Come parlare di sesso all’inizio della relazione

A differenza di quello che succede nei film e nei libri, la tua vita sessuale non sarà mai esplosiva se non parli apertamente di ciò che vuoi e ciò che ti piace sotto le lenzuola, specialmente con un nuovo partner

Parlare di sesso all’inizio della relazione? Non sarebbe meglio farlo e basta, andando dritte al dunque? Per quanto la proposta possa sembrare allettante, parlarne fa bene. Vi permette di costruire solide basi su cui fondare ogni singolo istante di piacere, senza riflessioni o esitazioni.

Quel sesso grandioso che immagini potrebbe non arrivare subito, nemmeno con il partner perfetto. Non è incompatibilità o mancanza di chimica: molto probabilmente è solo mancanza di comunicazione.

Nuovo partner, nuovo sesso

La prima volta che si fa sesso con un nuovo partner è magico perché, beh, perché è la prima volta. Questa magia non dovrebbe essere data per scontata. In altre parole, non devi pensare che la chimica possa sostituirsi a tutto il resto.

Il tuo corpo è unico: esistono tanti modi per darsi piacere, ma ognuno di essi deve essere discusso ed esplorato insieme. Sfatiamo il mito del sesso perfetto al primo colpo con una persona che a malapena si conosce: un po’ è il fascino della conquista, un po’ è l’entusiasmo della cattura. Tuttavia, siamo assolutamente persuasi che il sesso bello, quello davvero fantastico, arrivi dopo.

Una volta stabilite le giuste premesse, parlare di sesso all’inizio della relazione dovrebbe essere un dovere preciso di tutti coloro che vogliono ritrovarsi sotto le lenzuola con rinnovato gusto e interesse. Questo processo, però, potrebbe essere difficile e un po’ imbarazzante, specialmente se hai accanto una persona che ti piace veramente.

Parti dal presupposto che parlare di quello che ti piace sotto le lenzuola è un tuo diritto, così come è tuo dovere ascoltare le richieste del partner. Discutendo, conversando, invogliandosi a vicenda, diverrà più facile trovare un terreno comune su cui sarà più facile giocare… le prossime volte.

Nuovo partner: parliamogli di sesso

Non esiste il buon sesso senza aver messo in chiaro i propri desideri. Sì, è vero, nei film non c’è quella conversazione e i protagonisti riescono comunque ad avere il rapporto più incredibile della loro vita. Tuttavia, nel mondo reale, la comunicazione sta alla base di un sesso eccellente.

Parlare del sesso è frizzante, entusiasmante, fa emozionare. È anche utile, però, perché ti fa capire dove vuole essere toccato il tuo partner, e viceversa dove ami essere toccata tu. Per quanto ti possa piacere, se non ne parlate è difficile riuscire a scoprirlo in tempi utili: il sesso non si tira a indovinare. E poi diciamolo: parlare di sesso fa venire voglia.

Immagina di dover parlare di sesso all’inizio della relazione come un tuo preciso compito. Quando a scuola ti viene assegnato un incarico, più indicazioni hai su come svolgerlo, meno tempo dovrai spendere mentre ci lavori. Il sesso funziona esattamente allo stesso modo: più sai cosa piace al partner, più sai come gestire quegli intensi momenti di piacere.

Non solo: ogni persona è differente. Quello che funzionava con il tuo ex potrebbe non essere adatto al nuovo partner. Potrebbe non piacergli o addirittura dargli fastidio. Ecco perché la comunicazione è la via: ti risparmia un sacco di imbarazzi!

Come parlare di sesso all’inizio della relazione

Pariamo dalle basi. Prima di mettere in chiaro quello che ti aspetti, per sommi capi, da un rapporto sessuale, è bene fare un discorso introduttivo per capire se siete allineati. Non c’è niente di male a chiedere, specialmente se hai il dubbio, se si sta vedendo con qualcun altro. Dovresti anche parlargli del tipo di relazione che vorresti avere con lui: preferisci sia monogama, o magari vorresti gettare le basi per una relazione aperta?

La prima discussione dovrebbe svolgersi sui temi emozionali. Solo dopo, una volta appurato che volete entrambi la stessa cosa, si può procedere alle domande più hot. Come ti piace essere toccato? Come posso darti piacere? Attraverso queste conversazioni, nei giusti termini e nel giusto momento, si possono scoprire cose molto interessanti. Per esempio, potresti scoprire di avere a che fare con un kinkster. Senti di voler scoprire qualcosa di questo mondo? La tua risposta può essere sì o no, e in entrambi i casi non c’è niente di male.

Qualche consiglio su come parlare di sesso all'inizio della relazione

Prima di parlare del come, parlate del tipo di sesso che volete. Desideri una relazione aperta? Meglio essere subito chiari, onde evitare incomprensioni future.

Quello che emerge dalla discussione non deve per forza essere messo in pratica. Ricordati che se una posizione, una pratica o una preferenza del tuo partner non è di tuo gradimento, hai pieno diritto di dire no .

. Parlate della posizione, di fellatio, di cunnilingus. Parlate di ciò che vi piace, di come vi piace e come invece preferireste non essere toccate.

Se pensi che tirare fuori l’argomento possa essere imbarazzante, cerca un momento tranquillo, in cui siete soli e rilassati. Avanza le tue domande spiegando che hai intenzione di fare il miglior sesso della tua vita.

Non esistono argomenti tabù quando si parla di sesso. Anzi, se c’è qualcosa che proprio non vuoi includere nei tuoi rapporti sessuali, è bene che si scopra in questa sede.

Se siete interessati al kinky, ricordatevi di stabilire limiti precisi e discutere i dettagli, in maniera da ritrovarvi a sperimentare ed esplorare in un ambiente sicuro, dove c’è sempre il modo di tornare indietro.