C he cosa regalare a chi ha la passione per la fotografia? Ecco qualche ispirazione

Regali per amanti della fotografia

Cerchi un regalo speciale per un amante della fotografia? Che sia per hobby o come scelta professionale, il mondo della fotografia offre una vastissima scelta di gadget e ispirazioni in grado di dare una marcia in più ai propri progetti. Fra i regali di compleanno classici troviamo tutto il necessario per realizzare e migliorare i propri scatti, dagli obbiettivi ai piccoli e grandi strumenti utili.

Uno degli oggetti hi tech originali perfetto come regalo per chi ama la fotografia è la stampante fotografica portatile: leggera e facile da maneggiare, può essere connessa allo smartphone ed essere utilizzata ovunque, perfetta per stampare mini album. L'album fotografico è un'altra coloratissima idea regalo per chi ama fotografare: sarà l'occasione per rivedere e trasformare il proprio lavoro. Lo scrapbooking si trasforma in una vera e propria arte: dai taccuini di viaggio al diario della giornata in versione fotografica si tratta di utilizzare le pagine bianche di un album completandole con i propri pensieri, scritte e fotografie, un hobby creativo e un modo per stampare (finalmente!) i propri lavori. Andiamo a vedere queste e altre idee regalo per gli appassionati di fotografia.

Obiettivo per la fotocamera

L'importante è informarsi prima dell'acquisto in modo da effettuare la scelta ottimale: un nuovo obbiettivo fotografico può trasformarsi nell'idea perfetta anche per un regalo di gruppo, utile e dal budget importante.

Una nuova macchina fotografica

In genere chi ha la passione per la fotografia ama sperimentare. Cosa ne dici di una nuova macchina fotografica? Anche una compatta può diventare l'inizio di nuove prospettive e modi inediti per guardare il mondo.

Lo zaino per l'attrezzatura fotografica

Impermeabile e in grado di riparare da pioggia e urti, leggero, funzionale e bello come una borsa, con tante tasche utili, ecco la chiave per scegliere uno zaino porta fotocamera in grado di soddisfare ogni esigenza. L'idea per un regalo utile e molto gradito.

La stampante mini portatile

Senza tante pretese, ma estremamente divertente è l'originale stampante portatile, un'ispirazione sempre più utilizzata. Piace perché permette di stampare nell'immediato i propri scatti, direttamente da smartphone e ovunque.

Studio fotografico

Fra le idee utili per chi si occupa di fotografia c'è lo studio fotografico, utile per realizzare scatti lavorando con le riprese di oggetti. Uno degli aspetti importanti riguarda la luce, ecco perché lampade e pannelli led possono costituire un'altra ispirazione con cui migliorare i propri progetti.

Libri di fotografia

Non solo fare, ma anche... guardare! Studiare significa imparare a cogliere nuove ispirazioni, entrare in contatto con i grandi lavori del passare e trovare spunti stimolanti per i propri progetti, senza contare il piacere di un libro da tenere a portata di mano e sfogliare ammirando gli scatti che ci fanno emozionare.

Idee per gadget fotografici

Dal portachiavi da personalizzare alla tazza termica a forma di obbiettivo o il salvadanaio vintage (magari per raccogliere il budget per un nuovo progetto!), un'idea spiritosa per scaldare il cuore con un sorriso: il segreto di un regalo piccolo ma d'effetto è la capacità di di entrare in punta di piedi nella vita quotidiana dell'altro e colpire con un pensiero felice.

Idee regalo: album fotografico

Ne esistono di ogni tipologia e colore o materiale: l'album fotografico racconterà le proprie avventure fotografiche e costituirà, inoltre, uno stimolo per stampare i lavori fatti, cosa che a volte ci limitiamo a lasciare su hardisk e memorie. Anziché rischiare di accumulare senza dar forma e respiro al proprio progetto, mettere su carta si trasforma in un modo per celebrare e rivedere i propri scatti trasformandoli in un emozionante ricordo da condividere.

