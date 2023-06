N on è mai troppo presto per iniziare a cercare gli auguri di Natale giusti. Tra frasi celebri, messaggi simpatici, e pensieri profondi o religiosi, la vasta gamma di aforismi dedicati alla festa più amata dell’anno vi stupirà, e per questo abbiamo deciso di fare una lista solo per voi, per non sbagliare auguri, specie quelli più importanti.

Auguri di Natale

Gli auguri di Natale, per la festa più attesa e amata dell’anno, non solo da chi è credente per la sua valenza religiosa, ma anche per quel senso di unione, d’amore, di condivisione che sprigiona e accomuna tutti, sono ormai una tradizione sempre in evoluzione. Ognun* di noi vorrebbe trascorrerlo con le persone amate, e dedicare loro un pensiero che viene dal cuore, non solo materiale.

Aforismi per gli auguri di Natale

Frasi, citazioni, dediche e aforismi riempiono i biglietti d’auguri, e le nostre chat, ormai diventate il mezzo più veloce per comunicare, anche in queste occasioni. Però, per non lasciare che tutto diventi così sterile e banale, siamo sempre alla ricerca delle parole giuste, anche in occasione di questa festa così speciale. Non dimentichiamo i bambini, che amano questo giorno, ci sono piccole dediche e poesie anche per loro. Ecco perché abbiamo selezionato per voi gli auguri di Natale più belli da inviare.

Il Natale agita una bacchetta magica sopra il mondo, e per questo tutto è più morbido e più bello. (Nonrman Vincent Peale)

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri! (Anonimo)

Non preoccuparti per le dimensioni del tuo albero di Natale. Negli occhi dei bambini, sono alti tutti i 30 metri. (Larry Wilde)

Il Natale sprigiona un meccanismo che sa di buono. Condividi la tua fortuna con chi ne ha bisogno, starai meglio due volte. (Luciano Sante Manara)

Nonostante il consumismo esasperato, l'opportunismo, la falsità e l'ipocrisia da parte di molti, il Natale è ancora un momento magico ed intenso che ci aiuta a riflettere sulle conclusioni troppo affrettate e su certi insulti, litigi e sconfitte che potrebbero essere evitati. (Jean Paul Malfatti)

Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. (Antonio Curnetta)

Quando riceverai questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita. Questo è quello che ti auguro: una vita piena di gioia e serenità. Auguri di Natale! (Anonimo)

Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale! (Anonimo)

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. (Jostein Gaarder)

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale! (Anonimo)

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori! Auguri! (Anonimo)

Siate felici, ingenui, sorpresi, pervasi di speranza e fiducia. Siate pronti alla gentilezza, all’ascolto e all’aiuto. Siate pronti a rinascere. Siate il Natale. (Fabrizio Caramagna)

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno! (Anonimo)

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori. (Janice Maeditere)

A Natale tutte le strade conducono a casa. (Marjorie Holmes)

L’albero di Natale perfetto? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti! (Charles N. Barnard)

Frasi di Natale d'autore

Anche i grandi nomi della letteratura hanno scritto pensieri, brani e poesie sul Natale, alcuni indimenticabili e che fanno parte della nostra memoria e portiamo nel cuore. Questa giornata ha spesso significato per gli scrittori un binomio tra felicità e tristezza, tra luce e ombre, e il tema del distacco, della lontananza o della solitudine, hanno accompagnato la gioia, la luminosità e il calore affettivo. Ce ne sono tante anche indirizzate ai più piccoli, che aspettano questo giorno con così tanto amore. Se cercate delle frasi di Natale d’autore per i vostri auguri, riscoprire queste citazioni celebri.

Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre. (Arthur Schopenhauer)

Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. (Gianni Rodari)

Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo con renne e campanelli e stelle di Natale, scende dai camini aggrappandosi qua e là, porta in sacco regalini per tutti i suoi bambini. (Angela Randisi)

È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria. (William Thomas Ellis)

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata. (André Laurendeau)

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. (Alda Merini)

Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans Rogers)

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. (Gianni Rodari)

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens)

Che cosa è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. Si tratta del desiderio ardente che ogni tazza possa traboccare di benedizioni ricche ed eterne, e che ogni percorso possa portare alla pace. (Agnes M. Pahro)

Il Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità del nostro cuore (Washington Irving)

Frasi auguri di Natale

La caccia alle frasi per gli auguri di Natale non deve essere fatta all’ultimo minuto, specie se volete fare bella figura e volete essere originali. Che si tratti di frasi sulla vita, pensieri carichi di significato e di gioia, frasi belle o battute divertenti su questa festa, la scelta è ampia, ma bisogna sempre rispettare la sensibilità di tutti. Dagli aforismi religiosi a quelli più canonici, scegliete quelli giusti a seconda di chi debba riceverli, perché non c’è occasione migliore del Natale per dimostrare il vostro affetto alle persone a cui state dedicando il pensiero.

