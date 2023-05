E cco le ispirazioni per fare regali divertenti e guardare al lato ironico e scanzonato della vita

Regali divertenti

Che cosa regalare a chi ha già tutto? Spesso e volentieri in caso di compleanni di amici (e non solo) non sappiamo davvero più cosa regalare. In questi casi può essere una grande idea optare per regali divertenti. Sono idee a volte piccole-piccole, ma con uno spiccato senso dell'umorismo: sanno giocare con il lato ironico della vita. Proprio per questo, in profondità portano un messaggio incredibilmente serio: ci ricordano di prendere l'esistenza con leggerezza.

Fra le ispirazioni per un regalo divertente ci sono sicuramente le idee personalizzate. A fare la differenza non sarà l'oggetto, bensì la persona a cui è destinato. Come sempre, la regola di cui tener conto è pensare davvero all'altro: osservare, cogliere al volo un pensiero o un discorso fatto, saper fare attenzione a ciò che realmente interessa alla persona in questione. Ecco alcune idee regalo divertenti con cui sorridere insieme.

Regali divertenti per amanti del design

Credi che regalare un neon sia l'antitesi del divertente? Ti sbagli. Sfumature intense fluo e parole scelte ad hoc renderanno l'idea della lampada un regalo per la casa originale e coloratissimo. L'ispirazione per chi ama design e creatività.

Regali divertenti per lui: calzini giocosi

Idea perfetta per un regalo per un lui, non troppo impegnativa, ma che può essere comunque ben pensata. I calzini con fantasie simpatiche, colorate o ispirate a videogiochi sono ormai "socialmente accettati", e sono l'idea perfetta se il destinatario del regalo è qualcuno che non si prende troppo sul serio.

Che cosa ne dici di una bottiglia o un martello in una versione decisamente speciale? Personalizzare un oggetto significa regalargli un'anima nuova e trasformare con un pizzico di buon umore le cose utili a cui abbiamo ormai fatto abitudine nella vita quotidiana.

La coperta divertente

A forma di foglia di lattuga, capace di illuminarsi al buio o avvolgente (come una pizza!): la coperta è la compagna di divano perfetta per le serate casalinghe, un'alleata di relax ancora più simpatica quando al morbido comfort si intreccia una fantasia deliziosamente ironica.

Abbigliamento divertente

A fare la differenza, ovviamente, sono i colori e le parole che andranno a corredare un capo, che sia la t-shirt o i pantaloni, che di per sé potrebbero essere uguali a tanti altri. Discrezione? No, grazie! Ricordati di osare.

Cappelli divertenti

Un cappello buffo, da sfoggiare in occasione di una festa o una cena oppure per rendere allegre anche le brutte giornate di pioggia e freddo. Cosa ne dici di unire ironia e comfort in un accessorio con cui ridere insieme?

Libri divertenti, le idee

Ci sono libri divertenti per il tema, o l'ironia con cui sono trattati e libri che sanno prendere anche i contenuti più seri attraverso una prospettiva divertente. Non c'è limite alla fantasia e all'immaginazione, basta trovare il libro giusto. Persino imparare una nuova lingua o affrontare uno scoglio come la chimica e la matematica sapranno farti trovare un lato divertente.

Idea regalo: il peluche gigante

Morbido, tutto da abbracciare e magari immenso, tanto da trasformarsi in pouf o divano: il peluche gigante è l'idea regalo divertente perfetta a ogni età. Lo amiamo perché in fondo sa toccare la parte di noi più legata all'infanzia, alle cose belle e agli abbracci in cui tuffarsi senza ritegno, con gioia infinita e senso del gioco.

