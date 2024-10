I più bei libri da leggere questo autunno

Q ual è il prossimo libro sulla tua lista dei desideri? Ecco una selezione di nuove uscite autunnali, che ti accompagneranno nelle giornate - uggiose o no - di questi mesi e nelle lunghe serate in relax

Per chi ama leggere l'autunno è una stagione speciale, all'insegna di libri e divano godendo della pioggia e delle lunghe serate in relax: immergersi nelle proprie letture preferite è un piacere senza prezzo.

Libri da leggere questo autunno: i titoli da ordinare adesso

Hai già fatto il punto su tutte le nuove uscite? Qui trovi una selezione di libri da leggere questo autunno, ecco i titoli da segnare sulla tua lista dei desideri e ordinare... subito!

LEGGI ANCHE - Tutti i regali per chi ama l'autunno

Ebook reader: le novità

A proposito, c'è una novità che gli appassionati aspettavano da un po': si tratta del nuovo Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori, che finalmente permetterà una nuova esperienza di lettura. Nella famiglia Kindle arrivano anche la nuova versione di Kindle Scribe, con un'esperienza di scrittura potenziata ideale per prendere appunti direttamente sulla pagina del libro proprio come faremmo sulla carta, oltre a Kindle Paperwhite, progettato per essere ancora più sottile, veloce e con una durata delle batterie fino a 3 mesi.

L'ultima lettera al mondo dell'attivista russo

Edito dalla casa editrice Knopf e in Italia da Mondadori, il 22 ottobre arriva in libreria il memoir di Alexei Navalny, "Patriot", che l'attivista russo inizia a scrivere nel 2020 poco dopo il suo avvelenamento. Nel libro viene raccontata la politica, gli attentati, il matrimonio e la famiglia, ma anche la tensione verso la libertà che impone moralmente il coraggio e la capacità di andare contro ogni forma di dittatura. Navalny, che era stato condannato a 19 anni di prigione, risultava cancellato dagli elenchi dal dicembre 2023: il 16 febbraio 2024 viene notificata la notizia della sua morte, avvenuta in cacere per "sindrome da morte improvvisa".

Per meditare sull'arte e sulla bellezza

Dal 29 ottobre potremo leggere "Notte di luna con Van Gogh e altri incontri intimi nella storia dell'arte" di Raffaella Arpiani, artista, curatrice e insegnante, la quale ha dato il via al fortunato progetto “Arte essenziale”, per esplorare l'arte con un approccio intimo e originale, in grado di trasformare l'incontro con gli artisti in un viaggio alla scoperta di noi stessi e dell'esistenza. Il libro può essere acquistato con Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o Carta del Docente.

Sulla gravidanza e la genitorialità

Dal 25 ottobre 2024 è disponibile il nuovo libro di Eva Benelli, "Gravidanza per altre persone. Tra disinformazione, discriminazioni e diritti negati", pubblicato da Bollati Boringhieri. Ha creato un intenso dibattito l'approvazione in prima lettura durante l’estate 2023 da parte della Camera dei deputati la proposta di legge che rende la gestazione per altri «reato universale»: un altro caso che ci ha scosso profondamente - e di cui non si parla ancora abbastanza - è la decisione della Corte di Cassazio di negare a due donne la trascrivibilità dell’atto di nascita del proprio figlio, nato all’estero da fecondazione eterologa. A che punto ci troviamo con la genitorialità? Quale futuro desideriamo per i nostri figli? Quali tutele ci aspettiamo dal governo? Ecco un interessante spunto per informarci e saperne di più su questi temi.

Per riflettere sulle guerre

Ci sono momenti storici in cui diventa importante (ri)leggere i grandi classici e meditare sul presente in vista di un futuro migliore. Come l'opera del celebre etologo Konrad Lorenz, Premio Nobel 1973, che oggi torna a essere pubblicata in una nuova edizione pubblicata da Piano B edizioni. Disponibile dal 7 novembre "L'uccisione dei propri simili" di Konrad Lorenz può trasformarsi in una lettura anche a scuola, attraverso cui esplorare le cause biologiche e sociali dell'aggressività, introdurre il discorso della violenza e riflettere sulle guerre attuali, che oggi, uccidendo a distanza, neutralizzano i meccanismi dell'inibizione istintiva. Come lavorare sulla nostra responsabilità morale e sui compiti delle nuove generazioni rispetto all'eredità del mondo?

Passione fantasy

Il 29 ottobre esce la "La terza gemma" di Chiara Cecilia Santamaria (@machedavvero), sequel del fantasy "Le Cinque Rive". Un libro per chi ama calarsi in atmosfere fantastiche per andare alla scoperta - autentica - della propria identità, riconoscere e accettare la propria storia, le aspettative tradite e l’amore in ogni sua forma. Lettura adatta anche per gli adolescenti.

Sul benessere e la salute

Dal 5 novembre sarà disponibile "Il gene della felicità. Il potere curativo del metodo Happygenetica", scritto dal formatore e coach Richard Romagnoli insieme al Prof. Pier Mario Biava, esperto di epigenetica. Il libro, che si fonda sulle attuali ricerche sul campo, desidera esplorare la possibilità di "riprogrammazione" del nostro corpo attraverso nuove abitudini, dall'effetto allegria all'alimentazione e l'educazione alle emozioni. Una lettura per pensare a noi stessi e alle nostre rivoluzioni personali.

New York, 2020: una portinaia e un libro di racconti

La meravigliosa penna di Margaret Atwood insieme alla maestria di Douglas Preston riesce a dipanare il filo di una storia in cui a emergere è, come sempre, l'essere umano con le sue storie, i sogni e le sconfitte, il tempo e le vendette: sopra la testa il cielo di New York e le riunioni di un gruppo di inquilini al crepuscolo, sul tetto del palazzo dove abitano; incontri che diventano sessioni di racconti fra il reale e l'immaginario. Un romanzo per chi ama calarsi nelle emozioni e riflettere sull'esistenza.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.