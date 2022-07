I l sesso inizia dalla mente, lo conferma un’indagine condotta da un pool di psicologi che mostra come il nostro mindset influenzi la qualità del sesso. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

I nostri valori sociali e culturali possono condizionare le nostre relazioni e la qualità del sesso? Sembrerebbe proprio di sì. A confermarlo uno studio condotto da un team di psicologi ungheresi in collaborazione con i ricercatori del laboratorio Dweck-Walton della Stanford University, dal titolo: "Il ruolo pervasivo della mentalità sessuale: le convinzioni sulla malleabilità della vita sessuale sono legate a livelli più elevati di soddisfazione relazionale e soddisfazione sessuale e livelli più bassi di uso problematico della pornografia". Da questa indagine condotta su 1.544 partecipanti, si evince come il nostro mindset possa influenzare il modo in cui viviamo il sesso.

Quante volte ci è capitato di affrontare una situazione sentendoci bloccate a priori a causa della nostra mentalità? Capita a tutte noi. Ci succede quando abbiamo a che fare con la sfera pubblica, quando ci troviamo di fronte a particolari ostacoli o a dover fare i conti con dei limiti che in realtà ci siamo imposti da sole. Le convinzioni e le credenze alla base della nostra mentalità sono tutte condizionate dal nostro background culturale e di vita e ci portano ad agire in un modo che, spesso inconsciamente, è del tutto subordinato al nostro mindset. E questo accade anche nella sfera sessuale. Come il nostro mindset influenza la qualità del sesso? Lo scopriamo subito!

Il ruolo primario dell’intelligenza

Il sesso? È una questione di mente! Eh, sì, lo abbiamo sempre sospettato, ma il peso che il nostro mindset ha sulla qualità del sesso è davvero incredibile. La ricerca con cui abbiamo aperto il nostro articolo lo conferma attraverso un’indagine partita dalla valutazione dell’intelligenza basata sull'analisi di due tipologie di mentalità: mentalità fissa e mentalità in crescita. Queste due costole dell’intelligenza si esplicano in modi molto diversi tra loro.

Se la prima tipologia si basa infatti sul concetto di immutabilità della mentalità, la seconda è più malleabile e si focalizza sul cambiamento. Una mentalità flessibile che, al contrario di quella fissa, porterebbe a una maggiore soddisfazione sessuale.

Mentalità flessibile: l’importanza del cambiamento

Capire come il nostro mindset influenza la qualità del sesso, vuol dire comprendere che è nel cambiamento che si trova la chiave di volta del miglioramento della nostra vita sessuale. Pánta rheî, tutto scorre, e anche il nostro mindset trova beneficio dallo scorrere dei cambiamenti, dalla liberazione dai pregiudizi e dalle convinzioni che ci bloccano ancor prima di affrontare una determinata situazione. Una mentalità fissa non contempla il cambiamento, non contempla la malleabilità della mente e ciò la porterebbe, secondo gli psicologi che hanno condotto questa indagine, a faticare nel trovare un miglioramento della qualità del sesso.

Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Al contrario, un’intelligenza flessibile, in continua crescita crede fermamente nel potere della sua mente e nella forza che ne deriva. Una forza in grado di agire sulla sfera sessuale e di migliorarla, portando a un grado di soddisfazione sempre più alto.

La relazione tra porn addiction e soddisfazione sessuale

Come molte di voi già sapranno, guardare porno in coppia può aiutare ad eliminare alcuni blocchi mentali dovuti a un mindset particolarmente rigido spesso condizionato da un’educazione religiosa o familiare severa. Quando però il porno non diventa più qualcosa di condiviso e periodico, ma vira verso la dimensione meramente solitaria e la dipendenza, allora ad essere messe a repentaglio sono sia la salute che le relazioni sociali e sessuali.

Secondo questo studio infatti, c’è una correlazione importante tra un uso improprio della pornografia, un mindset negativo che influisce sulla qualità del sesso e un’intelligenza fissa e statica che non prende in considerazione l’idea che si possa cambiare. Dei 1.544 partecipanti allo studio, chi ha mostrato di avere una mentalità non flessibile ha anche mostrato una maggiore inclinazione verso la pornografia problematica, ovvero verso un utilizzo della pornografia non sano, che vira verso una chiara direzione di dipendenza conosciuta anche come porn addiction.

Allo stesso modo, queste stesse persone hanno una vita sessuale che non li soddisfa. Una non soddisfazione legata a doppio filo all’incapacità di cambiare i propri costrutti mentali e i propri condizionamenti atavici. Al contrario, invece, chi ha mostrato di avere una mentalità in crescita, malleabile e flessibile, ha anche dimostrato di avere un rapporto sano con immagini e video pornografici e una vita sessuale soddisfacente in grado di migliorare periodicamente grazie alla potenza di una mente in continuo cambiamento.

Il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è. Buddha

Visto come il nostro mindset influenza la qualità del sesso? Ma soprattutto, visto com’è importante sapersi adattare alle situazioni per migliorare le relazioni sociali e sessuali? Ricordiamolo sempre, un cambio di mindset può cambiare davvero la nostra vita e, come abbiamo avuto modo di vedere, anche quella di coppia.