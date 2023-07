I l delicato e onirico libro di Antoine de Saint-Exupéry è diventato uno dei più citati per via delle sue parole meravigliose, per questo oggi raccogliamo qui le più belle frasi de Il Piccolo Principe, capolavoro per tutte le età

Frasi da Il Piccolo Principe

Poco più di un centinaio di pagine per uno dei libri più incantevoli ed emozionanti mai scritti: Il Piccolo Principe raccoglie moltissime citazioni, frasi belle e aforismi che almeno una volta nella vita abbiamo letto e che ci hanno sicuramente colpito.

Le frasi del Piccolo Principe sono d'ispirazione e sono perfette sia per riflettere sulla vita che per una dedica, o anche per un tatuaggio. Splendide da usare come frasi del buongiorno e della buonanotte. Abbiamo cercato di elencare le più belle: eccole, tutte a vostra disposizione!

Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo: il paese delle lacrime è così misterioso;

Devo pur sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle;

Giudicherai te stesso: è la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri: se riesci a giudicarti bene è segno che sei veramente un saggio;

Gli uomini? Ne esistono, credo, sei o sette. Li ho visti molti anni fa, ma non si mai dove trovarli. Nn hanno radici e questo li imbarazza molto;

L'essenziale è invisibile agli occhi.

Le frasi del Piccolo Principe sulla rosa

Al centro de Il Piccolo Principe c'è il rapporto che il bambino proveniente dall'asteroide ha stretto con la sua rosa. Un rapporto d'amore e dedizione, che nasce quando il fiore era un piccolo seme portato dal vento e cresce man mano che fiorisce. Lo struggente sentimento di nostalgia e tenerezza accompagna i lettori per tutto il tempo, impreziosito da citazioni che commuovono:

I fiori sono deboli, sono ingenui. Si rassicurano come possono: si credono terribili con le loro spine;

Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda;

Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli: il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene;

Il mio fiore è effimero - si disse il Piccolo Principe - e non ha che quattro spine per difendersi. E io l'ho lasciato solo!;

Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sole, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho annaffiata. Perché è lei che ho messo sotto ila campana di vetro. Perché è lei che ho riparata col paravento. Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa;

È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante;

Le frasi d'amore tratte dal Piccolo Principe

L'amore per la sua rosa, sì, ma anche quello in senso molto più generale: l'amore per la vita, l'amore che cresce, l'amore inteso come rispetto, come tenerezza, come insieme di emozioni. Ecco alcune citazioni che lo spiegano:

Quando un mistero è sovraccarico, non si osa disubbidire;

Mi profumava e mi illuminava: non avrei mai dovuto venir via [...]. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per poterlo amare;

Dritto davanti a sé non si può andare molto lontano...;

I baobab prima di diventar grandi cominciano con l'essere piccoli;

Sul pianeta del Piccolo Principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza: dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili, dormono nel segreto della terra, fino a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi;

Sai, quando si è molto tristi si amano i tramonti;

Il Piccolo Principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo che era così fedele alla sua consegna.

Le frasi del Piccolo Principe sull'amicizia

Chi ha letto Il Piccolo Principe lo sa: questo libro così piccolo nasconde al suo interno delle perle luminose, che riguardano non solo l'amore ma anche l'amicizia. Ecco alcune delle frasi sull'amicizia più belle:

Il mio amico non mi dava mai delle spiegazioni. Forse credeva che io fossi come lui;

Mi ammiri molto, veramente? domandò il Vanitoso al Piccolo Principe [...] "Ti ammiro - disse il Piccolo Principe - ma tu che te ne fai?";

Quest'uomo, si disse il Piccolo Principe [...] è il solo che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di altro che non di se stesso;

Dove sono gli uomini? - riprese dopo un po' il Piccolo Principe - Si è un po' soli nel deserto.

- Si è soli anche con gli uomini, disse il Serpente;

- Si è soli anche con gli uomini, disse il Serpente; Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami;

In principio tu ti sederai un po' lontano da me [...] e non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi;

Le frasi della volpe tratte dal Piccolo Principe

È uno dei passaggi più amati del libro, uno dei più citati. E, in effetti, non potrebbe non essere così: il rapporto tra il Piccolo Principe e la Volpe, la loro conoscenza, il loro modo di rapportarsi è una metafora neanche troppo velata sulla bellezza dell'amore e sul suo crescere. Di seguito elenchiamo non solo le citazioni più gettonate, ma anche quelle comuni:

- Vieni a giocare con me - disse il Piccolo Principe alla Volpe - sono così solo!

- Non posso giocare con te - disse la Volpe - non sono addomesticata.

- Cosa vuol dire addomesticare?

- È una cosa da molto dimenticata: vuol dire creare dei legami.

- Non posso giocare con te - disse la Volpe - non sono addomesticata. - Cosa vuol dire addomesticare? - È una cosa da molto dimenticata: vuol dire creare dei legami. Tu fino a ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me, [...] ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo;

Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri passi. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto terra, il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica;

Vedi quei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro, allora sarò meraviglioso quando mi avrai addomesticata: il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano;

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a essere felice. Col passare dell'ora, aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi: scoprirò il prezzo della felicità;

- Cos'è un rito? - chiese il Piccolo Principe

- È una cosa dimenticata da tempo - disse la Volpe - ed è quello che fa un gorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore;

- È una cosa dimenticata da tempo - disse la Volpe - ed è quello che fa un gorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore; La colpa è tua - disse il Piccolo Principe -io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. E ora piangerai!

- È vero, è certo - disse la Volpe

- Ma allora che ci guadagni?

- Ci guadagno - disse la Volpe - il colore del grano;

- È vero, è certo - disse la Volpe - Ma allora che ci guadagni? - Ci guadagno - disse la Volpe - il colore del grano; Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato.

Frasi tratte dal Piccolo Principe sulle stelle

Infine, chiudiamo con due piccole citazioni sulle stelle. Solo due? Sì, ma molto intense. La prima citazione si riferisce all'incontro del Piccolo Principe con un uomo che crede di possedere le stelle e di usarle come contanti: il suo stupore è lo stesso stupore che accompagna tutti noi quando vediamo delle persone inseguire imprese vane ed effimere.

La seconda, invece, è tenerissima ed è mossa sempre da nostalgia e malinconia: il Piccolo Principe, guardando il cielo, cerca la sua casa. E anche se in modo diverso, non siamo tutti impegnati a cercare la nostra stella?

Come si può possedere le stelle?;

Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.