S ei in cerca di un'ispirazione per la casa? Ecco le idee per realizzare un dolce nido all'insegna del relax e del calore

Regali per la casa

Casa, quanto parla di noi e di ciò che amiamo? Lo spazio in cui viviamo riflette certamente il nostro e racconta come ci sentiamo dentro. Per questo i regali per la casa sono un pensiero spesso molto apprezzato per le amicizie più strette o non solo.

Che sia per il nuovo trasloco o per rinnovare le solite pareti, un'idea regalo per la casa colpisce al cuore quando sa intuire le necessità del momento e dare spazio a nuove energie. E poi si può spaziare tra una enorme varietà di idee, dalle più frivole alle più utili.

Regali utili per la cucina

Macchina per il caffè come al bar, la cara vecchia moka o magari la macchina per il caffè americano? In cucina le ispirazioni per un regalo utile sono tantissime, dalle tazze per il caffè o i bicchieri, ai piccoli e grandi utensili per la preparazione dei cibi. Pentola a pressione, vaporiera, palette e stampi o una forma per biscotti e pane: libera la fantasia.

Regali utili per la casa

Se c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo è che il tempo scarseggia, quello per le pulizie in particolare: c'è bisogno di avere una buona organizzazione di casa, oltre a spazi facili da smontare e rimontare, con il meno ingombro possibile. L'alleata delle pulizie veloci? La scopa elettrica, leggerissima quindi perfetta anche per chi soffre di mal di schiena, senza filo, facile da ricaricare e utilizzare anche dopo i pasti, oppure sui divani. In alternativa, la classica aspirapolvere, meglio se senza sacco. Non sarà un regalo romantico, ma in casa farà davvero la differenza.

Idee regalo per il bagno

Fra le idee regalo ecologiche e sostenibili troviamo i prodotti utili per la cura di sé. Ricorda che un semplice shampoo o un sapone può fare la differenza quando è scelto con il cuore. A proposito, perché non cogliere l'ispirazione per eliminare l'usa e getta anche in bagno? Invece dei soliti saponi usa e getta sì ai dispenser e bottiglie in vetro e ceramica, da scegliere nel proprio stile preferito e ricaricare di volta in volta con una fragranza speciale.

Idea regalo per l'arredamento relax

Comodo come una poltrona, ma facile da spostare e riposizionare ovunque: è il pouf, oggetto di design capace di inserirsi con ironia nella gestione dello spazio e creare un arredamento versatile e trasformista, perfetto per chi ama una casa da reinventare e cambiare costantemente, seguendo l'umore e le necessità del momento. Tu di quale colore sei?

Regali utili per la casa

Se c'è un piccolo oggetto necessario ma difficile da trovare è l'attaccapanni: un indispensabile il cui acquisto, tuttavia, viene spesso rimandato fino al momento in cui trovare quello con l'estro giusto. Adesso puoi trovare l'appendiabiti perfetto a seconda dello stile che cerchi, in tante forme e colori diversi. Altri idee utili per la casa sono i dispenser, che aiutano a organizzare, e le scatole, da trasformare a seconda dell'uso.

Idee per arredare con la luce

La lampada proiettore è l'ispirazione che piace ai bambini e non solo. L'idea per traformare il soffitto in un cielo pieno di stelle o nella magia dell'oceano, con tanto di suoni e melodie: basta posizionare la lampada in un angolo e all'arrivo del buio la casa diventerà una magia. In alternativa, il diffusore di aromi con effetto cromoterapia: durante l'inverno permetterà di purificare l'aria di casa grazie agli oli essenziali rivestendo le solite pareti con nuovi colori e luci.

Regali ecosostenibili per la casa

Fra le ispirazioni ecosostenibili per la casa tutto ciò che ha a che fare con i tessuti: è un dono che non passerà inosservato, perché sperimentiamo ogni giorno le sue conseguenze sulla pelle. Asciugamani, teli per il bagno, strofinacci da destinare alla cucina ma anche coperte e lenzuola per il letto o il divano: morbidezza, materiali naturali e lavorazioni frutto dell'artigianato locale sono la chiave per comportarci bene con l'ambiente e con noi stessi.

Per il salotto: idee regalo

Un regalo decisamente importante la credenza in legno massello per il salotto o la libreria, magari da utilizzare anche come parete divisoria per separare un open space in modo gentile: i mobili costituiscono l'anima della casa. A volte sentiamo il bisogno di rinnovare la casa, soprattutto quando entriamo in un nuovo periodo, come l'arrivo di un figlio oppure il trasloco in una differente dimora. Si tratta di un'occasione imperdibile per fare spazio, anche dentro di noi, a emozioni nuove e regalare alla casa il cambiamento che stiamo vivendo. Aggiungerà leggerezza e bellezza alla nostra quotidianità.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.