Kamasutra: le posizioni per il sesso acrobatico

Hai un corpo flessibile e per te le peripezie erotiche non sono mai abbastanza spinte? Ecco le posizioni più bizzarre e intricate, a dispetto di qualsiasi routine!

Parliamo di sesso acrobratico: se ti piace vivacizzare le cose sotto le lenzuola con posizioni fantasiose e non ti fai spaventare dallo sforzo atletico sei capitata nel posto giusto.

Le posizioni per fare sesso del Kamasutra ci regalano tantissimi spunti a volte bizzarri, ma che sicuramente possono diventare un elemento stimolante per molti di noi. Il sesso può e deve essere un momento giocoso nella coppia, e cosa c'è di meglio che "giocare" con le possibilità dei nostri corpi?

Ovviamente è importante muoversi in sicurezza, essere quindi ben consapevoli delle proprie possibilità e capacità fisiche per non farsi male. In linea di massima per approcciarsi alle posizioni per sesso acrobatico è meglio avere un fisico agile e atletico, perché in alcune posizioni è oggettivamente necessaria una certa forza fisica. Per questo dove possibile riportiamo anche la versione semplificata delle varie posizioni.

L'altalena

Questa è una posizione tutto sommato alla portata di tutti. L'elemento acrobatico di questa posizione sta soprattutto nella flessibilità di lei che deve essere capace di tirare le gambe in su fino a posizinare i talloni o i polpacci sulle spalle di lui. Prova a fare un po' di stretching prima, ma se trovi difficoltà a restare in questa posizione puoi limitarti a portare le ginocchia al petto per permettere a lui una penetrazione profonda.

Se invece siete entrambi molto atletici potete sperimentare la versione "equilibrista" di questa posizione, con lui in piedi che tiene lei per i fianchi mentre lei gli ancora le gambe sulle spalle.

La posizione della raganella

Lei sembra una raganella pronta a lanciarsi nello stagno, ma lui la trattiene, da dietro: non è con un balzo, ma con piccoli momenti che insieme si tufferanno nel piacere. La penetrazione è profonda, ma la posizione è così complessa da essere soprattutto coreografica, visto che è difficile mantenerla a lungo.

Il consiglio: Per assumere questa complicata posizione, iniziate sopra il letto. Intrecciate le braccia, poi incastra i piedi tra le sue braccia e il torace. Poi tiratevi sù, aiutandovi con gli addominali... complimenti!

La versione semplificata si può praticare con lui che sorregge lei mentre è accovacciato sul letto invece che in piedi.

Posizione dell'immersione

Questa è una posizione dedicata al sesso orale, ma che si può sfruttare anche per la penetrazione, vediamo come.

Anche in questo caso anche lei deve essere discretamente ateltica, e lavorare di addominali per mantenere la posizione con il busto riverso e le gambe alzate. Se poi si vuole precedere con un rapporto completo lui può semplicemente alzarsi e continuare e tenere lei per le gambe.

Sex tip - Lasciarvi cadere "a peso morto" potrebbe non essere una buona idea. Mentre lui vi sostiene, fate forza su una superficie di appoggio, e chiedete al partner di prediligere movimenti regolari, così da sincronizzare la respirazione: sarà più facile raggiungere il piacere (e mantenere l'equilibrio)

La posizione del gancio

Questa posizione in piedi è molto emotiva, e come il missionario "classico" permette ai partner di avere un contatto molto coinvolgente, potendosi baciare, guardare negli occhi e sussurrare eccitanti parole.

La differenza sta ovviamente nello sforzo fisico, che però verrà premiato da un piacere davvero avvolgente

Sex tip - Non servono movimenti frenetici: meglio oscillare dolcemente, assaporando tutte le sfumature del piacere...

Posizione del cassetto

Ecco una posizione acrobatica quanto basta, ma tutto sommato alla portata di tutti. Basta dotarsi di un solido punto di appoggio come ad esempio un tavolo. Lei si piega in avanti appoggiandosi al tavolo, e mentre lui la penetra da dietro lei alza una gamba in perpendicolare all'altra tenendola così.

Meglio ad ogni modo non sottovalutare questa posizione: mantenerla per un certo lasso di tempo metterà alla prova la forza dei muscoli di addome e glutei.

La posizione della pecorina acrobatica

Questa posizione da dietro è la variante della pecorina per donne flessibili: infatti ci si regge sulle braccia e su una gamba sola, mentre l'altra è piagata all'indietro, quasi ad abbracciare il partner, per consentire una penetrazione più profonda.

Sex tip - Le tue possibilità di movimento sono piuttosto scarse, quindi non esitare a chiedergli di stimolare il tuo clitoride. E poi, visto che non potete guardarvi negli occhi, perché non riscoprire l'uso erotico specchio per diventare voyeur di voi stessi?

La posizione della nuotatrice

Tu sei la nuotatrice, lui è la quell'onda, quella forza della natura, che ti dà la spinta... con movimenti fluidi e profondi. consigliata una buona dose di lubrificante. Pre questa posizione lui deve essere piuttosto possente, ma anche lei deve avere in particolare un addome molto forte.

Sex tip - Tieniti a lui, gioca di addominali e dorsali... e preoccupati solo di prendere fiato, concentrandoti sulla respirazione.

Vuoi invece provare la versione facilitata, che è molto più safe per entrambi? Provate la stessa posizione ma con lui accovacciato sul letto invece che in piedi, e lei che prova a sollevarsi usando gli addominali.

La posizione della cariola

Entrambi dovrete avere braccia e addome ben allenati per godere di questa posizione che è una vera e propria sfida alla forza di gravità, nonché una gara di resistenza fisica.

Ma non preoccuparti, perché il grosso della fatica spetta a lui: tu non dovrai fare altro che mantenere l'equilibrio.

Sex tip - Se giochi con le posizioni del busto, potrai modulare le sensazioni!

Anche in questo caso c'è una versione facilitata: la stessa posizione si può eseguire con lui che si inginocchia sul letto.

Unione dello scorpione

Questa posizione non richiede tanto forza fisica quanto flessibilità per la donna, mentre per l'uomo è decisamente comoda e semplice. Lei deve allungarsi su di lui dandogli le spalle, ma al contempo piegando le ginocchia all'indietro. Si tratta di una vera e propria posizione di stretching, quindi meglio fare attenzione a muoversi lentamente e senza strappi, e riducendo il piegamente se si avverte qualche dolorino.