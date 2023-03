I regali tecnologici possono essere adatti davvero alle esigenze di tutti, e infatti sono un bel passpartout quando non sappiamo cosa regalare: tutte le idee tech da regalare nella nostra guida

Regali tecnologici

Come orientarsi nella scelta di un regalo tecnologico? Scegliere regali tech è una buona idea non solo se siamo alle prese con un appassionato di elettronica o tecnologia. Molto spesso l'accessorio tecnologico giusto rende la vita più semplice anche a chi non esattamente un nerd, e quindi è apprezzatissimo.

Il modo migliore per trovare i regali tecnologici giusti è chiederci che cosa potrebbe migliorare la vita quotidiana al destinatario del regalo. La passione hi tech può entusiasmare anche quelli in apparenza più ostili. Di seguito trovate la nostra raccolta di idee regalo tech, dove troverete una vasta selezione di gadget e dispositivi innovativi per soddisfare le esigenze di tutti. Dalle ultime novità nel mondo degli smartphone e dei tablet, ai gadget per il fitness e per la casa intelligente, la nostra raccolta di regali tecnologici è il posto perfetto per trovare il regalo perfetto per qualsiasi occasione. Buona lettura!

Idee tecnologiche per chi ama leggere e scrivere

L'idea regalo per gli amanti della scrittura e della lettura unisce entrambe queste passioni. Se l'Ebook reader ormai da anni aiuta la lettura in tanti contesti perché con un peso ridotto al minimo può contenere tanti volumi, anche in lingua straniera, e essere utilizzato anche in condizioni di scarsa illuminazione, in questo caso l'innovazione tecnologica aggiunge il fattore scrittura. Si tratta di una penna che permette di creare appunti, diari e schizzi, oltre a rendere possibile l'importazione ed esportazione di questi documenti.

Telecomando vocale

Cercare i programmi televisivi preferiti, parlare con Alexa o modificare il volume non sarà più un problema: la soluzione per chi litiga sempre con i telecomandi o gli occhiali. Grazie al nuovo Fire TV Cube è possibile gestire tutto con la voce: è un lettore multimediale di nuova generazione per lo streaming in grado di controllare e connettere tv, altoparlanti, audio, Alexa e piattaforme per l'intrattenimento.

Piccole idee regalo tecnologiche

Cosa ne dici del cappello Bluetooth invernale, da uomo o donna? Dotato di luce LED e funzioni di Bluetooth, può diventare estremamente utile in campeggio e in viaggio, ma anche durante le sedute di jogging, le passeggiate serali o in bicicletta. Fra le piccole idee regalo geek simpatiche è possibile puntare anche su oggetti come il braccialetto di ricarica (perfetto per chi perde sempre di vista il caricabatteria) o le chiavette USB, anche in formato portachiave.

Idee per una lampada high-tech

Lampada da tavolo per lo studio o da posizionare sul comodino e stazione di ricarica USB: due funzioni in un solo oggetto. Che dire? Dedicato a tutti quelli che vanno a dormire... salvo poi ricordarsi di dover ricaricare lo smartphone!

Idee per chi usa lo smartphone come schermo

Anche tu tendi a guardare video e contenuti multimediali sullo schermo dello smartphone? A volte capita anche a scuola e sul lavoro di dover consultare velocemente materiale disponibile sul telefono: per evitare di affaticare la vista e godersi le immagini e i video al meglio è disponibile la lente di ingrandimento per smartphone, un supporto che funziona come un enlarge screen. Visione e distanza sono regolabili e una volta terminato l'utilizzo potrà essere comodamente riposta in borsa.

Idee regalo per chi perde sempre tutto

La tecnologia aiuta anche i distratti che di solito tendono a perdere sempre tutto. Ad aiutarti a ritrovare chiavi, valigia e la borsa ora ci pensa un dispositivo come il localizzatore Bluetooth di oggetti. Mai più perdite di tempo a cercare cose per casa e ufficio!

Idee regalo per la casa intelligente

Lampadine smart, dispositivi con comandi vocali, videocamere di sicurezza wireless e non solo: per esempio, con il vaso intelligente è possibile creare un piccolo angolo verde fra le pareti di casa dotato di irrigazione automatica. La casa diventa intelligente perché più facile da gestire e aiuta a organizzare meglio la vita quotidiana, anche in remoto.

Idee per chi fa tutto con lo smartphone.

Fra i regali pensati per chi è smartphone dipendente la tastiera, ideale per scrivere e lavorare o prendere appunti ovunque, facile da tenere in borsa ma anche, ovviamente, docking station, proiettore e mini casse. Con lo smartphone si può proprio fare tutto, dalla visione dei film preferiti al lavoro e lo studio, senza limiti per la tua creatività.

La fotocamera a sviluppo istantaneo

Ecco un'idea super simpatica e davvero adatta a tutt*: la fotocamera a sviluppo istantaneo è davvero un accessorio sfizioso e perfetto per fare foto con gli amici e fare il pieno di istantanee di ricordi bellissimi.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.