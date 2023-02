S tabilire il nostro valore è importante, in primis per noi stesse. Ecco perché siamo solo noi a poterlo fare e come imparare ad aumentare la propria autostima

Sono gli altri a determinare quanto valiamo? Potrebbe sembrare una domanda provocatoria, ma in realtà la tendenza a cercare continue approvazioni, a garantirsi un certo grado di rispetto e di gratificazioni esterne, può portare a pensare che il nostro valore sia da stabilire in base a ciò che gli altri pensano di noi. L’autostima è davvero qualcosa che si lega a doppio filo ai giudizi esterni o può essere determinata solo ed esclusivamente da noi stesse?

Il nostro valore come persone, come essere umani unici e irripetibili può sganciarsi dai feedback e dai condizionamenti esterni? La risposta è affermativa. Solo noi possiamo stabilire il nostro valore e liberarci finalmente dalle pressioni e dagli standard imposti dalla società e in generale, da chi abbiamo accanto. Vediamo come e perché.

Fidati di te stessa

Spesso si ha la tendenza a dare più importanza alle intuizioni degli altri che alle proprie. Se si mettono sulla bilancia, da un lato, i punti di vista di familiari, colleghi e amici e dall’altro, i propri, spesso quelli altrui pesano di più, molto di più. Questo vuol dire che per noi hanno più valore e che al contempo stiamo svalutando noi stesse. Ma non fidarsi di se stesse, non avere stima delle proprie idee, delle proprie emozioni e dei propri giudizi, vuol dire non riconoscere il nostro valore.

L’autostima è alla base dell’accettazione di sé e del riconoscimento di quanto valiamo. Siamo solo noi a poter determinare il nostro valore e a fidarci del nostro giudizio e della capacità di prendere le decisioni migliori per noi stesse e per la nostra vita. Mettere da parte la tendenza a cercare continue approvazioni, può cambiare notevolmente la nostra prospettiva e aiutarci finalmente a comprendere che valiamo e quanto valiamo.

Costruisci l’autostima

Il primo punto non può prescindere dalla costruzione dell’autostima. Dal latino “aestimare” ovvero “valutare”, il termine autostima indica la fiducia nel proprio valore e nelle proprie capacità e, più in generale, il rispetto per se stessi. Non avere un alto grado di autostima significa, nella maggior parte dei casi, farsi fagocitare dai giudizi esterni. Dare un’importanza eccessiva alle opinioni di chi orbita attorno a noi e sentire la pressione di dover necessariamente soddisfare aspettative irrealistiche dovute alla società o alle persone con cui condividiamo il quotidiano.

Chi stima se stesso è al sicuro dagli altri; indossa una corazza che nessuno può penetrare. Henry Wadsworth Longfellow

Allenare l’autostima, lavorare per ritrovare la fiducia in se stesse, può portare a un innalzamento dei livelli di motivazione e in generale, della qualità della vita. Imparare a comprendere quanto valiamo e che le nostre qualità, qualunque esse siano, possono fare la differenza è fondamentale per avere relazioni sane e una vita equilibrata.

Carriera, denaro e bellezza non determinano il tuo valore

Viviamo nell’era digitale e mai come ora l’immagine che si dà di sé assume un’importanza enorme. Carriera, denaro, abiti, accessori, vacanze, makeup, hair style, diventano protagonisti di scatti virali che sembrano determinare chi siamo e quanto valiamo. Niente di più sbagliato. Il nostro valore non si misura dal nostro successo. Il nostro livello di autostima non può variare in base al nostro aspetto fisico, in base ai capi d’abbigliamento che possediamo o al tenore di vita che possiamo permetterci. Noi siamo molto più di questo.

A determinarci è la nostra personalità, la forza che dopo essere cadute ci sprona a rialzarci, la capacità di influire in prima persona, senza interferenze esterne, sulle nostre decisioni e le nostre relazioni. La consapevolezza dei nostri reali bisogni e l’abilità nel saperli esprimere scientemente, senza timori, riconoscendo il nostro valore.

Quando tutto questo avviene in maniera equilibrata e senza eccessi, allora possiamo parlare di buon grado di autostima, che non ha nulla a che vedere con l’autostima eccessiva (deleteria al pari della bassa autostima) e che diventa il fil rouge del riconoscimento di quanto valiamo e di quanto sia importante riconoscerlo in primis a noi stesse.

Avere una visione complessivamente positiva della vita e accettare di non poter essere perfette, abbracciando con serenità i nostri pregi e i nostri difetti è un passo importante per riconoscere e apprezzare il nostro valore.

Mi chiedi qual è stato il mio più grande progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso. Lucio Anneo Seneca

Solo noi possiamo stabilire quanto valiamo e solo noi possiamo esibire con orgoglio la nostra preziosa unicità, con consapevolezza, convinzione ed equilibrio. Diventare amiche di noi stesse può rappresentare la chiave di volta per capire, una volta per tutte, che siamo le sole persone in grado di poter determinare senza se e senza ma, quanto valiamo. Ricordiamolo sempre.