo.

Abbandonare il senso di controllo e lasciarsi andare non è così facile. L'educazione, spesso eccessivamente rigida e l'autodisciplina, a lungo termine possono ostacolare l'espressione del proprio mondo interiore in maniera libera e spontanea.

Accade spesso che la paura dell'intimità sia nascosta, tuttavia un cuore chiuso non solo impedisce l'accesso agli altri, ma ostacola il nostro sentire. Per avvicinarti alle sensazioni del tuo corpo crea dei rituali in grado di riportarti in connessione con ciò che senti. Una doccia rilassante, da sola o mentre uno lava l'altro, un massaggio di fine giornata con oli profumati o un momento in cui rilassarti e decomprimere le tensioni possono aiutare, perché fretta e stress sono i nemici numero uno dell'amore. Per una donna il piacere è questione di cervello: dedicare tempo al proprio piacere è un viaggio alla scoperta di sé.

Sperimenta per scoprire ciò che più ti piace

Lui su una sedia, tu a cavalcioni: la vicinanza dell'abbraccio creano i presupposti giusti per un'angolazione sessuale intensa e in grado di stimolare la donna in maniera profonda. In generale, le posizioni in cui la donna si trova sopra al corpo del partner aiutano il piacere grazie a strofinamenti e un contatto ravvicinato. Muovi il busto e le gambe in modo da posizionarti di sbieco e giocare con il tuo compagno scoprendo le posizioni capaci di coinvolgervi di più.

Trasforma il classico missionario appoggiando le gambe sul suo petto: con un cuscino dietro la schiena stimolerai il clitoride sperimentando emozioni nuove, coinvolgenti e totali. Ricorda che il senso di controllo può giocare brutti scherzi. Se all'inizio la mente fugge altrove, chiudi gli occhi e impara a concentrarti sul qui e ora: ecco come fare.

Crea una routine maliziosa

L'intimità va coltivata giorno per giorno. Soprattutto quando si sta insieme da tanto e la convivenza rende la relazione una quotidianità condivisa è importante trovare il tempo e le occasioni per ritrovare il piacere dell'amore al di là del ruoli. Trasforma il dopocena sul divano in un intreccio in cui sfiorarsi a vicenda, fra coccole e carezze... in grado di stuzzicare l'eros! La regola da tenere a mente? Non ci sono obiettivi. Qualche volta può accadere di vivere il sesso come un dovere: cambia questa prospettiva e inizia a seguire una nuova attitudine mentale. Quando smettiamo di pensare che sia necessario arrivare a un rapporto completo o all'orgasmo tutto acquista leggerezza. Vivi il momento seguendo il tuo istinto in maniera libera e spontanea, e il resto verrà da sé. Concentrarsi sulle proprie sensazioni è essenziale per fermare la mente e imparare a godersi l'attimo.

Accendi i sensi

Gran parte delle nostre insicurezze fisiche derivano dal fatto che siamo abituate a guardarci criticandoci e cercando unicamente i nostri difetti (ovviamente il discorso è molto più ampio). La prima cosa da fare per sentirci meglio nel nostro corpo è guardarlo con benevolenza. Il passo successivo è trovare qualcuno che lo guardi esattamente in questo modo. Smettiamo di tormentarci pensando che la persona con cui facciamo sesso stia lì a contare i nostri difetti. E se stiamo con una persona che si permette di criticare il nostro corpo... forse dovremmo smettere di frequentarla!

In generale quando smettiamo di giudicare noi stesse lentamente cambia l'atteggiamento con cui si affronta la vita. E si riesce anche a cominciare davvero a fare qual

Fra le lenzuola non dimenticare il senso del gioco: quando recuperiamo una dimensione di autentica intimità e vicinanza, la ginnastica dell'amore diventa complicità, sorriso, appagamento autentico.