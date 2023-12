M issione regali di Natale per lui: se non hai idee su cosa regalare a Natale a fidanzati, amici e uomini della tua vita in genere, puoi ispirarti qui

Regali di Natale per lui

Sei in cerca dei regali di Natale per lui? Quando il mese di dicembre si avvicina (e con "si avvicina" intendiamo anche 2 o 3 mesi prima) chiunque sia accoppiat* con un lui sa bene che si avvicina il momento di cercare il regalo di Natale per il fidanzato, compagno o marito, e non dimentichiamoci degli amici.

Il task non è dei più semplici: per motivi ancora arcani fare regali per lui risulta sempre più difficile, soprattutto quando si tratta di capire cosa regalare a Natale a un uomo che ha tutto. Ma lasciamo le elucubrazioni filosofiche a un altro momento e concentriamoci sul nostro problema, vale a dire trovare la giusta idea regalo di Natale per il partner o per l'amico.

Regali di Natale per lui: le tendenze 2023

Quali sono le sue passioni? Questa è la prima domanda da farsi, perché il regalo giusto potrebbe nascondersi fra le pieghe del non detto o in un discorso fatto per caso. Anche dopo tanti anni di vita insieme è importante captare i piccoli messaggi che ti rivelano cosa regalare al tuo lui o al tuo migliore amico. Natale si trasforma nell'occasione per regalare un sorriso con un' regalo'idea azzeccata, tagliata su misura sui suoi sogni e capace di risvegliare la passione (non solo amorosa, ma anche in fatto di hobby!).

Dai grandi classici, come il capo di abbigliamento o gli accessori tecnologici utili, a un pensiero insolito, ecco alcune idee per il regalo di Natale per il fidanzato originale, da scartare insieme sotto l'albero, o per un amico di vecchia data. A proposito, perché non scegliere un regalo fai da te di Natale per lui? In fondo, il tempo che passiamo insieme è il vero dono dell'amore. Per chi li ama poi ci sono i calendari dell'avvento.

Regali di Natale moda per lui

Elegante o ironico? Persino il completo da uomo con i motivi giusti riesce a fondere l'occasione formale con lo stile scanzonato. C'è bisogno di sorridere e prendere la vita (almeno un po') più alla leggera: iniziare dall'abbigliamento sarà un modo per mettere pepe alla solita routine e farsi una risata insieme.

Regali di Natale legati agli hobby

C'è chi ama le lunghe camminate all'alba in montagna, magari a trovare funghi, e chi sprofondare nella lettura o collezionare francobolli, dipingere, assemblare e costruire. Se il tuo lui è un appassionato di modellini che cosa ne dici di una creazione da realizzare insieme? In alternativa, un puzzle gigante: sarà l'hobby per tutta la famiglia durante le sere d'inverno.

Regali di Natale per uomini sportivi

Fare attività fisica va al di là della semplice idea di appartenere a una disciplina sportiva: il movimento è una filosofia di vita, oltre che una ricetta antiage in grado di aiutarci a invecchiare con sorriso. Indossare i capi d'abbigliamento o gli accessori utili sarà un po' come portare chi amiamo con noi, anche durante l'allenamento. Ecco allora un po' di idee per regali sportivi.

Regali di Natale per la coppia

Nel quotidiano, tra impegni di lavoro e figli o famiglia, la conquista più difficile è il tempo! Tempo per noi, tempo da vivere insieme, tempo per creare e fare o non-fare: tempo per riposarsi, coccolarsi, amarsi. A seconda delle vostre passioni la scelta è vastissima, regalare un'esperienza sarà l'occasione per non rimandare oltre e scegliere un momento tutto per voi.

Regali per lui a misura di passioni

Abbiamo tutti un sogno nel cassetto e ci sono momenti in cui quel sogno va preso e guardato, non è più tempo di rimandare. Che sia il sogno dell'adolescente che si vedeva rockstar o il giro dell'Europa sulla due ruote il fattore chiave è uno: anche i sogni possono diventare realtà. Quindi che si tratti di imparare a suonare uno strumento, di iniziare ad andare in bici, puoi diventare il facilitatore di queste nuove passioni con il regalo giusto.

Regali di Natale per appassionati di cucina

Sono sempre più i numerosi i partner che detengono con orgoglio le chiavi della cucina. Perché non stuzzicare il loro spirito culinario con un nuovo accessorio per la casa? L'idea regalo da gustare insieme. Dall'impastatrice agli utensili utili come il set per biscotti e cioccolatini in silicone o il grembiule da personalizzare, tutto un mondo da leccarsi i baffi.

Regali di Natale sexy per lui

Per lui o per te? Entrambi, ovviamente. Il regalo autentico sarà il piacere, da raggiungere insieme. Tante candele per creare un'atmosfera soft, l'olio da massaggio o giochi erotici da sperimentare, che cosa ne dici del programma per la prossima cena delle feste? Potrebbe rivelarsi una fuga a due indimenticabile.

Idee regalo Natale da uomo per la casa

Dedicato agli amanti del vino e non solo: il cavatappi elettrico, da tenere in bella vista in cucina, e per chi non può fare a meno di immaginare la propria casa come un open bar dove accogliere gli amici il cocktail shaker con tutta l'attrezzatura necessaria per trasformare le serate più belle in una festa. Passione per il fai da te? Ovviamente, trapano e kit per la manutenzione di casa: non passano mai di moda.

Regali di Natale per lui tecnologici

Che cosa ne dici di un caricabatterie wireless? Estremamente utile, è in grado di ricaricare lo smartphone anche in viaggio. Un'idea regalo semplice, ma d'effetto è la cassa portatile da collegare allo smartphone: l'ideale per ascoltare musica e creare atmosfera ovunque. Per un regalo utile: la stampante, per trasferire tutte le vostre foto su carta, da collegare direttamente al telefono.

Idee regali: giochi da piccoli che piacciono anche ai grandi

Dai classici mattoncini da costruzione, anche in versione Technic e da collezione (non hanno età!) ai giochi di società da fare insieme a tutta la famiglia e agli amici: giocare è una cosa seria! Un gioco potrebbe essere l'idea per un regalo di Natale insolito e decisamente divertente.

Regali di Natale per amanti del vino

Cosa ne dici di un tour per vigneti? O magari un oggetto per la casa capace di intercettare la passione di un autentico intenditore, come il decanter o la cantinetta con i ripiani in legno? Fra i regali per gli amanti del vino che non passano mai di moda una bottiglia pregiata o i nuovi assaggi da gustare insieme in occasione delle cene natalizie.

Regali di Natale enogastronomici

Il cesto di Natale colpisce sempre nel segno perché stuzzica e sorprende con i prodotti della tradizione. Un'idea regalo gourmet per tutti, perfetta anche per le persone a cui proprio non sai che cosa regalare.

Regali di Natale per lui originali

Che cosa regalare a chi ha già tutto? Punta sull'originalità. L'ispirazione giusta potrebbe essere a portata di mano, dalle ciabattone morbide per le serate relax in casa al kit per fare la birra o il manuale per sapere tutto sui cocktail.

Regali di Natale per lui selfcare

Anche lui ama prendersi cura di sé. Scegli i profumi che ama di più. Non dimenticare la qualità e l'attenzione per l'ambiente: l'idea regalo per il prossimo Natale potrà trasformarsi in un gesto solidale capace di fare la differenza.

