R egalare un gioco da tavolo è l'idea perfetta e utile, perché diventeranno il passatempo preferito nella comitiva di amici e in famiglia: ecco la guida alla scelta



Guida ai giochi da tavolo da regalare

Hanno costituito uno dei fenomi della pandemia: sì, stiamo parlando dei giochi da tavolo. Amati da bambini, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta quando smartphone e computer erano di là da venire, in realtà non sono mai davvero passati di moda. E dopo che cause di forza maggiore ci hanno fatto riscoprire la dimensione casalinga i giochi da tavolo si sono riaffermati sempre di più grazie al loro potere aggregante. Anche per questo i giochi da tavolo sono un'idea regalo perfetta in molte occasioni.

Giocare insieme a tutta la famiglia e gli amici significa riuscire a creare un'atmosfera speciale capace di coinvolgere ogni persona, stimolare il senso del gruppo e... il divertimento è assicurato! Perché in fondo è proprio questo che ci ricordano i giochi di società: non importa vincere. Importa divertirsi insieme: il valore autentico sono le ore trascorse gomito a gomito, è questo che porteremo nel cuore per il resto della vita.

Se non sai quali giochi da tavolo da regalare scegliere, abbiamo preparato una piccola guida per orientarti alla scelta: buona lettura e buon divertimento!

Risiko, il gioco per gli amanti della strategia

Esiste nella versione classica e in quella... Time Attack! Perché uno degli ostacoli fondamentali del Risiko è la questione del tempo. Diffuso negli anni Settanta, "RisiKo!" è la versione italiana del wargame Risk, ideato in Francia dal regista Albert Lamorisse e pubblicato con il titolo "La conquête du monde" per la prima volta nel 1957. Impossibile non averlo a casa.

Monopoly

Un altro grande classico fra i giochi da tavola per le sfide in famiglia e con gli amici è Monopoly. Pensa che sulle origini di questo gioco ancora si discute, tuttavia pare che sia stato inventato dall'ingegnere Charles B. Darrow in un momento in cui si trovava senza lavoro. Basato sulla compravendita di terreni e di immobili, la casa editrice a cui era stato proposto, la Parker Brothers, lo rifiutò una prima volta nel 1934, ma l'autore lo mise in vendita sostenendo da solo le spese di produzione... e il successo fu immediato! Il meccanismo di base del gioco sembra sia stato ideato all'inizio del Novecento per scopi didattici: Elizabeth Magie, imprenditrice e autrice di giochi nata negli Stati Uniti, aveva ideato "The Landlord's Game" come strumento per insegnare la teoria dell'imposta unica dell'economista Henry George.

Giochi da tavola... vintage

Fra i giochi di società più amati dai bambini nati negli anni Ottanta e Novanta c'è "Brivido". Le regole sono molto semplici perché si tratta di una sorta di gioco dell'oca, tuttavia al di là del meccanismo è l'ambientazione a fare la differenza: fantasmi, trabocchetti e uno scenario thriller capace di diventare 3D. Aggiungi popcorn, le risate degli amici di sempre e le luci basse... l'atmosfera è fatta!

Taboo! Non dire... quella parola!

Questo gioco è stato inventato alla fine degli anni Ottanta, ma ancora oggi è un classico fra i giochi di società. Ci si divide in squadre e lo scopo del gioco è far indovinare ai propri compagni una certa parola... senza nominarla! Risate a volontà e divertimento assicurato.

Trivial pursuit

Il significato di questo gioco potrebbe tradursi in qualcosa di simile a "scopo futile", o "ricerca banale": è stato deciso dalla moglie del suo inventore, il giornalista Chris Haney, che lo inventa nel 1979 a Montreal per poi lanciarlo sul mercato tre anni dopo. Distribuito in 26 Paesi nel mondo e tradotto in 17 lingue, è il gioco di società che sa divertire chi ama fare domande. Oggi è uno dei giochi più venduti insieme a Monpoly e Scarabeo.

Scarabeo

Tu come te la cavi a Scarabeo? Si tratta della variante italiana del celebre "Scrabble", ideato nel 1938 da Alfred Mosher Butts, architetto disoccupato di New York. Come nel corrispettivo americano si basa sulla formazione di parole di senso compiuto, tuttavia esistono alcune differenze fondamental. Un esempio? Oltre alla differenza nel numero di tessere iniziali (8 lettere a testa nello "Scarabeo" contro le 120 previste dallo "Scrabble"), nello "Scarabeo" ogni nuova parola deve incrociarsi sempre con una già presente in tavola, invece nello Scrabble si gioca a "striscio", ovvero le nuove parole possono essere create affiancandosi alle precedenti.

Gioco da tavolo... thriller!

Dedicato agli amanti del paranormale e delle atmosfere gotiche, la casa editrice Asmodee Italia si occupa della creazione e distribuzione di giochi da tavolo e giochi di ruolo. Avrai a disposizione carte Abilità e ti trasformerai in un eroe affrontando attacchi e tenebre.

Uno!

Chi non conosce il celebre "Uno"? Gioco da carte in cui si devono abbinare carte e colori amato anche dai più piccoli, è l'ideale per coinvolgere tutta la famiglia... ovunque! Perfetto da portare facilmente in borsa e sfoderare in viaggio, durante le attese al ristorante e o durante la prossima cena. Buon divertimento!

Indovina chi?

Fra i giochi da tavola che hanno fatto la storia c'è "Indovina Chi?". Nasce in Gran Bretagna negli anni Ottanta e combina memoria, intuizione e una sana curiosità. Un gioco da tenere in casa per nostalgici degli anni passati... o da far conoscere alle nuove generazioni!

Vita, per giocare.... con tutta la famiglia!

Il Gioco della Vita, che negli Stati Uniti e in UK è stato diffuso come "Life", originariamente è stato sviluppato da un matematico, John Conway. Era la fine degli anni Sessanta e "Life" in breve si è trasformato in un trend. Il motivo? Aiuta l'auto-organizzazione e costituisce una riflessione sulla capacità di scelta. Oggi esiste in differenti versioni, anche tridimensionale o videogioco. Sei pronto alla sfida? Buon divertimento!

