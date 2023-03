C he cosa regalare all'amica più cara? Abbiamo raccolto un po' di idee regalo per sorprendere e coccolare con un pensiero dolcissimo la migliore amica

Regali per la migliore amica

Fare regali per la migliore amica è un compito super delicato. Che si tratti di un regalo di compleanno o di un'altra ricorrenza, la più cara delle amiche merita un dono speciale perché è una sorella dell'anima con cui condividiamo gioie e dolori, ogni giorno, da chissà quanto tempo.

Su quali idee regalo per la migliore amica puntare? In questo articolo abbiamo raccolto idee e ispirazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fra le ispirazioni per stuzzicare la curiosità e mettersi in gioco macchina fotografica, stampante e oggetti come l'e-book, tablet o tavoletta grafica, lo stimolo per andare alla scoperta di nuovi campi e mestieri. Se desideri comunicarle tutto il tuo affetto sostenendola con un pensiero buffo e originale perché non sorridere insieme con un orso peluche gigante o un ciondolo del cuore?

Ecco alcune idee regalo per la migliore amica che potrebbero fare scintille. L'importante è festeggiare il compleanno prendendo un attimo per celebrare la strada percorsa fino ad oggi, consapevoli che ogni giorno diventiamo più forti e coraggiose... e lo siamo grazie ai nostri errori, le sbucciature e le (apparenti) sconfitte. Il vero successo è imparare a gioire di noi stesse e guardarci con orgoglio, e anche un regalo che viene dal cuore può essere un buon modo per ricordarlo.

Regali per la selfcare

Tutto il necessario per la cura di sé, per esempio lo shampoo in versione saponetta è perfetto per un'amica viaggiatrice, senza contare matite e rossetti preferiti, creme da giorno e da notte o oli vegetali naturali, perfetti anche per chi soffre per la pelle secca e sensibile. Per i regali skincare punta sui brand sostenibili che producono in modo etico: sapere che un gesto quotidiano come farci belle può aiutare la salute del mondo fa sentire meglio.

Idee regalo originali per l'amica che ha tutto

Che cosa regalare alla persona che ha già tutto? Un'idea originale punta su ciò che è superfluo (apparentemente), ma riesce a rispondere a un nostro bisogno profondo. Come il poster da grattare con tutti i film che vorremmo vedere, la guida di viaggio del posto che è nei nostri sogni da anni, il mappamondo luminoso per viaggiare con la mente o la lampada che illumini le nostre notti insonni in modo speciale. Lasciati guidare dal cuore.

I regali per dire: ti voglio bene!

La tua amica sta uscendo da un periodo nero? Un'occasione in più per fermarsi a celebrare questo compleanno e sorridere a una nuova annata che inizia. Abbiamo bisogno di sentire il supporto di chi ci vuole bene: le vere amicizie curano le ferite e aiutano a diventare più forti, sono una medicina per l'autostima e la fiducia. Falle sentire tutto il tuo amore con un dono simbolico capace di trasmettere il messaggio più di mille parole.

Regali per celebrare l'amicizia

Desideri regalare alla tua migliore amica un pensiero capace di trasmettere tutta la storia del vostro rapporto? Crea un'emozionante avventura da rivedere insieme con un video o tante foto dei momenti passati insieme. Potrebbe essere l'ispirazione per regalarle una cornice, classica o digitale, oppure il proiettore. In alternativa, puoi farle sapere quanto tieni alla vostra amicizia con il bracciale inciso con una dedica personalizzata o il codice della vostra canzone del cuore.

Idee regalo per l'amica che ama leggere

Fra le ispirazioni classiche per chi ama leggere il libro, magari da scegliere di un autore ancora da scoprire, oppure un dispositivo per la lettura come l'eReader, con cui acquistare a prezzo ridotto tanti volumi in giro per il mondo, senza difficoltà di spedizioni né peso, da portare ovunque con sé. Per chi ama scrivere le idee sono tantissime, dai taccuini dove annotare pensieri e resoconti della nuova annata che inizia, fino a penne, pennarelli e occorrente per prendere appunti usando parole e colori.

Idee regalo tecnologiche

Un regalo tecnologico può diventare l'occasione perfetta per tirare fuori un lato di noi che ancora non conosciamo ed esplorare nuovi contesti. Per esempio, con Alexa la casa si riempie di storie e musica: dialogare con lei e farle domande è divertente. Se fino ad ora computer portatile, tablet, o dispositivi come uno smartwatch o la macchina fotografica sono stati ignorati daranno lo spunto per buttarsi finalmente nella novità.

Idee regalo per l'amica diventata mamma

L'olio da massaggiare sotto la doccia che fa risparmiare tempo rispetto alla crema ed è perfetto anche per i piccoli, una piccola luce per avere la camera illuminata in modo dolce, la musica con cui trovare un momento di pace che faccia anche da ninnananna, l'olio essenziale con il diffusore che scatena subito il buon umore: sono tutte coccole perfette per fare un regalo a una neomamma. Di questo una neomamma ha bisogno, piccoli pensieri per lei che includano la sua vita di adesso, il suo piccolo. A proposito, se vuoi osare potrebbe essere una splendida idea (e non solo per le amiche mamme!) il pomeriggio alle terme o la fuga di un paio di giorni in un posto del cuore, per ricaricarsi di energia e felicità.

Idee regalo healthy per volersi bene

Dal necessario per il tè delle cinque, idea regalo per chi ama il tè ma non solo, al manuale illustrato di yoga o il primo paio di scarpe tecniche per la corsa, che cosa ne dici di un regalo capace di ispirare? Trova un suo desiderio segreto e punta su quello. Abbiamo bisogno di volerci bene e iniziare a guardare noi stesse con occhi d'amore: fare cose nuove e trovare abitudini di vita più felici può aiutarci a coltivare questa attitudine e (ri)scoprire la bellezza del nostro corpo, il nostro prezioso alleato così spesso maltrattato. Buon compleanno!

