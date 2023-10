S copri le ispirazioni da far paura per la festa più spaventosa dell'autunno, ecco le idee regalo a tema Halloween

Regali di Halloween

Stai pensando ai regali per Halloween? Innanzitutto sappi che si tratta di una festa antichissima. Contrariamente a chi crede il contrario, le feste dei giorni d'autunno che corrispondono alle commemorazioni dei defunti esistono in ogni parte del mondo. Fin dalla notte dei tempi si celebra un momento di passaggio fra la vita e l'aldilà: le feste dei Morti sono coloratissime e secondo la tradizione celebrano una porta che si apre temporaneamente fra mondo dei vivi e mondo dei defunti.

Fra le idee regalo per chi ama Halloween troviamo (ovviamente!) tutte le ispirazioni a tema per decorare casa e organizzare una festa, senza contare l'occorrente per la preparazione di dolcetti e torte e i vari gadget di Halloween. Non dimenticare bijoux e oggetti con la luna e le sue fasi o animali come i gatti: sono simboli ancestrali e portafortuna, come le piccole streghe volanti, da appendere alla porta o alla finestra insieme alle lanterne a forma di zucca.

Decorazioni per Halloween da regalare

Dagli scheletri e i ragni alle maschere paurose, la decorazioni di Halloween potrebbero essere un'ottima occasione per una festa a sorpresa di successo: si divertiranno sia i più piccoli, sia gli adulti. Se ami le atmosfere dark non dimenticare di sostituire le lampadine classiche con qualcuna colorata: l'ambiente avrà subito una nota differente.

Libri su Halloween

In una serata a tema non può mancare una lettura all'ultimo brivido: il libro giusto da regalare potrebbe essere sulla festa di Halloween e le tante tradizioni presenti nel mondo, un romanzo gotico, antiche leggende oppure una selezione di racconti dark. Da leggere con il fiato sospeso.

Idee regalo a tema: gatto nero

Per gli amanti dei gatti... o per i superstiziosi che non attraverserebbero mai la strada dopo aver incrociato un gatto nero! Che cosa ne dici? Animale misterioso e un tempo venerato, il gatto secondo molte tradizioni è l'aiutante delle streghe e possiede un fascino particolare. Che sia il thermos, la tazza per il caffè o un morbido peluche da abbracciare, il potere gatto nero non passerà inosservato.

Gadget di Halloween in cucina

Biscotti e torte a forma di teschio, dolci come cervelli e per chi non avesse tempo per stare ai fornelli un cesto di cioccolatini con tanti dolcissimi fantasmi, streghette e animali magici: insieme al celebre "dolcetto o scherzetto?" Halloween si trasforma in un momento per una serata di festeggiamenti fuori dal comune, con figli e gli amici più cari fra le pareti di casa.

Halloween: idee regalo per lei e per lui

Che cosa ne dici di un ciondolo a forma di scopa o con la sagoma di una piccola strega? Un portafortuna e un modo per dire che in ognuno di noi c'è un mondo di magia. Non sono solo per Halloween e non sono solo per lei le idee regalo per un bijoux speciale. Fra le ispirazioni più amate gli anelli e i bracciali con il teschio e la luna, due simboli ancestrali legati alla vita e alla morte.

La zucca per Halloween

In occasione di Halloween non può mancare la classica zucca, simbolo di questa festa. Quindi, perché non pensare a un piccolo dono simpatico come il set da intaglio? Perfetto per un lavoretto con cui impegnare tutta la famiglia.

Lanterne di Halloween

La luce sa trasformare gli ambienti con un tocco magico, ecco un ottimo motivo per regalare una lanterna (e non solo ad Halloween!). Che sia come quelle di un tempo, dove inserire una candela, o solare, in grado di caricarsi automaticamente, sarà un piccolo dono meraviglioso.

