S ei a caccia di piccoli pensieri natalizi? Scopri le ispirazioni per celebrare le feste con un piccolo regalo capace di scaldare il cuore

Regali di Natale economici

Scovare regali di Natale economici è ormai una questione di sopravvivenza. Non certo per tirchieria, ma banalmente perché risparmiare un po' ci permette di fare regali economici ma d'effetto un po' a tutti, specie se abbiamo tanti amici e parenti, o ci fa piacere fare regali ai colleghi.

Su che cosa puntare piccoli regali di Natale? Fra le ispirazioni destinate a piacere i piccoli oggetti utili, dal borsellino portamonete al morbido plaid da lasciare sul divano per le serate a tema "copertina e film".

Non conosci bene la persona a cui desideri fare un regalo? Punta su un'idea capace di stuzzicare l'appetito! Dolce o salato, fra i dolci del periodo e le ricette tradizionali troverai tantissimi prodotti con cui festeggiare l'arrivo delle feste, un dono che certamente non rischia di cadere nel dimenticatoio. Persino un sugo o una conserva possono colpire nel segno: semplici, utili buoni! Mai come in questo periodo di prezzi alle stelle si apprezzano le cose buone di un tempo utili per la vita quotidiana.

E allora andiamo a vedere un po' di idee per regali di Natale low cost.

Borsellino portamonete

Non passa mai di moda: è un'idea piccola-piccola, da tenere sempre in borsa, utile e bella. Il borsellino o il portamonete concepito come una pratica custodia dove riporre ordinatamente le monetine è pratico e non rischia di finire inutilizzato nel cassetto: anche in caso di doppi se ne può posizionare uno in auto o in ufficio.

Candele profumate

Sono tornate a essere un oggetto ricercato, o forse non sono mai passate di moda. Sì, perché le candele profumate riescono subito a creare l'atmosfera giusta, lo sanno bene i popoli del Nord Europa, dove vengono utilizzate moltissimo, dalla cena in cucina al salotto, anche solo per scaldare una serata qualunque. Sceglile della profumazione che ami di più, magari abbinando una piccola lanterna da posizionare come centrotavola o sul davanzale.

Tazza per la colazione

Da tenere sullo scaffale di casa o per l'ufficio: è la tazza per il caffè, lunghissimo come l'americano, oppure per una dolce pausa a base di tè e infuso. Che cosa ne dici di un regalo personalizzato? Grazie alla dedica o la fotografia da scegliere fra i momenti condivisi più belli, un oggetto semplice come una tazza diventerà unico.

Bijoux da regalare

Un ciondolo scintillante, gli orecchini o un braccialetto: idee semplici che possono fare la felicità senza un tracollo economico. Il bijoux da regalare diventerà un portafortuna da indossare ogni giorno, compagno di avventure, capace di passare un po' dell'energia di chi lo ha regalato, specialmente se si tratta di una persona cara.

Regali di Natale morbidi

Chi ha detto che i peluche sono solo per i bambini? Un orso da abbracciare, magari in formato gigante, fa sorridere a ogni età e si può usare anche come cuscino. In alternativa, la coperta: da lasciare sul divano o sul letto, per avvolgersi e scaldarsi a fine giornata, soprattutto quando l'inverno è freddo e l'umore è ko.

Regalo romantico

Esiste qualcosa di più romantico delle lucine da appendere in giro per casa? Per Natale e non solo, ovviamente. I fili di palline colorate in Asia si utilizzano tutto l'anno per illuminare balconi e terrazze: possiamo cogliere l'ispirazione e usarle anche lungo il bordo di una libreria, o per decorare le scale con una luce da accendere durante la notte e nei giorni grigi di pioggia. Dalla cena a lume di candela alla playlist personalizzata, le idee romantiche sono tantissime.

Regali a tema nalizi

Candele profumate, scatole a forma di pacchetto regalo e tende luminose o un piccolo elfo portafortuna: che cosa ne dici di un piccolo dono che richiami il periodo delle feste? Un pensiero del cuore per augurare buon Natale a colleghi e amici.

Regali di Natale da mangiare

Che feste sarebbero senza dolci e leccornie? Un regalo tutto da assaggiare sarà certamente gradito e non solo dai più golosi. Panettone e pandoro fra le scelte più classiche, ma non sottovalutare anche una bottiglia di buon vino, birra artigianale, oppure cioccolatini e dolci tradizionali all'insegna della produzione made in Italy: un dono dolce o salato a seconda dei gusti. Buon Natale!

