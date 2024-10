Lupi mannari: Nel film Netflix, ogni notte si lotta per sopravvivere

F olle avventura in stile Jumanji, la commedia fantasy è ispirata al famoso gioco da tavolo francese, dove i lupi mannari sono reali e spaventosi, e per uscirne vivi bisogna smascherarli.

Netflix propone dal 23 ottobre il film Lupi mannari. Diretto da François Uzan, il film Netflix Lupi mannari è una commedia che trae ispirazione da uno dei giochi da tavolo francesi più popolari, che permette a grandi e piccoli di trascorrere serate movimentate.

Creato e ideato nel 1986 da Philippe des Pallières, Hervé Marly, Alexios Tjoyas, Misda e Christine Deschamps, Lupi Mannari di Roccascura si basa su giochi di ruolo in cui ogni giocatore interpreta un abitante del villaggio o un lupo mannaro. Lo scopo degli abitanti è smascherare e uccidere i lupi mannari, mentre questi ultimi devono eliminare gli abitanti e non farsi scoprire.

La trama del film

Commedia fantasy, il film Netflix Lupi mannari promette un'avventura folle nel seguire le peripezie di una famiglia che, dopo aver scoperto un misterioso gioco, si ritrova in un villaggio nel Medioevo e deve affrontare ogni notte pericolosi lupi mannari.

Nel cast di Lupi Mannari troviamo Franck Dubosc, Suzanne Clément, Jean Reno, Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi, Bruno Gouery, Lisa Do Couto Teixeira, Raphaël Romand, Alizée Caugnies e David Salles.

Già dal trailer è facile vederne le atmosfere. È notte. Tutto il villaggio si addormenta. Ora ci sono delle bestie tra i villaggi di Thiercelieux. Il personaggio di Franck Dubosc avvia una partita di Lupi Mannari con la sua famiglia e attiva un meccanismo della scatola del gioco, in stile Jumanji.

È allora che la famiglia viaggia nel passato e si ritrova in un villaggio medievale nel 1497. Se vuole tornare a casa sana e salva, dovrà smascherare ed eliminare i lupi mannari, dall’aspetto piuttosto mostruoso e spaventoso.

Il poster originale del film Netflix Lupi mannari.

Le regole del gioco

Lupi Mannari di Roccascura, da cui trae ispirazione il film Netflix Lupi mannari, è un famoso gioco da tavolo di ruolo e deduzione sociale. È stato creato nel 2001 da Philippe des Pallières e Hervé Marly, ispirato al classico gioco di ruolo Mafia. Il gioco è ambientato in un piccolo villaggio chiamato Roccascura (o Thiercelieux, in originale) dove alcuni degli abitanti sono segretamente lupi mannari, mentre gli altri sono semplici umani. L'obiettivo principale del gioco dipende dal ruolo che si interpreta: gli umani devono smascherare ed eliminare i lupi mannari, mentre i lupi mannari devono cercare di eliminare tutti gli abitanti del villaggio senza essere scoperti.

Come si gioca

Il gioco si svolge in turni notturni e diurni. Ogni giocatore riceve una carta che indica il proprio ruolo (umano, lupo mannaro o altri personaggi speciali) e lo tiene segreto agli altri. Durante la notte, i lupi mannari si svegliano e scelgono segretamente un umano da eliminare, mentre alcuni personaggi speciali, come la veggente, possono usare le loro abilità speciali per raccogliere informazioni. Di giorno, tutti i giocatori discutono per cercare di capire chi siano i lupi mannari, con la possibilità di votare per l'eliminazione di un giocatore che si sospetta essere un lupo mannaro.

Il gioco continua alternando turni di notte e giorno finché uno dei gruppi non vince. Oltre agli umani e ai lupi mannari, il gioco può includere diversi ruoli speciali come il veggente (può ogni notte scoprire il ruolo di un altro giocatore), la guardia del corpo (può proteggere un giocatore ogni notte dagli attacchi dei lupi mannari), la strega (ha due pozioni, una per salvare un giocatore e una per uccidere) e Cupido (lega due giocatori come amanti, che vinceranno insieme se sopravvivono fino alla fine).

Come ogni gioco di ruolo, si basa molto sulla comunicazione, il bluff e l'analisi del comportamento dei giocatori.

Lupi mannari: Le foto del film 1 / 29 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 10/29 11/29 12/29 13/29 14/29 15/29 16/29 17/29 18/29 19/29 20/29 21/29 22/29 23/29 24/29 25/29 26/29 27/29 28/29 29/29 PREV NEXT