C he cosa regalare a lui? Scopri tante piccole ispirazioni e trova un regalo per ogni occasione

Idee regalo uomo originali

Quali sono le idee regalo originali capaci di sorprendere un lui? La risposta potrebbe non essere semplice, eppure anche per chi ha già tutto il regalo giusto potrebbe essere un piccolo oggetto del cuore in grado di tornare utile o per sovvertire le regole del quotidiano con un pizzico di ironia, come il necessario per la cura di barba e capelli in versione vintage, o l'accappatoio personalizzato. Insomma, trovare regali originali per lui non è una mission impossible con le ispirazioni giuste.

Anche a chi dice di non volere regalare spunterà un sorriso di fronte a qualcosa capace di entrare nel vivo delle sue passioni. Punta sui suoi bisogni, anche le necessità che spesso non si dicono ma che emergono quando ci si prende un attimo per osservare la persona. Dall'oggetto hi-tech per la visione dei film come a casa alle piccole utili per l'hobby preferito, ecco le idee per ogni occasione.

Idee regalo per la cura di barba e capelli

Ricordi il pennello per la barba come usava un tempo? Forse fra i tuoi ricordi d'infanzia c'è anche quello di un nonno davanti allo specchio del bagno nel rito antico della barba mattutina. Ora è tornato di moda: pomate e balsamo da barba, forbici, pennello. Sia in versione vintage, sia il classico tagliacapelli e regolabarba elettrico, tutto l'occorrente per barba e capelli.

La birra si può fare anche in casa, lo sapevi? Preparare il necessario insieme al kit, il tempo dell'attesa e magari le etichette da stampare e personalizzare potrebbe essere l'inizio di una passione estremamente divertente, da condividere con gli amici di sempre. Un'idea regalo riginale perfetta per chi ha già tutto.

Regali per chi ama il vino

Se lui è un intenditore niente paura, le idee regalo per chi ama il vino sono tantissime. Dal decanter all'apribottiglia, un libro specifico sull'argomento o l'aeratore elettrico, i piccoli oggetti tecnologici per la casa possono essere perfetti per un regalo di compleanno o un invito a cena speciale. Un'ispirazione decisamente originale capace di riscuotere simpatia? I calici personalizzati.

Giochi per adulti

Per bambini e non solo: i celebri mattoncini per le costruzione entusiasmeranno ancora lui che ne è stato un grande fan da piccolo. Giocare è fondamentale a qualsiasi età e ci mantiene giovani, vitali, entusiasti senza contare il grande allenamento per il cervello. Un altro spunto per un'idea regalo simpatica riguarda i giochi di società: la prossima cena di famiglia prenderà tutta un'altra piega.

Regalare un albero

Che sia un bonsai o un albero da piantare in giardino, veder crescere una pianta è un'emozione che può trasformarsi in una meditazione zen e una filosofia di vita. Accade perché prendersi cura giorno dopo giorno di un albero significa meditare sulla vita e prendere il Tempo con un nuovo ritmo, sintonizzarsi con le nostre emozioni profonde. L'importante è scegliere la pianta giusta, a seconda dello spazio disponibile. Se cerchi altre idee green, guarda anche la nostra guida ai regali ecologici.

Regali utili per la casa

Lui è un appassionato di cinema? L'occorrente per sperimentare audio e visione in alta definizione potrebbe essere il regalo giusto per il prossimo compleanno. Un altro spunto riguarda i piccoli e grandi oggetti capaci di realizzare un piccolo rifugio relax direttamente fra le pareti domestiche: la casa è il nostro tempio sacro dove trovare riposo, ricaricare le batterie, creare e rilassarci.

Regali personalizzati per lui

Da portare in palestra o utilizzare in casa, l'accappatoio personalizzato con una frase ad effetto strapperà sicuramente una risata. In alternativa, la coperta di pile con un vostro scatto insieme indimenticabile e le pantofole della squadra preferita personalizzate, perfette per i tifosi. Tutto per prendere amorevolmente in giro il vostro "pantofolaio" del cuore.

Regali per gli amanti della cucina

Lui è lo chef di casa? Grembiule personalizzato, cappello da cuoco e, ovviamente, tanti accessori che potranno tornare utili nelle sue sperimentazioni culinarie. Dalla "marisa" in silicone, il leccategami prezioso per mescolare e raccogliere tutti gli impasti, al forno per la pizza casalinga o il necessario per le grigliate estive, un dono che farà felice lui... e voi!

Regali utili per lui

Il guanto torcia o il cappellino bluetooth per l'inverno? Le idee simpatiche per un accessorio multiuso sono tantissime: l'ispirazione per un regalo utile e originale.

