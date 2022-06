I n una relazione capita spesso di farsi una domanda: quanto sesso devo fare perché sia sana? La risposta che cercavi è più semplice di quanto pensi

Quanto fare sesso è normale in una relazione? Fare l’amore – ormai lo sappiamo – è fondamentale per cementificare la coppia e per creare un legame. Tuttavia i dubbi al riguardo sono tanti, soprattutto quando ci si chiede quanto tempo bisognerebbe trascorrere sotto le lenzuola con il partner.

Esiste un numero magico? La risposta è no, anche se la scienza ha comunque tentato di sciogliere questo quesito e dare qualche indicazione utile a chi è in cerca del “per sempre”.

Quante volte devo fare l’amore?

Il sesso fa bene all’amore, ma soprattutto ha moltissimi benefici, sia di carattere fisico che psicologico. Si tratta di un bisogno assolutamente naturale ed è qualcosa di cui non possiamo fare a meno se l’altro ci piace. Insomma, quando c’è chimica restare separati è davvero difficile. Come ben sappiamo però non segue un “andamento normale” nel corso di una relazione. All’inizio i partner sono come due calamite e passano più tempo dentro che fuori dal letto. Con il passare delle settimane, dei mesi e degli anni però la situazione cambia. Nelle coppie stabili si fa meno sesso e questa è una condizione fisiologica oltre che comune.

Non esistono delle regole precise in questo caso, né dei dati certi. Per quanto riguarda gli uomini tutto dipende alle abitudini, dallo stile di vita e dall’età della persona. Se pensiamo alle donne invece non c’è un limite specifico, ma ognuna può fare la sua scelta in base alle proprie necessità personali.

Per quanto riguarda l’età i dati parlano chiaro. I giovanissimi possono contare su resistenza e tanto tempo libero a disposizione, per questo la frequenza dei rapporti è di circa tre volte a settimana. Un dato che cala – anche se di poco – superati i trent’anni, mentre a cinquant’anni l’appuntamento con il sesso è una volta a settimana. Mentre il over sessanta si dimostrano decisamente attivi con quattro rapporti al mese.

Perché non dovresti chiedertelo

Al di là dei dati, non dovresti in alcun modo chiederti quante volte è normale fare sesso in una relazione. Le regole all’interno di una coppia infatti possono essere stabilite esclusivamente dalle singole persone. L’ansia di paragonarsi agli altri e l’ossessione di doversi unificare a determinati standard sono dannose per te e per la persona che ami. Al contrario sarebbe meglio analizzare la propria relazione, accettando i cambiamenti e le trasformazioni che si verificano nel tempo. L’attrazione e il desiderio mutano, è fondamentale saperlo e prenderne coscienza senza imporre forzature.

Cosa accade se fai poco sesso

Il sesso – ormai lo sappiamo da tempo – fa bene a corpo e mente. Migliora l’umore, ci regala autostima e benessere. Fare l’amore consente di migliorare il sistema immunitario, spingendo l’organismo a produrre anticorpi.

Una vita sessuale sana e attiva consente inoltre di fare il pieno di endorfine, aumentando il buonumore. Non solo: il sesso ti aiuta a liberare l’ossitocina, un ormone che ti farà sentire più rilassata e ottimista. E che ti permetterà di contrastare lo stress e aumentare l’autostima. Altri benefici? Il sesso permette di dormire meglio, aumenta la soglia del dolore e ci regala una pelle bellissima e luminosa.

Come farne di più

Troppi impegni, la routine e poca fantasia: sono diversi i motivi che, all’interno della coppia, portano a un calo della libido. Cosa fare? Per riaccendere la passione e migliorare il rapporto esistono alcune strategie vincenti (e hot).

Prova il Kamasutra

Magari con il tempo (un po’ per noia, un po’ per stanchezza) avete iniziato a usare sempre due o tre posizioni. Perché non tentare con il kamasutra? La sfida è quella di provare almeno una nuova posizione a settimana per riscoprire il piacere e un modo inedito di amarsi.

Stupisci il partner

Chi l’ha detto che deve essere sempre lui a prendere l’iniziativa? Prova, per una volta, a fare tu la prima mossa e a sorprenderlo. Potresti restare stupita dall’effetto!

Riscopri la tua sensualità

Stop ai pigiamoni! Ora più che mai è arrivato il momento di scoprire la tua sensualità! Lingerie sexy, toys e sexting: libera la fantasia per accendere il desiderio dell’altro e il tuo. I preliminari (anche mentali) sono fondamentali per riscoprire il piacere di fare l’amore.

Mantieni il contatto

Il piacere non si accende solamente in camera da letto, ma tutto può iniziare molto prima. Ad esempio se uscite fuori a cena sfioragli le mani, quasi per caso, avvicina il tuo ginocchio al suo, sotto il tavolo. In generale mantieni il contatto visivo, guardandolo con desiderio: a volte basta davvero poco per giocare con la seduzione. Scoprirai quanto può essere divertente sedurre l’altro, soprattutto se siete in coppia da diverso tempo.