S esso fantastico? Benissimo, ma questo non significa che la vostra relazione sia appagante altrettanto meravigliosa, ecco perché

Sesso e amore. L’eterno (ed esagerato) duello di due parti fondamentali in una relazione e che si giocano lo scettro per chi conta di più. Ma è davvero così ardua la sfida? Si potrebbe dire molto facilmente di no, poiché è piuttosto chiaro che nonostante il sesso vada a gonfie vele non è detto che la propria sia una relazione appagante sotto gli altri, innumerevoli, aspetti.

E di fatto, seppur importante, non è il sesso che dovrebbe tirare le redini del vostro rapporto. Soprattutto dopo un po' che state frequentando la persona che avete scelto come vostro partner e vi accorgete che vi manca qualcosa.

Il sesso nelle relazioni

Certo, che la componente sessuale sia importante all’interno di un rapporto è cosa condivisa da molti e anche piuttosto nota. Dopo tutto la chimica, l’attrazione e il desiderio reciproco sono tra le prime cose che nascono nell’incontro tra due persone che si piacciono. E sono, per alcuni, un indicatore piuttosto efficace che qualcosa potrebbe nascere e proseguire in una direzione più seria.

Quando il sesso è fantastico, poi, quasi non ci si accorge di tutto il resto. Dopo tutto, se c’è divertimento sotto o sopra le lenzuola, passione, voglia di sperimentare, desiderio reciproco, ecc., cos’altro serve? Beh, possiamo dirlo con assoluta certezza: serve ancora tantissimo.

Fare sesso in modo appagante, infatti, non vuole assolutamente dire che anche la vostra relazione segua lo stesso mood. Significa solo che, su quel lato, c’è compatibilità. Ma questo non vuol dire che il vostro rapporto stia andando nella direzione giusta. Aspetto sul quale fareste bene a interrogarvi per poter decidere se davvero l’intesa sessuale è abbastanza per voi o se desiderate anche altro.

Relazione appagante (e non): i segnali

Premettendo che ognuno vive la sua relazione come meglio crede e che ciascuno di noi si sente soddisfatto, felice e appagato per motivi e in modo diverso, è bene dire che esistono dei punti condivisi. E che ci indicano quando una relazione è davvero appagante per noi e quando, invece, non lo è del tutto.

Sesso a parte, quindi, è importante valutare anche gli altri aspetti che trasformano un rapporto occasionale o una frequentazione superficiale in qualcosa di serio e su cui investire. E rendersi conto se questi aspetti vengono soddisfatti (almeno tanto quanto i nostri desideri o fantasie sessuali).

La complicità va oltre il sesso

Un aspetto fondamentale per vivere una relazione appagante riguarda la complicità tra voi e il vostro/a partner. Il sentirsi accettati, rispettati, compresi e in connessione con l’altro sono aspetti che fanno stare bene e che indicano che la persona che si ha a fianco è giusta per noi. E questo deve esserci soprattutto nella quotidianità e con i vestiti addosso. Se manca questa componente o la si ritrova solo durante il sesso è chiaro segno che qualcosa non va. Ed è bene agire.

Comunicazione e dialogo (nel sesso e in una relazione appagante)

C’è che parla, chi ride, chi sta in silenzio. Insomma, nel sesso ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ma nel rapporto di coppia e per far si che la propria relazione sia appagante anche in altro senso, è bene che entrambi si parli. Comunicando in modo reciproco e ascoltandosi. Se in un rapporto manca il dialogo, infatti, è difficile poter dire di essere appagati e sereni della relazione che si sta vivendo. Poiché vengono a mancare quelle componenti di comprensione, attenzione, scoperta, supporto e cura, insite nell’ascolto dell’altro e che rendono una storia sentimentale solida, seria e felice.

Dare e ricevere (prima, durante e dopo)

Quando il sesso è fantastico entrano in gioco una serie di dinamiche di dare e avere che vanno a soddisfare entrambe le parti. Rendono il rapporto sessuale una combinazione perfetta di passione, desiderio e sperimentazione reciproca.

Quando questo rapporto tra il dare e il ricevere non si vive anche oltre il sesso, però, allora qualcosa non va. Una relazione appagante e completa, infatti, presuppone che ci sia uno scambio equo tra le parti. Uno scambio di amore, di aiuto, di coccole, di supporto, di attenzione, ecc. E di tutto ciò che trasforma una conoscenza in un rapporto serio. E in una relazione che doni serenità, sicurezza e appagamento continuo e reciproco.

E questi sono solo alcuni degli aspetti da considerare quando si vive una relazione. Certo, a tutti piace avere una vita sessuale appagante e soddisfacente, ma se è solo il sesso a essere fantastico mentre tutto il resto (o parte del resto) manca, allora forse è meglio rivalutare il modo in cui si sta vivendo il rapporto. Prendendolo per quello che è, provando a migliorarlo o cercando qualcosa di diverso. Una relazione appagante sotto ogni punto di vista e prospettiva.