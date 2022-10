L e idee per un regalo di Natale speciale per tutte le tue amiche sono qui: ecco una raccolta con tante idee regalo di Natale davvero per tutti i gusti

Regali di Natale per le amiche

I regali di Natale per le amiche sono i forse i più pensati. Le amiche sono fra le persone che ci conoscono meglio: sanno i nostri drammi e i nostri sogni, combattono e sperano insieme a noi. Sono alleate e sorelle. Ogni amicizia è diversa e ha tempi di crescita tutti suoi, ecco perché a volte una persona che conosciamo da pochissimo può entrare immediatamente nel cuore: accade quando scorre una sintonia profonda, un feeling dell'anima.

Anche per questo spesso il Natale lo festeggiamo soprattutto insieme alle amiche, e pensare a un regalo sentito è praticamente obbligatorio. Se sei in cerca di idee regalo di Natale per le amiche, di seguito abbiamo raccolta gift guide super completa, che va dalle idee regalo più prezione fino ai regali di Natale economici e ai classici pensierini natalizi. Non è detto infatti il budget debba essere enorme.

Certo, il Natale può trasformarsi nell'occasione per un regalo importante, in grado di realizzare un piccolo desiderio segreto, oppure semplicemente per manifestare il nostro affetto con un pensiero originale. L'importante è che venga dal cuore, proprio come il rapporto che c'è fra noi: onesto, sincero, pieno d'ispirazione.

Un gioiello per l'amica del cuore

Che sia il ciondolo, un bracciale o la collana, un gioiello si trasforma in un simbolo portafortuna, un abbraccio capace di trasmetterci energia e darci coraggio quando serve: un amuleto con cui combattere contro i guai della vita quotidiana. Hai mai sentito parlare di anelli come il nodo dell'amicizia? Un simbolo che arriva da lontano.

Ferma un momento felice

Che cosa ne dici di fermare il tempo e inquadrare un momento felice? Nel vero senso del termine: scegli il momento, stampalo su carta e fanne un quadro, di piccole o grandi dimensioni a seconda del gusto. Se sei indecisa niente paura, puoi sempre optare per una cornice multipla che consenta di creare un collage o una cornice digitale, con tanti scatti che scorrono.

Quando c'è bisogno di un abbraccio

Le amiche ci sono sempre quando serve un abbraccio e se non ci sono... arriva il cuscino creato apposta per i momenti in cui ce n'è bisogno! Per le amiche single (e non solo!) la versione "fidanzato" con tanto di muscoli imbottiti e braccio di sostegno: il compagno di divano che non farà ingelosire proprio nessuno, un cuscino tutto da abbracciare.

Regali di Natale personalizzati

Hai scelto un oggetto o un capo d'abbigliamento? Aggiungi una frase pensata appositamente per la tua amica, sarà emozionante leggerla e tenerla vicino ogni giorno. Può essere un incoraggiamento o un semplice buon giorno ma scritto a modo vostro, speciale perché nel linguaggio che solo voi sapete.

Idee regalo per l'anno nuovo

Si tratta del genere di regalo utili di cui tutti prima o poi avremo bisogno: per esempio, l'agenda dell'anno nuovo (per chi la usa!) oppure il calendario. Potrebbe sembrare superfluo invece un calendario speciale, con una frase d'incoraggiamento oppure in un formato specifico, con i giorni o settimanale a seconda degli impegni, potrebbe rivelarsi un piccolo pensiero felice estremamente funzionale per la scrivania, da lasciare a casa o in ufficio.

Per l'amica fashion che ama la moda

Esiste un limite alle borse di cui una donna può aver bisogno? Con tante tasche, perfetta per le mamme, piccolissima o da ufficio, con il posto per il portatile, la borsa è tutto un mondo: un piccolo universo che contiene le nostre giornate. Ma per l'amica fashion l'idea giusta potrebbe anche aver a che fare con il paio di scarpe o il cappotto del colore giusto, un foulard speciale o... un bonus con cui regalarsi ciò che si desidera!

Idea regalo relax

Il tempo di una cena o una degustazione, il tempo per un pomeriggio dedicato a una fuga nel benessere o il tempo lento di un week end alla scoperta di una città d'arte: l'esperienza è uno dei migliori regali che possiamo fare, insieme ai momenti da dedicare a noi stesse e ciò che amiamo. Viaggiare sempre, ecco l'ispirazione per il prossimo anno.

Regali beauty

La cremina speciale di cui avete parlato o l'olio profumato che desideravi farle sperimentare da tempo, senza contare le piccole chicche capaci di rendere speciale la nostra routine di bellezza quotidiana: l'acqua termale, perfetta da lasciaree in ufficio o portare anche in borsa, le spugne naturali e gli oli essenziali, il diffusore... l'occorrente per creare un rituale spa ovunque! Tutto scelto fra i prodotti etici che fanno bene all'ambiente e non sono testati sugli animali: per essere più buoni e non solo a Natale, ovviamente!

