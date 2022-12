L a domanda che tutti ci siamo fatto almeno una volta: come trovare un'idea regalo valida per le proverbiali persone che "hanno già tutto"?

Che cosa regalare a una persona che ha già tutto?

Che cosa regalare a una persona che ha già tutto? Tralasciando i moralismi anti-consumismo, è un fatto che fare regali ad alcune persone è davvero complesso, non tanto perché possano permettersi di comprare qualunque cosa, ma anche perché magari hanno gusti molto particolari.

Ed ecco che che ogni anno, quando arriva il momento dei regali di Natale o di compleanno scatta l'indecisione totale su cosa regalare. Ovviamente quello che ci serve è un'idea regalo originale, ma non sempre è facile trovarla

Prima regola: quando non sappiamo cosa regalare non c'è bisogno di compensare con un regalo costoso. Si può anche puntare su un oggetto piccolissimo, ma capace di fare la differenza soprattutto nella vita di tutti i giorni. Non ci sarà cosa più bella che aggiungere un sorriso alla solita routine.

Una delle mancanze più grandi che avvertiamo riguarda il tempo: i momenti da passare con chi amiamo, ma anche il tempo con noi stessi e gli hobby che ci fanno divertire... ne siamo tragicamente carenti! A volte è proprio un regalo a costringerci a ritagliare un attimo tutto per noi da dedicare al tempo libero: potrebbe essere l'occasione giusta per godersi il relax tanto rimandato o una nuova passione da esplorare.

Ecco allora alcune ispirazioni per un regalo adatto a tutti quelli che hanno già tutto.

Regali per la casa per chi ha già tutto

Se c'è una cosa che in cucina si rovina velocemente è l'attrezzatura, a partire da grembiule e guanti da forno fino al necessario per cucinare, come cucchiai e utensili. Che cosa ne dici di un grembiule speciale personalizzato con una dedica? Invece, per chi rispetto ai fornelli predilige la spa sì al soffione per la doccia basato sulla cromoterapia, le bombe profumate per la vasca da bagno (non sono mai abbastanza) o persino la vasca idromassaggio gonfiabile riscaldata: relax garantito, direttamente a casa propria.

Giochi non solo per ragazzi

Chi ha detto che si smette di giocare dopo l'infanzia? Il gioco è esattamente ciò che dovremmo recuperare, a ogni età. Giocare combatte l'invecchiamento e la depressione, ci dona più carica ed energia: è capace di farci scoprire nuove sorgenti creative e trovare la connessione con una vitalità che non credevamo più di possedere. Da soli o in compagnia, la sfida è trovare l'idea regalo con il gioco di società più adatto per la persona destinata a riceverlo.

Regali personalizzati

Che sia la classica t-shirt, magari della squadra preferita, lo zerbino di casa o i bicchieri, idea originale per gli amanti del vino, è la dedica a fare la differenza: un regalo personalizzato ti permetterà di trasformare il solito oggetto in un piccolo dono unico nel suo genere, da custodire negli anni e nel cuore.

Regalare un'esperienza: le idee migliori

Che cosa ama fare la persona a cui stai pensando? Punta su un'attività che potrebbe piacerle o, all'opposto, su qualcosa mai sperimentato prima (potrebbe essere una scoperta!). Fuga in spa per non ha mai tempo per fermarsi, esperienze di enogastronomia per tutti i curiosi e i viaggiatori golosi, o, ancora, week end d'arte, cene romantiche, gite alla scoperta di nuove geografie: l'ispirazione giusta è dietro l'angolo, lasciati guidare dal cuore.

La persona a cui stai pensando non ama leggere? Errore! Non si tratta di regalare un libro agli appassionati, anzi, nel caso di un lettore accanito la scelta del libro giusto potrebbe essere una vera e propria impresa impossibile. Al contrario, la vera questione è imparare a osservare i gusti e le passioni dell'altro. Per esempio, per un cuoco o un appassionato di cucina l'idea regalo potrebbe essere un libro di ricette di un altro paese o un nuovo metodo da sperimentare. Esistono libri di botanica, fotografia, grafica, fumetto; libri per imparare a fare cose, dal manuale di giardinaggio a quello per il bricolage, senza contare oggetti come l'eReader, il lettore che consentirà di scegliere tanti volumi da una parte all'altra del mondo, subito disponibili e a prezzi inferiori.

Idee regalo golose

Il regalo che sappia rendere felici le nostre papille gustative è sempre un evergreen perché colpisce nel segno, risveglia la passione per il gusto e può essere condiviso, dunque è capace di moltiplicare il piacere, fatto non scontato. Punta sulle prelibatezze che provengono da regioni o Paesi sconosciuti, magari da abbinare con un elettrodomestico speciale, come la macchina per il popcorn e la fontana di cioccolato, oppure un libro a tema o un film: sarà come viaggiare in tutto il mondo sulle ali della fantasia.

Musica, idea regalo per tutte l'età

Rock, metal, classica, lirica, jazz... quanta musica fa ballare il mondo! La musica ci fa vibrare di energia e sa accompagnare ogni momento, dai più lieti a quelli difficili. Un regalo è l'occasione per donare una grande raccolta oppure far scoprire un nuovo autore. O magari cogliere lo spunto per migliorare il piacere dell'ascolto grazie a un nuovo oggetto, per esempio le casse portatili o per la casa, oppure la valigia giradischi.

Regali tecnologici

Che cosa ne dici del proiettore portatile? Oppure le cuffie bluetooth, idea semplice ma estremamente utile per lavorare (ovunque!) in smart working e accettare riunioni in video senza brutte figure quando meno te l'aspetti. A volte l'oggetto giusto è piccolo ma capace di fare la differenza, come lo speaker bluetooth wireless, le casse mini portatili da tenere con sé ovunque. O un visore per la realtà virtuale, per veri appassionati di tecnologia.