L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese. (Cassandra Rocca)

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Natale! (Anonimo)

Non siate buoni solo a Natale ma sempre, perché, laddove regnano la pace e l'amore, la vita è diversa e profuma d'amore. (Adriano Piattoni)

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco)

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale! (Anonimo)

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale. (Anonimo)

Miei cari,ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. (Enzo Bianchi)

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero. (Charlotte Carpenter)

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. (Proverbio armeno)

Il Natale è meraviglioso ma quando si è innamorati diventa magico! Tanti auguri di buon Natale amore mio. (Anonimo)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

Buon Natale credo sia stato già detto. E allora dico Buon nuovo cuore a tutti. Che sappia emozionarsi, che sappia condividere, che sappia colorarsi, che sia speciale. (Fabrizio Caramagna)

Gentilezza. Donarla, riceverla. È questo il mio augurio di Natale. Di cuore. (Anonimo)

Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini. (Anonimo)

Una candela di Natale è una bella cosa; non fa rumore, ma dolcemente offre se stessa. (Eva Logue)

Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza; lo spirito del Natale, che è pace; il cuore del Natale, che è amore. (Ada V. Hendricks)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller)

Auguri di buon Natale divertenti

Il Natale è una festa che riesce a far passare in secondo piano, seppur per qualche ora, le difficoltà quotidiane della vita. Per questo, un augurio che porti un sorriso è sempre il benvenuto, specie per chi amiamo o chi sta passando un momento di difficoltà. Vediamo insieme come regalare attimi di spensieratezza con gli auguri di Natale più divertenti e anche con frasi ironiche.

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)

Comincia il rito dei Babbi Natali che penzolano dai terrazzi. Per me Natale è una festa se sul balcone di casa s’arrampica Ryan Gosling. (Selvaggia Lucarelli)

A Natale si riscoprono i valori più alti: colesterolo, trigliceridi e glicemia. (Anonimo)

Sono bravi tutti a mangiare al pranzo di Natale, ma è a cena che si vede il talento vero. (Anonimo)

Capisci che stai invecchiando quando per le feste di Natale aspetti la tredicesima e non Babbo Natale. (Anonimo)

Da un punto di vista puramente commerciale, se il Natale non esistesse bisognerebbe inventarlo. (Katharine Whitehorn)

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno. (Victor Borge)

Chiunque creda che gli uomini siano uguali alle donne non ha mai visto un uomo che cerca di incartare un regalo di Natale. (Anonimo)

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mia madre mi portò a vederlo in un grande magazzino e lui mi chiese l’autografo. (Shirley Temple)

Natale è una cospirazione per far sentire ai single che sono soli. (Armistead Maupin)

A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. “È una suddivisione – diceva lo zio – così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più né meno di come appare il sesso e il gruppo sanguigno. Altrimenti può accadere che un disgraziato scopre, solo a matrimonio avvenuto, di essersi unito ad un essere umano di tendenze natalizie diverse”. (Luciano De Crescenzo)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari)

Le tre frasi che riassumono il Natale sono: Pace in terra, che il tuo Natale sia ricco di gioia, e batterie non incluse. (Anonimo)

I pastori del mio presepe sono in fila con gli smartphone in mano per farsi a turno un selfie con Gesù bambino. (Anonimo)

Ti auguro di trovare felicità, salute, amore, denaro, pace e tutto ciò di cui hai bisogno. E per tutto quello che non riesci a trovare cercalo su Google. (Anonimo)

Ho chiesto a Babbo Natale di portarti l’ultimo smartphone in commercio. Visualizza ma non risponde. (Anonimo)

Ricordati che a Natale siamo tutti più buoni. Se ti rubano il posto auto, non graffiargli la fiancata con una chiave, incidigli Buone Feste! (Anonimo)

Frasi di buon Natale in inglese

Ci sono tanti motivi per i quali vorremmo dedicare delle frasi di buon Natale in inglese, dalla voglia di stupire qualcuno appassionato della lingua, al voler augurare un pensiero a una persona madrelingua, che si tratti di un amico, di un parente lontano o di un interesse amoroso appena sbocciato. L’inglese è ormai conosciuto quasi da tutti, quindi potreste dedicare queste frasi davvero a chi desiderate, anche per il semplice desiderio di essere originali. Alle volte una traduzione non trasmette a pieno un'emozione che pulsa dalla penna dell’autore; quindi, alcune frasi sono più sentite in inglese che in italiano. Ma quali sono le più belle?

Merry Christmas and best wishes for a happy new year. (Felice Natale e i migliori auguri di Buon Anno.) (Anonimo)

May your holidays be filled with laughter, love and joy. (Che le tue vacanze siano piene di risate, amore e gioia.) (Anonimo)

A good conscience is a continual Christmas. (Una buona coscienza è un continuo Natale.) (Benjamin Franklin)

Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand. (Sarà sempre finché staremo cuore a cuore e mano nella mano) (Dr. Seuss)

Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it most. (Il Natale è veramente Natale quando lo celebriamo donando la luce dell'amore a chi ne ha più bisogno.) (Ruth Carter Stapleton)

Christmas is love in action. Every time we love, every time we give, it’s Christmas. (Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale.) (Dale Evans Rogers)

At Christmas I no more desire a rose Than wish a snow in May’s new-fangled mirth; But like of each thing that in season grows. (Non desidero una rosa a Natale più di quanto possa desiderar la neve a maggio: d’ogni cosa mi piace che maturi quand’è la sua stagione.) (William Shakespeare)

For it is good to be children sometimes, and never better than at Christmas, when its mighty Founder was a child Himself. (Fa bene tornare qualche volta bambini, e più che mai a Natale, visto che il suo potente fondatore era lui stesso un bambino.) (Charles Dickens)

Christmas, children, is not a date. It is a state of mind. (Il Natale, bambini, non è una data. È uno stato d’animo.) (Mary Ellen Chase)

Let’s dance and sing and make good cheer, for Christmas comes but once a year. (Balliamo, cantiamo e rallegriamoci, perché il Natale arriva una sola volta l’anno.) (George Alexander Macfarren)

Our hearts grow tender with childhood memories and love of kindred, and we are better throughout the year for having, in spirit, become a child again at Christmastime. (I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori tutto l’anno per essere diventati ancora una volta bambini nello spirito durante il periodo natalizio.) (Laura Ingalls Wilder)