Quali sono le poesie più famose da dedicare a un’amica

S copri le poesie più famose da dedicare a un'amica in occasione di un compleanno o una ricorrenza speciale, oppure come didascalia di un post sui social

Tra i sentimenti più puri che gli autori scelgono di omaggiare, oltre all’amore, c’è l’amicizia. C’è chi definisce i propri amici la famiglia che scegliamo, chi li ritiene fratelli e sorelle che non abbiamo avuto e chi comprende l’importanza di quei legami, sia che nascano nell’età adulta, sia che facciano da filo conduttore per tutta la vita. Se hai una persona speciale ecco le poesie più famose da dedicare a un’amica e il loro significato.

Non ho bisogno di denaro di Alda Merini

Io non ho bisogno di denaro.

Ho bisogno di sentimenti

Di parole, di parole scelte sapientemente,

di fiori, detti pensieri,

di rose, dette presenze,

di sogni, che abitino gli alberi,

di canzoni che faccian danzar le statue,

di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...

Ho bisogno di poesia,

questa magia che brucia le pesantezza delle parole,

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

Merini esprime che non ha bisogno di ricchezze materiali, ma di gesti di affetto e amore. La poesia celebra l’importanza dei legami umani, come l’amicizia, che danno senso alla vita più di qualsiasi bene materiale.

Amico, portati via quello che vuoi di Pablo Neruda

Amico, portati via quello che vuoi,

affonda il tuo sguardo negli angoli,

e se vuoi ti darò tutta l’anima

coi suoi bianchi viali e le sue canzoni.

Neruda descrive l'amicizia come un dono generoso e senza limiti. L'amico è libero di prendere ciò che vuole dal poeta, segno di una relazione basata su fiducia, affetto e condivisione.

Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi di Emily Dickinson

Se io potrò impedire

a un cuore di spezzarsi

non avrò vissuto invano.

Se allevierò il dolore di una vita

o allevierò una pena

o aiuterò un pettirosso caduto

a rientrare nel nido

non avrò vissuto invano!

L’oggi è lontano dall’infanzia

ma su e giù per le colline

tengo più stretta la sua mano

che accorcia tutte le distanze!

I piedi di chi cammina verso casa

vanno con sandali più leggeri!

La poetessa esprime il desiderio di essere utile agli altri, specialmente agli amici. La sua speranza è di alleviare le sofferenze altrui, il che darebbe un senso profondo alla sua esistenza. Te la suggeriamo come una delle poesie più famose da dedicare a un'amica.

Il ricordo di un amico di David Maria Turoldo

Penso che nessun’altra cosa ci conforti tanto,

quanto il ricordo di un amico,

la gioia della sua confidenza

o l’immenso sollievo di esserti tu confidato a lui

con assoluta tranquillità:

appunto perché amico.

Conforta il desiderio di rivederlo se lontano,

di evocarlo per sentirlo vicino,

quasi per udire la sua voce

e continuare colloqui mai finiti.

Turoldo riflette sulla memoria di un amico, conservata con affetto. Il poeta evidenzia come l’amicizia sopravviva alla distanza, lasciando un segno indelebile nell’anima.

Ripenso il tuo sorriso di Eugenio Montale

Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida

scorta per avventura tra le petraie d'un greto,

esiguo specchio in cui guardi un'ellera e i suoi corimbi;

e su tutto l'abbraccio d'un bianco cielo quieto.

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano ,

se dal tuo volto s'esprime libera un'anima ingenua,

o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua

e recano il loro soffrire con sé come un talismano.

Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie

sommerge i crucci estrosi in un'ondata di calma,

e che il tuo aspetto s'insinua nella mia memoria grigia

schietto come la cima d'una giovinetta palma ...

Montale rievoca il sorriso di un amico, un simbolo di un legame affettuoso. Il ricordo del sorriso diventa un rifugio dalla tristezza, rappresentando la bellezza dell’amicizia anche in momenti di malinconia.

Amicizia di Kahlil Gibran

E un giovane chiese: ‘Parlaci dell’amicizia’

Il vostro amico è il vostro bisogno saziato.

È il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza.

È la vostra mensa e il vostro focolare.

Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace.

L’amico è colui che dà conforto nei momenti di difficoltà, offrendo compagnia, saggezza e amore disinteressato ed è proprio questo il senso della poesia che abbiamo condiviso e ti suggeriamo di scegliere da dedicare a qualcuno di speciale per te.

Senza suoni di Frida Kahlo

Entravo e scendevo fuori del tempo nelle viscere della terra, dove la mia “amica immaginaria” mi aspettava sempre.

Non ricordo il suo aspetto né il suo colore.

Ma ricordo la sua allegria – rideva molto.

Senza suoni.

Era agile e danzava come se non avesse peso alcuno.

La seguivo in ogni suo movimento, e le raccontavo, mentre lei danzava, i miei crucci segreti.

Quali? Non ricordo.

Ma lei sapeva dalla mia voce tutte le mie cose.

Quando ritornavo alla finestra, entravo per la stessa porta disegnata sul vetro.

Quando? Per quanto tempo ero stata con ‘lei’? non so.

Forse un secondo o migliaia di anni… Ero felice.

Cancellavo la ‘porta’ con la mano e ‘spariva’.

Correvo con il mio segreto e la mia allegria nel più remoto angolo del cortile di casa mia, e sempre nello stesso posto, sotto un albero di cedro, gridavo e ridevo.

Sorpresa di essere sola con la mia gran felicità e con il ricordo così vivo della bambina.

Sono passati 34 anni da quando ho vissuto quella magica amicizia e ogni volta che la ricordo, rivive e cresce, sempre di più dentro il mio mondo.

Kahlo, con questa poesia, esplora la profondità dell’amicizia silenziosa, fatta di intesa e vicinanza emotiva senza bisogno di parole. Una vita tormentata che ha saputo però cogliere le sfaccettature dei legami che possiamo creare. Sicuramente rientra le poesie più famose da dedicare a un'amica.