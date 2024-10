Quali sono le più belle poesie d’amore

P erfette come dedica social, da condividere su un biglietto o magari tra le promesse da scambiarsi in un'occasione speciale: ecco le più belle poesie d'amore da conoscere

Tra le forme più belle per raccontare il proprio amore ci sono le poesie: una tecnica di scrittura ritmata, oggi un po’ desueta, passata nelle mani di compositori e musicisti. Eppure, il fascino di un sonetto supera le barriere del tempo e fa battere il cuore. Ecco le più belle poesie d’amore da dedicare e dedicarsi in coppia, per un anniversario o un matrimonio o solo per ricordare quanto l’altra persona sia speciale.

Ti meriti un amore di Frida Kahlo

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi

e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libera,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie,

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.

Frida Kahlo celebra un amore che non solo appaga il cuore ma anche la mente e l'anima; in questo testo parla del diritto di ogni persona a vivere un amore che dia libertà, gioia e pienezza, lontano dalle costrizioni e dal dolore. È un invito ad amare in modo incondizionato e a pretendere lo stesso dall'altra persona.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale di Eugenio Montale

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Montale rievoca l'amore per la sua compagna esprimendo un profondo senso di perdita dopo la sua morte. Il poeta racconta come, camminando accanto a lei, ogni cosa diventasse più sopportabile e leggera, mentre ora, senza di lei, il mondo sembra vuoto. È un omaggio struggente a un amore che ha arricchito e dato senso alla sua vita.

Segui l’amore di Khalil Gibran

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

Gibran, con il suo stile mistico e spirituale, descrive l'amore come una forza irresistibile e trasformativa, che eleva l'anima ma al tempo stesso può portare a momenti di dolore. Invita a seguire l'amore con coraggio, nonostante le difficoltà e le sfide che comporta, perché solo attraverso di esso si può raggiungere una comprensione profonda di sé stessi e della vita.

Perché ti amo di Herman Hesse

Perché ti amo, di notte son venuto da te

così impetuoso e titubante

e tu non mi potrai più dimenticare

l'anima tua son venuto a rubare.

Ora lei è mia

del tutto mi appartiene nel male e nel bene,

dal mio impetuoso e ardito amare

nessun angelo ti potrà salvare.

L'autore in poche righe racconta come l'amore sia capace di trasformare le piccole cose, rendendole straordinarie. È una riflessione intima sull'amore come esperienza vissuta non attraverso grandiosi gesti, ma nella connessione profonda e silenziosa tra due persone.

Ho conosciuto in te le meraviglie di Alda Merini

Ho conosciuto in te le meraviglie

meraviglie d’amore sì scoperte

che parevano a me delle conchiglie

ove odoravo il mare e le deserte

spiagge corrive e lì dentro l’amore

mi son persa come alla bufera

sempre tenendo fermo questo cuore

che (ben sapevo) amava una chimera.

In questa poesia, l'autrice descrive come, attraverso l'amato, abbia scoperto nuove prospettive sulla bellezza e la meraviglia del mondo. L'amore è qui visto come una rivelazione, un'esperienza che porta alla scoperta di sé e dell'altro, trasformando anche le più piccole cose in manifestazioni di meraviglia.

A piedi il mondo di Gio Evan

Ti regalerò una mia fototessera

Per la tua collezione all'Amélie

Ma tu lo sai che a volte ti penso sempre?

E perdo di vista il mondo, ma non te

Lo aspettavi un amore inaspettato?

Andiamo a farci un giro in cielo in pedalò

Ma tu ci credi all'impossibile?

Perché con te io mi sa proprio lo farò

Che se ci credi una cosa poi si avvera

Prendi il mio cuore per esempio

Prima che tu arrivassi forse manco c'era

Adesso dà ripetizioni alla bufera

Dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo

E dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo con te me lo farei a piedi

Concludiamo con una poesia in musica, una canzone di Gio Evan tra le più belle che abbia mai scritto. Un testo che è un inno all’amore fatto di cose semplici ma mai banali, come piccoli doni e attenzioni. Le poesie d’amore possono essere in tante modalità diverse, la musica resta tra le scelte top per chi cerca un approccio più moderno e contemporaneo.